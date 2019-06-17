Стародавні майя - творці перших коміксів?

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Задовго до появи Багза Банні жив собі інший нахабний кролик, який тероризував богів індіанців майя. Словесні бульбашки, непристойні жарти та імітація звуків на кодексах стародавньої цивілізації дивним чином нагадують сучасні комікси.

У сучасному світі існує певний снобізм щодо коміксів.

Письменник Ніл Гейман згадував, як один пихатий шанувальник його творчості заявив йому, що серію коміксів про Піщану людину треба називати не коміксами, а "графічними романами".

"Тут я відчув себе як жінка, якій повідомили, що вона не те щоб повія, а дама на вечір", - жартував Гейман.

Якби Гейман був художником з народу майя, і мешкав у Центральній Америці з 600 по 900 роки від Різдва Христового, ставлення до його творів було б геть іншим.

Майя прикрашали малюнками з текстами свій посуд, повертаючи який можна було прочитати різні історії.

Це були надзвичайно цінні предмети побуту, якими обмінювалися під час політичних перемовин та укладення союзницьких альянсів між державами.

"Це були твори мистецтва найвищої якості, - розповідає Серен Віхманн, лінгвіст з Лейденського університету в Нідерландах. - Їх цінували дуже високо, на відміну від коміксів у нашій сучасній культурі".

Вперше Віхманн написав про ці послідовності малюнків у статті "Перші комікси Америки", яку він зараз переробляє в главу для нової книги "Хрестоматія візуального наративу" (Visual Narrative Reader).

Дослідник вказує, що на відміну від сучасних графічних романів, майя зображали лише кілька сцен з добре відомих оповідань, покладаючись на те, глядач уже знайомий з основним сюжетом.

Звичайно, візуальні оповіді у тому чи іншому вигляді можна побачити і в печерних розписах прадавніх людей. Утім, дослідника насамперед вражає величезна схожість сценок, намальованих стародавніми майя, на ті комікси, якими ми захоплюємося сьогодні.

Це і манера передачі прямої мови, спосіб зображення рухів і запахів, кумедні тварини та неподобні жарти. "Той факт, що всі ці деталі є елементами єдиного оповідання, й робить ці малюнки такими схожими на комікси".

На зображеннях нижче можна побачити кілька прикладів. Є там і нахабний кролик, такий собі "Багз Банні" за версією майя, який говорить якомусь старцю: "Нюхай свій піт, чарівний пенісе!"

Дивись і вчись

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Літній учитель виправляє помилки учнів: тонка лінія тягнеться від його рота до написаної ієрогліфами фрази. Цей мотив міг вперше виникнути близько 650 року н.е. Ймовірно, це перша спроба позначити на малюнку пряме мовлення - те, що тепер у коміксах зображують у словесній "хмарці" або "бульбашці".

Полум'яні язики

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Ці "бульбашки" з прямою мовою у вигляді язиків полум'я означають, що люди-кішки злобливо гарчать або лаються.

Зміну форми "бульбашки" і в сучасних коміксах зазвичай використовують для передачі емоцій персонажів. "Хмарка" - для передачі думок героя, або бульбашка із "зазубреними" краями - для зображення незгоди чи крику.

На старт, увага, руш!

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Атлети на цьому малюнку зображені у розпал гри в м'яч. Лінії, що звиваються навколо їхніх тіл, мабуть, покликані передавати швидкість їхніх рухів.

Динаміку зображення створено за допомогою таких самих прийомів, що, приміром, політ Супермена.

Що це за сморід?

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У цій сцені із загробного світу майя скелетоподібна фігура вивергає з живота щось на кшталт клубів диму - уособлення газів і смороду від його розкладання.

На думку Серена Віхмана, це можна вважати еквівалентом вертикальних хвилястих ліній, якими в сучасних коміксах зображують неприємні запахи.

Майянський Багз Банні?

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Зображений ліворуч персонаж, схожий на кролика, вочевидь, поцупив одяг старого, що стоїть перед ним. У бульбашці образливі слова, щось на кшталт "нюхай свій піт".

Можливо, це - передвісник майбутнього вислову Барта Сімпсона: "З'їж мої шорти!"

"Зрозуміло, що він говорить якісь бридкі речі, які не потрібні для розвитку сюжету - вони просто смішні", - пояснює Віхман.

Праворуч ми можемо побачити кролика, який причаївся під рукою якогось бога.

Так само, як і в сучасних коміксах на кшталт Гарфілда або Багза Банні, стародавні художники майя перебільшували пропорції персонажів-тварин для досягнення комічного ефекту.

Особлива мова

Чи варто дивуватися цій дивній схожості?

Ніл Кон з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго (під його редакцією вийшла книга "Хрестоматія візуального наративу") відзначає, що комунікація за допомогою візуальних засобів оповіді є такою ж природною, як й усне мовлення або жести.

Це лише одна з форм існування мови.

Так само, як мови, які ми вимовляємо або передаємо за допомогою жестів, кожна візуальна мова формує власний словник і граматику.

Подібні речі можна спостерігати повсюди у світі. Кон виявив, що творці американських коміксів і японських книжок-манга конструюють свої історії за чіткими правилами.

А, наприклад, австралійські аборигени з групи племен аранда виробили складну систему знаків, які вони креслять на піску. Цими знаками, які підпорядковуються особливій "граматиці", вони супроводжують усне оповідання.

Отже, навіть якщо малюнки на посудинах майя й нагадують сучасні комікси, вони також мають свої самобутні властивості.

Таким чином, комікси та серії малюнків майя - не одне й те саме.

Втім, деякі подібності все ж таки привернули увагу Кона. Його вразило, наприклад, що візуальні метафори, як-от язики полум'я, й досі використовуються для передачі певної емоції.

І цими ж засобами оперувала сотні років тому геть інша культура.

"Гнів у наративі майя асоціюється з полум'ям. Сучасна усна і візуальна мова дає інформацію про те, як ми осягаємо ті ж абстрактні ідеї", - зауважує науковець.

Крім того ці чудові твори мистецтва нагадують нам про те, що колись візуальні оповідання, схожі на комікси, були дарами царів, як якась "Мона Ліза" тих часів.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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