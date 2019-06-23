Фізично сильніші чоловіки більш схильні до сексу без зобов'язань - вчені

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Ми впевнені, що наш багатий внутрішній світ ніяк не залежить від зовнішності. Однак фізичні риси, як-от зріст чи привабливість, сильно впливають на нашу особистість, поведінку та навіть політичні переконання.

Пригадую свою школу в 1990-тих роках, ідеальне місце для дослідника, який візьметься вивчати "виживання найбільш пристосованих серед людських особин".

У пансіоні, де мешкало понад 50 хуліганів, треба було розробити неабияку стратегію, щоби уникнути ізоляції та цькування.

Хтось формував коаліції, хтось всіма способами завойовував популярність, продаючи, наприклад, дешеві батарейки. Мій власний підхід ґрунтувався на створенні репутації просунутого каратиста.

Втім, була невелика групка хлопців, яким не доводилося перейматися проблемою авторитету.

Вони мали одну важливу перевагу - високий зріст. Здається, лише ця фізична риса надавала їм впевненість у собі, що межувала з нахабством, та здатність домінувати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи змінюється ваша особистість під впливом фізичних даних?

А втім, чи був цей зв'язок між зовнішністю і характером випадковим збігом чи ці риси особистості розвилися в них саме внаслідок їхніх фізичних даних?

Згідно з однією теорією, вірне останнє. Концепція, що має назву "факультативне калібрування особистості", стверджує, що риси нашого характеру формуються під впливом розміру нашого тіла, фізичної сили і привабливості. Іншими словами, тієї генетичної карти, яку нам пощастило витягти.

Ця теорія отримує останнім часом дедалі більше доказів. При чому наш зовнішній вигляд впливає не лише на нашу особистість, але й на наші політичні погляди і те, як ми обираємо романтичних партнерів.

Візьмемо, приміром, екстравертів. Цьому складу особистості притаманна не лише комунікабельність, але й авантюрність та схильність до ризику.

І отже, з точки зору еволюції, цілком логічно, що екстравертами можуть бути фізично сильніші і витриваліші люди.

Чоловіки з видатними фізичними даними більш агресивні і менш схильні до тривожності

Саме це підтверджують і дослідження.

Одне з них показало, що серед понад 200 чоловіків, які мали зовнішність "мачо" - високий зріст, широкі плечі і біцепси - переважна більшість демонструвала риси екстраверсії, насамперед наполегливість і фізичну активність.

Цікаво, що в жінок зв'язок між фізичною силою і екстраверсією дослідники не виявили.

Інші дослідження показали, що чоловіки з видатними фізичними даними більш агресивні, а також менш невротичні, тобто не схильні до страху і тривожності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Екстраверт ви чи інтроверт - також може залежати від ваших фізичних даних Getty Images

Знову ж таки, це має сенс, якщо розглядати риси особистості як адаптивну стратегію. Фізично слабша особина, щоби вижити, повинна бути обережною та обачною.

Тоді як сильніший може дозволити собі ризикувати.

Цікаві паралелі з цими висновками виявили вчені, які вивчають поведінку тварин. Вони помітили, як "особистість" тварини (сміливість чи боязкість) варіюється в залежності від будови тіла.

Дослідники, приміром, помітили, що павуки-стрибуни більшого розміру поводилися зухваліше перед потенційним хижаком, ніж їхні більш мініатюрні побратими.

Звичайно, такі риси, як фізична сила і войовничість, еволюційно пов'язані з виживанням саме чоловіків. Але дослідники з Каліфорнійського університету виявили схожу закономірність й у жінок, хоча вона була виражена помітно менше.

Науковці також спробували встановити зв'язок між особистістю та іншим фізичним параметром - привабливістю.

Привабливіші представники обох статей були більшими екстравертами

Результати показали, що привабливіші представники обох статей були більшими екстравертами.

Таким чином, взаємозв'язок між фізичними даними і характером людини існує як у чоловіків, так і жінок.

"Результати спостережень свідчать, що розбіжності в рівні екстраверсії між різними людьми напрочуд великою мірою визначаються розбіжностями в їхній фізичній силі і привабливості", - підсумовують дослідники.

Ба більше, цю залежність не можливо пояснити виключно генетикою. А це означає, що зміни в фізичних даних в однієї людини можуть відбиватися на особистісних рисах.

Утім, із зовнішністю пов'язані на лише екстраверсія та нейротизм. Інші дослідження показали, що статура і риси обличчя людини також впливають на її стратегію у виборі сексуального партнера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сильніші чоловіки, як правило, більш схильні до агресії

Так, приміром, одне дослідження, в якому взяли участь кілька сотень студентів, показало, що фізично сильніші і привабливіші чоловіки (але не жінки) частіше обирають секс без кохання.

Вони зазначали, що це - цілком нормально і що вони отримують задоволення від сексу, не відчуваючи емоційної близькості до партнерки.

Це цілком узгоджується з теорією еволюції про те, що самці у кращій фізичній формі мають кращий репродуктивний успіх. Іншими словами, вони вступають у більше число випадкових статевих контактів, передаючи, таким чином, свої гени більшої кількості нащадків.

"Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що сильніші і привабливіші чоловіки мають більше сексуальних партнерів, тому що в них природою закладене прагнення до сексуальних стосунків без зобов'язань", - зазначили науковці.

У чоловіків зовнішність може навіть впливати на їхні політичні погляди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіть наші погляди та цінності можуть визначатися нашими фізичними даними

Автори дослідження, опублікованого цього року, яке проводилося в 12 країнах, зокрема США, Данії та Венесуелі, з'ясували, що сильніші і більш м'язисті чоловіки частіше виступають проти політичної рівності.

Пояснити це можна тим, що в стародавні часи саме в суспільстві, побудованому на силі, а не на рівних правах, такі чоловіки мали більше шансів на процвітання.

Сильніші і більш м'язисті чоловіки частіше виступають проти політичної рівності

Висновки щодо жінок в цьому дослідженні були неоднозначними.

Ми впевнені, що наша особистість і наші переконання відбивають те, ким ми насправді є - сором'язливі або розкуті, легковажні або віддані у стосунках, ліберали чи консерватори.

Ми переконані, що ці риси походять від наших інтелектуальних, моральних чи духовних властивостей.

Однак, як свідчать дані досліджень, принаймні частково вони є результатом природного пристосування до нашого фізичного розміру і зовнішності.

І хоча ця теорія залишається поки доволі суперечливою, вона красномовно нагадує нам про наше тваринне походження.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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