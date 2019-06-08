Чого нам всім бракує для щастя
Британський ілюзіоніст Деррен Браун багато років вивчає філософію і психологію щастя. На його думку, кожен з нас може кардинальним чином змінити своє життя на краще.
Уявіть, що ви стоїте на одному березі річки, а вам потрібно дістатися другого.
За вашою спиною - група вболівальників, які всіляко вас підбадьорюють. Ви рішуче пірнаєте у воду, але забуваєте врахувати течію річки.
І попри всі зусилля, здолати її не можете. Коли ви допливаєте до протилежного берегу, ви опиняєтеся далеко від того місця, куди хотіли потрапити.
Хоча це й неприємно визнавати, але наше життя часто прямує саме такою траєкторією. Сили поза нашим контролем заважають нам досягти обраної мети.
Утім, усвідомлення цього факту - один з найважливіших уроків, який я виніс із книжки "Щасливий" (Happy). Її автор - британський ілюзіоніст, гіпнотизер і письменник Деррен Браун.
Більшість мотиваційних книжок радять протистояти бурхливим течіям життя наполегливістю і позитивним мисленням.
Але надихаючись ідеями давньогрецьких стоїків та німецького філософа Артура Шопенгауера, Браун вважає, що це - шлях до розчарування.
"Нам краще примиритися з тим, що життя - непередбачуване, і ми не можемо зробити так, щоби воно завжди узгоджувалося з нашими планами", - говорить він.
На думку Брауна, магія має багато схожого з тим, як ми сприймаємо свій досвід.
Коли ілюзіоніст намагається переконати глядача в певній історії, він оминає деякі незручні факти. І саме так вчиняє й наш мозок, коли складає історію нашого життя.
Ви кажете собі, що ви невдаха, і пам'ятаєте лише ніякові ситуації, в які потрапляли. Ви переконали себе, що вам не щастить у коханні, і підсвідомо обираєте невдалі стосунки.
Ми засвоюємо ці історії ще в ранньому дитинстві.
"Ми успадковуємо їх від батьків, які мають свій набір розчарувань у житті, і вирушаємо з ними у світ, впевнені, що для досягнення успіху, ми повинні знайти кохання, або що потреби інших людей є важливішими", - пояснює Браун.
Усвідомивши хибність цих внутрішніх настанов, ми могли би частково зменшити свою тривогу і, напевно, стати щасливішими.
На думку Брауна, одна з проблем полягає в тому, що ми не надто вміємо обирати правильну мету в житті.
Люди мріють розбагатіти, але психологічні дослідження свідчать, що досягнувши певного рівня базового комфорту, скільки б ми не багатіли, ми не стаємо щасливішими.
Якщо вас це не переконує, Браун пропонує експеримент.
Уявіть, що одного дня ви прокинулися і з'ясували, що ви єдина людина, яка залишилася на Землі. Тепер ви можете обрати собі будь-яке помешкання - хоч Букінгемський палац.
Але чи потрібно вам це? "Ви, напевно, оселитися в зручному і затишному будинку", - припускає автор.
Те саме стосується коштовного одягу, дорогих автівок та надсучасних технологій. "Це дивно, скільки всього ми придбаємо лише для того, щоб вразити інших людей", - каже Браун.
Таке розрекламоване позитивне мислення насправді також є хибним шляхом.
Усі ці історії успіху, про які нам розповідають, насправді є винятком. Нас намагаються переконати, що вся справа - в наполегливості і рішучості.
"Але підприємців, які зазнали невдачі, набагато більше, хоча вони також вірили в себе", - зазначає Браун.
Зрештою, дев'ять з десяти стартапів провалюються.
Браун, звичайно, не стверджує, що ми маємо відмовитися від своїх мрій. Але повертаючись до метафори з плавцем у річці, не варто ігнорувати життєві течії - адже вони неминуче стають на нашому шляху.
Замість позитивного мислення Браун радить звернути увагу на ідеї філософів-стоїків. Вони стверджували, що ми маємо чітко розрізняти речі, змінити які в наших силах, і ті, на які ми ніяк не можемо вплинути, і які потрібно просто прийняти.
"Коли щось дійсно турбує і засмучує мене, я просто думаю, на якому боці ця проблема? Це мої власні думки і дії? Чи вони належать комусь іншому?"
"І тоді я припускаю, що, можливо, немає нічого страшного в тому, що ця людина є ідіотом, або що мій партнер не може впоратися зі стресом, або ще щось подібне. Це вже не моя справа. А якщо це не моя справа - нащо мені перейматися нею?"
Звісно, я можу вирішити допомогти іншій людині, але емоційно я від'єднуюся від болю.
Браун наводить іще один приклад своєї філософії.
"Якщо починаючи гру в теніс, ви скажете собі, "я повинен перемогти", це не залежить від вас. Але якщо ви подумаєте, що будете грати так добре, як тільки у ваших силах, програвши, ви не відчуєте розчарування, адже ви не зазнали невдачі, ви дотримувалися своєї мети", - пояснює дослідник.
Браун рекомендує щоранку виконувати таку вправу: подумати про можливі складні ситуації, які можуть трапитися протягом дня і засмутити вас.
Коли ми думаємо про них на відстані, ми здатні більш раціонально усвідомлювати, що не все у нашій владі, і сприймати спокійно те, що ми не можемо контролювати.
Водночас це допомагає нам більше сконцентруватися на тому, що ми здатні змінити.
Найкращий спосіб зробити це - відкласти телефон і замість перегляду соцмереж подумати про свій день попереду.
Такий відсторонений підхід є корисним і для сприйняття соцмереж. Він нагадує нам, що ідеальна картинка в Instagram може бути дуже далека від реального життя людей.
Спілкуючись з Брауном, я раптом замислююся, а скільки його сьогодення ми бачимо за ідеальним фасадом відомої людини.
Однак, стоїчний підхід до прийняття нашого безсилля в деякі моменти життя, здається, приносить артисту велике полегшення.
"Знаєте те почуття, коли дитиною прокидаєшся і думаєш, що треба бігти в школу, і раптом згадуєш, що сьогодні субота", - говорить він.
Саме до такого почуття задоволення повинен прагнути кожен з нас.
Прочитатиоригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайтіBBC Future.
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