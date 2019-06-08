Чого нам всім бракує для щастя

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Британський ілюзіоніст Деррен Браун багато років вивчає філософію і психологію щастя. На його думку, кожен з нас може кардинальним чином змінити своє життя на краще.

Уявіть, що ви стоїте на одному березі річки, а вам потрібно дістатися другого.

За вашою спиною - група вболівальників, які всіляко вас підбадьорюють. Ви рішуче пірнаєте у воду, але забуваєте врахувати течію річки.

І попри всі зусилля, здолати її не можете. Коли ви допливаєте до протилежного берегу, ви опиняєтеся далеко від того місця, куди хотіли потрапити.

Хоча це й неприємно визнавати, але наше життя часто прямує саме такою траєкторією. Сили поза нашим контролем заважають нам досягти обраної мети.

Утім, усвідомлення цього факту - один з найважливіших уроків, який я виніс із книжки "Щасливий" (Happy). Її автор - британський ілюзіоніст, гіпнотизер і письменник Деррен Браун.

Більшість мотиваційних книжок радять протистояти бурхливим течіям життя наполегливістю і позитивним мисленням.

Але надихаючись ідеями давньогрецьких стоїків та німецького філософа Артура Шопенгауера, Браун вважає, що це - шлях до розчарування.

Image caption Британський ілюзіоніст Деррен Браун переконаний, що ми повинні прийняти недосконалість життя

"Нам краще примиритися з тим, що життя - непередбачуване, і ми не можемо зробити так, щоби воно завжди узгоджувалося з нашими планами", - говорить він.

На думку Брауна, магія має багато схожого з тим, як ми сприймаємо свій досвід.

Коли ілюзіоніст намагається переконати глядача в певній історії, він оминає деякі незручні факти. І саме так вчиняє й наш мозок, коли складає історію нашого життя.

Ви кажете собі, що ви невдаха, і пам'ятаєте лише ніякові ситуації, в які потрапляли. Ви переконали себе, що вам не щастить у коханні, і підсвідомо обираєте невдалі стосунки.

Ми засвоюємо ці історії ще в ранньому дитинстві.

"Ми успадковуємо їх від батьків, які мають свій набір розчарувань у житті, і вирушаємо з ними у світ, впевнені, що для досягнення успіху, ми повинні знайти кохання, або що потреби інших людей є важливішими", - пояснює Браун.

Копирайт изображения Gerry Walden / Alamy Stock Photo Image caption Книгарні сповнені мотиваційних книжок про те, як стати щасливим, але які поради є справді дієвими?

Усвідомивши хибність цих внутрішніх настанов, ми могли би частково зменшити свою тривогу і, напевно, стати щасливішими.

На думку Брауна, одна з проблем полягає в тому, що ми не надто вміємо обирати правильну мету в житті.

Люди мріють розбагатіти, але психологічні дослідження свідчать, що досягнувши певного рівня базового комфорту, скільки б ми не багатіли, ми не стаємо щасливішими.

Якщо вас це не переконує, Браун пропонує експеримент.

Уявіть, що одного дня ви прокинулися і з'ясували, що ви єдина людина, яка залишилася на Землі. Тепер ви можете обрати собі будь-яке помешкання - хоч Букінгемський палац.

Але чи потрібно вам це? "Ви, напевно, оселитися в зручному і затишному будинку", - припускає автор.

Те саме стосується коштовного одягу, дорогих автівок та надсучасних технологій. "Це дивно, скільки всього ми придбаємо лише для того, щоб вразити інших людей", - каже Браун.

Таке розрекламоване позитивне мислення насправді також є хибним шляхом.

Копирайт изображения Matej Kastelic / Alamy Stock Photo Image caption Важливо розрізняти речі, які ми можемо змінити, і ті, вплинути на які не в наших силах

Усі ці історії успіху, про які нам розповідають, насправді є винятком. Нас намагаються переконати, що вся справа - в наполегливості і рішучості.

"Але підприємців, які зазнали невдачі, набагато більше, хоча вони також вірили в себе", - зазначає Браун.

Зрештою, дев'ять з десяти стартапів провалюються.

Браун, звичайно, не стверджує, що ми маємо відмовитися від своїх мрій. Але повертаючись до метафори з плавцем у річці, не варто ігнорувати життєві течії - адже вони неминуче стають на нашому шляху.

Замість позитивного мислення Браун радить звернути увагу на ідеї філософів-стоїків. Вони стверджували, що ми маємо чітко розрізняти речі, змінити які в наших силах, і ті, на які ми ніяк не можемо вплинути, і які потрібно просто прийняти.

"Коли щось дійсно турбує і засмучує мене, я просто думаю, на якому боці ця проблема? Це мої власні думки і дії? Чи вони належать комусь іншому?"

"І тоді я припускаю, що, можливо, немає нічого страшного в тому, що ця людина є ідіотом, або що мій партнер не може впоратися зі стресом, або ще щось подібне. Це вже не моя справа. А якщо це не моя справа - нащо мені перейматися нею?"

Копирайт изображения Unspalsh Image caption Це вже не моя справа. А якщо це не моя справа - нащо мені перейматися нею?

Звісно, я можу вирішити допомогти іншій людині, але емоційно я від'єднуюся від болю.

Браун наводить іще один приклад своєї філософії.

"Якщо починаючи гру в теніс, ви скажете собі, "я повинен перемогти", це не залежить від вас. Але якщо ви подумаєте, що будете грати так добре, як тільки у ваших силах, програвши, ви не відчуєте розчарування, адже ви не зазнали невдачі, ви дотримувалися своєї мети", - пояснює дослідник.

Браун рекомендує щоранку виконувати таку вправу: подумати про можливі складні ситуації, які можуть трапитися протягом дня і засмутити вас.

Коли ми думаємо про них на відстані, ми здатні більш раціонально усвідомлювати, що не все у нашій владі, і сприймати спокійно те, що ми не можемо контролювати.

Водночас це допомагає нам більше сконцентруватися на тому, що ми здатні змінити.

Найкращий спосіб зробити це - відкласти телефон і замість перегляду соцмереж подумати про свій день попереду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деррен Браун

Такий відсторонений підхід є корисним і для сприйняття соцмереж. Він нагадує нам, що ідеальна картинка в Instagram може бути дуже далека від реального життя людей.

Спілкуючись з Брауном, я раптом замислююся, а скільки його сьогодення ми бачимо за ідеальним фасадом відомої людини.

Однак, стоїчний підхід до прийняття нашого безсилля в деякі моменти життя, здається, приносить артисту велике полегшення.

"Знаєте те почуття, коли дитиною прокидаєшся і думаєш, що треба бігти в школу, і раптом згадуєш, що сьогодні субота", - говорить він.

Саме до такого почуття задоволення повинен прагнути кожен з нас.

Прочитатиоригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайтіBBC Future.

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