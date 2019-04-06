Кохання з першого погляду: що з нами відбувається насправді

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Науковці дослідили, як саме ми обираємо романтичних партнерів. Пояснюємо, що відбувається насправді:від першого погляду і першої розмови - до першого побачення.

Перше враження про людину складається під впливом речей поза нашим контролем - неврологічних процесів, які ми не до кінця розуміємо, та стереотипів, які далеко не завжди відповідають дійсності.

Ми вирішуємо, приваблива людина чи ні, буквально за частку секунди, але часто помиляємось, відкинувши кращий варіант.

Наш вибір великою мірою залежить від оточення, наших рис особистості та емоцій людей, з якими ми спілкуємось.

Що саме відбувається, коли ми обираємо когось на роль романтичного партнера? І як сучасні додатки для знайомства змінюють любовні стосунки?

Перші враження

За менш ніж 1/10 секунди ми оцінюємо не лише привабливість нового обличчя, але, приміром, й компетентність політика, передбачаючи його успіх на виборах.

І ці враження не випадкові, оскільки в експериментах за участю багатьох людей їх зазвичай поділяє значна кількість учасників.

Але вони також далеко не завжди правильні, зазначає професор Принстонського університету й автор дослідження "Номінальна вартість: непереборний вплив перших вражень" Олександр Тодоров.

Утім, ці перші враження є дуже міцними. Навіть якщо нам дадуть більше часу, ми навряд чи змінимо свою думку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ми оцінюємо привабливість іншої людини за 1/10 секунди

Оцінюючи нове обличчя за частку секунди, ми визначаємо три основні якості людини - її привабливість, надійність і впливовість. Усе це має сенс, з точки зору еволюції.

Привабливість визначає партнера для спарювання, надійність - корисна соціальна риса, потрібна, наприклад, для піклування про потомство, а точне визначення домінування допомагає уникнути конфліктів.

Перші враження від зовнішності - поверхневе, загальне і неточне.

Крім того фотографії справжніх людей дуже залежать від їхньої композиції. Наприклад, портрети, зроблені знизу, надають обличчю більшої домінантності - риси, яку вважають позитивною для чоловіків, але негативною для жінок.

Відповідно фото згори діє навпаки.

У будь-якому випадку світлини, які ми публікуємо на сайті знайомств, є ретельно відібраними і відфільтрованими.

І це не лише знімки, на яких ми виглядаємо найкращим чином, вони повинні також відбивати нашу індивідуальність та соціальне життя. Так, приміром, люди часто публікують фото, які є свідченням їхньої волонтерської чи благодійної діяльності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Враження, яке створюють наші селфі, залежить і від кута камери

Втім, ці зусилля можна великою мірою вважати марними. У додатках для знайомств важливим чинником опиняється й те, чиє фото промайне перед вашим.

Якщо на ньому буде симпатичне обличчя, більш привабливим здаватиметься й ваш портрет. Таким чином, "ефект послідовності" не дозволяє нам об'єктивно оцінити зовнішність потенційного кандидата.

Перші враження - квапливі і поверхневі, щоби дійсно з'ясувати, чи подобаються люди одне одному, потрібна розмова.

Перша розмова

Дослідники взялися також з'ясувати, як перша розмова онлайн впливає на рішення піти на побачення.

"Перший крок робить зазвичай чоловік, але найцікавішим є те, що ми виявили на подив мало гендерних відмінностей в стратегіях спілкування", - зазначає Лізель Шарабі, доцент Університету Західної Вірджинії.

Найкращою стратегією, як дізналися науковці, є обговорення вподобань партнера.

Щире зізнання в тому, чого саме ви очікуєте від потенційного романтичного партнера, було ефективнішим, ніж розмова про статки, статус або кохання.

Вочевидь, це допомагає позбутися зайвих очікувань перед особистою зустріччю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найефективнішим способом довести знайомство до побачення є, мабуть, розмова про те, чого ви і ваш співрозмовник очікуєте від потенційного романтичного партнера

Найменш ефективною стратегією було обговорення своїх колишніх з іншими людьми.

"Ми схильні ідеалізувати людей, коли не маємо достатньо інформації про них, що призводить до розчарувань", - пояснює Шарабі.

Перше побачення

Отже ми оцінили привабливість потенційного романтичного партнера і навіть поспілкувалися з ним достатньо довго, щоб вирішити зустрітися особисто. Але що далі?

Зазвичай ми обираємо людей, які мають приблизно однаковий з нами рівень фізичної привабливості, впевненості в собі й популярності. Це загальна стратегія, як для жінок, так і для чоловіків.

Люди, з вищою самооцінкою також схильні обирати й більш впевнених у собі партнерів, оскільки вони більше вірять у свій успіх.

Цікаво, що люди зазвичай не надто реалістично оцінюють свої вподобання.

Наприклад, чоловіки часто кажуть, що їх приваблюють розумні жінки, але на практиці все трохи інакше, можливо тому що вони самі не надто впевнені в рівні свого інтелекту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зазвичай ми обираємо людей, які мають приблизно однаковий з нами рівень фізичної привабливості, впевненості в собі й популярності

Психологи називають це "розривом емпатії між гарячим і холодним станом". У спокійному (холодному) стані ми впевнені, що здатні до раціональних рішень. Але коли ми перебуваємо під впливом емоцій, ми можемо поводитись інакше.

Так після особистої зустрічі нам може здатися дуже привабливою людина, яка геть не відповідає всім тим критеріям, про які ми говорили раніше.

Спід-дейтінг, або "швидкі побачення" є найкращим полем для дослідження поведінки під час романтичних знайомств. Люди за вечір знайомляться з кількома потенційними партнерами і в них є лише кілька хвилин на спілкування.

Дослідники помітили, що після вдалого побачення, учасники зустрічі зазвичай вже не обирали іншого партнера протягом всього вечора.

Але такий самий ефект мав і гарний настрій на початку вечора побачень.

Загальний настрій також дуже впливає на вибір.

"Що позитивніше людина налаштована, то більше вона відкрита і більш схильна вважати, що інші люди налаштовані так само позитивно", - пояснює Лора Сельз із Левенського католицького університету в Бельгії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Заході більш привабливими вважають індивідуалістів, на відміну від Азії, де більше цінують такі риси, як доброта

Те, якою важливою є для нас певна риса характеру, також залежить від ментальності.

"На Заході привабливими вважають нарцисів", - зазначає Карен Ву з Каліфорнійського університету.

"Вони зазвичай екстраверти і впевнені у собі. Вони також приділяють багато уваги своїй зовнішності, а тому краще виглядають", - додає вона.

Дослідниця вивчає поведінку пар в азійсько-американських громадах. "Колективістські культури, як правило, менше цінують індивідуалізм, надаючи перевагу таким якостям, як доброта і щирість".

Однак, як для чоловіків, так і для жінок у будь-якій культурі найважливішим чинником все ж таки залишається фізична привабливість.

З огляду на це нескінченне число чинників, зовнішність, розмову, настрій, культуру та навіть кут, під яким ваш потенційний партнер дивиться на ваше обличчя, взагалі не зрозуміло, як нам вдається знайти собі пару.

Втім, чимало швидких побачень завершилися шлюбам, а в деяких з них навіть вже з'явилися діти, каже Сельз.

"Цілком непогані наслідки", - підсумовує дослідниця.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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