Як на наше здоров'я впливають друзі

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Наше здоров'я та спосіб життя залежить від нашого оточення набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Ми впевнені, що сила волі і самоконтроль - риси, які залежать виключно від нас самих.

Але люди, якими ми себе оточуємо, можуть суттєво впливати на нашу вагу, стосунки з алкоголем, ставлення до екології та нашого власного здоров'я загалом.

Це не просто тиск з боку соціальної групи, в якій ви обертаєтесь. Ваш мозок несвідомо підхоплює сигнали від людей навколо вас і, ґрунтуючись на них, формує вашу поведінку.

Наслідки цього можуть бути вкрай серйозними.

"Не секрет, що чим більше ви пов'язуєте свою ідентичність з певною групою, тим більше її цінностей ви поділяєте", - каже Ембер Геффні, соціальний психолог із Державного університету Гумбольдта.

Студенти, приміром, частіше виступають за легалізацію наркотиків та більш палко підтримують охорону довкілля, ніж решта соціальних груп.

Це називається соціальними нормами, і ці норми є доволі усталеними. Однак варто лише одній людині в групі порушити норму, починають відбуватися дивні речі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іноді лише однієї скептичної думки друзів буває достатньо, щоби змінити вашу поведінку

Одне дослідження, проведене серед студентів Університету Гумбольдта, показало, що люди можуть кардинально змінити свою думку щодо екологічного туризму, якщо інші члени їхньої соціальної групи поводяться лицемірно, тобто говорять одне, а роблять геть інше.

У психології це явище називається "опосередкованим дисонансом".

"Коли ви бачите, що хтось поводиться всупереч вашим поглядам, ви можете їх змінити", - каже Геффні.

"Я мала би засмутитися, побачивши, що поведінка друзів суперечить моїм поглядам на певні питання, але це не завжди так", - пояснює дослідниця.

"Я не обов'язково почну копіювати їхні дії, але я можу змінити своє ставлення до них. Адже я вважаю себе частиною цієї групи, вважаю цих людей продовженням мене самої".

Кілька австралійських досліджень, присвячених використанню сонцезахисного крему, підтвердили ці висновки.

Виходить, що під впливом оточення ми можемо змінити свої погляди навіть у питаннях, які є вкрай важливими для нашого здоров'я і життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Небезпека сонячного впливу добре відома, але поведінка наших друзів може змусити нас забути про ризики

Те, як ми говоримо з друзями про здоровий спосіб життя, також має значний вплив на наші рішення, як позитивний, так і негативний.

"Основні причини передчасної смерті - куріння та ожиріння - можна попередити, але ми все одно куримо, переїдаємо і не займаємося спортом", - каже Крістін Шольц з Амстердамського університету.

"На нас впливає все, що роблять наші друзі. Одна їхня присутність може вирішити, чи поводитимемось ми розсудливо або ні".

Шольц попросила студентів американського коледжу розповісти, як саме вони говорили з друзями про нещодавнє вживання алкоголю.

Якщо цей досвід обговорювали як позитивний, вірогідність того, що наступного дня вони знову питимуть, була помітно вищою, і навпаки.

Щоразу коли ми ухвалюємо будь-яке рішення, ми оцінюємо його цінність для нас. Підемо ми сходами чи скористуємось ліфтом залежить від того, скільки ми з'їли на обід чи були сьогодні на пробіжці і чи входимо у будівлю з колегою-тріатлоністом.

Будь-який вплив оточення завжди залежить від контексту. Ось чому наша сила волі часто коливається.

Копирайт изображения Noman Özel Image caption Чи з'їсте ви овочі на обід, може залежати від інших відвідувачів ресторану

"Ми далеко не завжди раціональні і часто вирішуємо щось під впливом моменту. До того ж важливість певного типу інформації змінюється протягом дня", - додає фахівчиня.

На наш вибір впливає присутність певних людей, час, будь-які попередні розмови і наше фундаментальне розуміння того, що є нормальним для цієї групи друзів.

Але, якщо ми сумніваємося, найпростіше - подивитися, що роблять інші і повторити за ними. "Ми постійно поводимось саме так, навіть не усвідомлюючи цього", - додає Шольц.

"Багато досліджень свідчать, що коли ми обідаємо разом з людьми, які їдять багато, ми теж з'їдаємо більше", - зазначає Сюзанна Хіггс із Бірмінгемського університету, яка вивчає психологію апетиту.

Люди зазвичай не усвідомлюють, що зазнають такого впливу. Вони кажуть, що це просто їжа була смачною або ціна доступною, або вони просто зголодніли.

Це явище вперше описав у 1980-тих Джон де Кастро, який проаналізував харчові щоденники багатьох людей. Записи містили ретельні дані про те, що, де і з ким люди їли.

Дослідник також проаналізував як на обсяг з'їденого впливали святкові вечері або вихідні, споживання алкоголю, а також будь-які інші чинники.

Хіггс припускає, що присутність іншої людини заважає нам прислуховуватися до сигналів власного тіла. Так само як й інші джерела відволікання, як-от телевізор, збільшують споживання їжі.

У ході свого дослідження Хіггс також вирішила з'ясувати, як можна заохотити людей до здорового харчового вибору.

Копирайт изображения Matthew Henry /Unsplash Image caption Ми зазвичай не усвідомлюємо, що копіюємо поведінку тих, хто поруч

"Звичайно, гасла про те, що овочі корисні, не дуже допомагають", - пояснює дослідниця.

Вона пішла іншим шляхом і розмістила в ресторані плакати, які показували найпопулярніші у відвідувачів цього закладу гарніри. На першому місці Хіггс навмисно розмістила овочі.

"Ці плакати описували поведінку інших людей - і цього було достатньо", - каже вона.

Коли ми потрапляємо в нове середовище, ми шукаємо підказок від інших людей, як себе тут поводити. Інформація про те, яка їжа популярна серед інших клієнтів, допомагає нам зробити вибір.

Цікаво, що відвідувачі частіше замовляли овочі навіть і після того, коли плакати прибрали. Хіггс створила нову норму.

"Коли ми поводимось згідно з нормами, ми почуваємося добре, тому що відчуваємо себе частиною соціальної групи, - каже Хіггс. - Якщо ви новачок у певній групі, ви більш схильні наслідувати поведінку інших".

Наші рішення не завжди залежать від нас. Але ми можемо використовувати вплив оточення і заради хороших речей.

"Так само, як негативні звички можуть ширитися мережею людей, передається й зразок позитивної поведінки", - підсумовує Шольц.

"Адже ми вижили в процесі еволюції саме тому, що навчилися жити в групі. А тому ми схильні робити хороші речі і отримувати за це схвалення інших", - додає дослідниця.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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