Як зміниться секс у майбутньому

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Від штучного запліднення до відкритих стосунків - наше сексуальне життя зазнає кардинальних змін.

Чому ми займаємося сексом?

Одна з відповідей на це питання буде безумовно пов'язана з народженням потомства.

Втім, з моменту появи на світ першої дитини з пробірки в 1977 році від ЕКЗ народилося близько 8 мільйонів людей.

Методи виявлення генетичних ризиків стають дедалі точнішими, а значить, число людей, народжених за допомогою штучного запліднення, зростатиме.

Автор книги "Кінець сексу і майбутнє репродукції людей" Генрі Т. Грілі припускає, що "за 20-40 років більшість здорових людей в усьому світі обиратимуть штучне запліднення".

Але яким стане секс у світі, де дітей зачинатимуть у лабораторіях, а сексуальна етика не матиме нічого спільного з дітородною функцією?

Копирайт изображения Getty Images Image caption З біологічної точки зору, мета сексу - очевидна

Для чого потрібен секс?

Це питання порушує Девид Гальперін у своєму провокативному есеї з однойменною назвою.

Секс завжди приховує в собі питання "навіщо?". І це не обов'язково погано. Зрештою людській природі притаманна цікавість, інтелектуальна та емоційна.

Існують дві біологічні причини, чому ми займаємось сексом - для продовження роду і для підтримки емоційного зв'язку.

Такий підхід, заснований на кінцевій меті, західна цивілізація наслідувала від давніх греків.

Грецькі філососфи-стоїки, які виступали за приборкання своїх бажань, виправдовували секс саме його метою.

Віддаватися сексуальному задоволенню допустимо, якщо його ціль - народження дитини.

Ця етика проклала шлях до християнської традиції через філософію Августина і досі має величезний вплив на західну культуру.

А втім, біблійна "Пісня пісень Соломона" оспівує пристрасний, еротичний секс без жодної мети. Це - секс між двома коханцями, а не чоловіком і дружиною, як пізніше хибно тлумачили в християнській традиції.

Другу важливу причину сексу формулює Арістотель. На його думку, метою еротичного бажання є кохання.

Тобто справжня причина, чому ми займаємось сексом, не в тому, що ми хочемо сексу, а в тому, що за допомогою нього ми прагнемо кохати і бути коханими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з Арістотелем, метою сексу є любов, а не задоволення сексуального потягу

Одним словом, секс означає не просто секс, а якусь вищу, шляхетну мету.

Втім, продовження роду і емоційний зв'язок - це лише дві з багатьох причин.

Як і багато інших культурних феноменів, секс має складніше пояснення.

Відмінність між нами та іншими тваринами полягає в тому, що ми часто отримуємо задоволення від виконання непотрібних речей. Ми їх робимо просто тому, що ми ними насолоджуємося.

Можливо, пише Гальперін, "сексуальний акт має сенс лише тоді, коли відбувається без жодного сенсу".

Вочевидь, настав час визнати, що задоволення є головною причиною того, чому більшість із нас, навіть найбільш благочестиві, займаються сексом.

Переламним моментом у цьому питанні стала поява протизаплідної пігулки. "Її вплив на наше суспільство буде руйнівнішим за ядерну бомбу",- висловлювали побоювання в 1960-ті роки.

Як й інші ідеї консерваторів, думка про те, що секс може існувати тільки заради сексу, здавалася кінцем цивілізації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1960 і 70-ті роки принесли нові ідеї про сексуальність, які кинули виклик багатьом табу

"Сексуальна революція" 1960-тих років суттєво змінила сприйняття сексу в суспільстві.

Як свідчить дослідження американського психолога Джин Твенге, в період з 1970-х років і до 2010-х американці стали більш поблажливо ставитися до позашлюбного сексу.

Зниження релігійності та поширення індивідуалізму призвело до того, що дедалі більше американців вважають, що соціальні конвенції не повинні обмежувати сексуальність.

Як зазначає Твенге, у певній соціальній групі ставлення до сексу може варіюватися в залежності від віку, раси, статі, релігійних переконань тощо.

Але дослідження підтверджують, що загалом "у статевих відносинах і поведінці нового покоління відбулися кардинальні зміни".

Наші етичні погляди на секс також еволюціонують разом із часом. Можливо, набагато швидше, ніж ми до цього готові.

Що є природним?

Як і кожне природне явище, сексуальна активність має довгу й звивисту історію свого розвитку - від перших форм життя на планеті.

Але навіть якщо обмежитися нашим видом, існує маса доказів того, що традиційні уявлення про секс є менш природними, ніж нам здається.

Тривалий час протиприродною вважали гомосексуальність, доки зоологи не з'ясували, що це дуже поширена практика у тварин - її випадки спостерігали у понад 500 видів.

Звісно, тварини не визначають себе геями, але й не геями вони себе теж не вважають.

Це підводить нас до дуже очевидного, але мало озвученого факту. Гетеросексуальність - соціальний конструкт, сконструйований із певною метою, до того ж відносно нещодавно.

Як пише Джонатан Нед Кац у своєму "Винаході гетеросексуальності", треба поставити собі запитання: Кому було вигідно поділити світ на гетеросексуальний і гомосексуальний?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пінгвіни часто створюють віддані одностатеві пари

Цікаво також, як довго протримається протиставлення гетеро/гомосексуальності.

Дослідження британської компанії YouGov 2019 року показало, що майже чотири з десяти міленіалів не ідентифікують себе як "повністю гетеросексуальних".

І це свідчить не про зміну сексуальної орієнтації у молоді, а про зміну значення, яке вкладається в ці категорії.

Простіше кажучи, сьогодні, напевно, вже менш важливо, ніж три десятиліття тому, визначати свою ідентичність на основі сексуальної активності.

У світі, де одностатева орієнтація визнана як здоровий і природний різновид сексуальності, вже не так важливо формувати свою суспільну ідентичність на основі сексуальних практик.

Можливо, що більше ми зможемо відокремити секс від його "мети", то менше люди будуть думати про те, як він впливає на їхню ідентичність.

Питання про мету сексу не є таким каменем спотикання в гей-культурі, яким воно є в гетеросексуальній. Без перспективи біологічної вагітності і (до недавнього часу) шлюбу, геї могли вільно займатися сексом просто заради сексу.

Я не кажу, що гомосексуальний статевий акт не має мети - в нього може бути багато причин, як-от, звісно, кохання.

Але історично гей-культура була більш відкрита до думки, що секс не завжди має якусь мету та й не повинен її мати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Погляди на гомосексуалізм на Заході змінюються - і вони також впливають на більш відверте обговорення сексу загалом

Мене, як і багатьох дітей, виховували в рамках сексуальної етики, що статевий акт має відбуватися у відданих моногамних стосунках (краще шлюбі).

Але зрештою, я почав ставити під сумнів цей стандарт. Насамперед тому, що мені це говорили ті самі люди, які стверджували, що люди були створені Богом кілька тисяч років тому.

Як я можу їм вірити, якщо в них так погано з біологією, а секс - явище біологічне?

Саме гей-культура створює нову сексуальну етику, згідно з якою секс не має бути пов'язаним з продовженням роду, шлюбом, коханням чи моногамними стосунками.

Опитування 2005 року показало, що відкриті стосунки підтримують близько 40% гомосексуальних пар у порівнянні з 5% гетеросексуальних.

Якщо такий вид сексуальної практики колись стане нормою, - а дехто припускає, що так і буде, - тоді саме геї відкрили нам ці двері.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уявлення про сексуальність і ідентичність змінювалися і розвивалися протягом всієї історії

Футуристи багато років намагаються спрогнозувати, яким буде майбутнє сексу.

Від віртуального порно і технологій вдосконалення людського організму, до статевих актів на відстані (коли партнери задовольняють одне одного за допомогою сенсорних пристроїв).

Майбутній секс буде більш цифровим, більш синтетичним, менш органічним і менш хаотичним.

Але хоча на секс у майбутньому, без сумніву, вплине технологічний прогрес, суттєві зміни відбудуться й в ідеях.

Вочевидь, зміняться погляди й на процес дітонародження. За деякими припущеннями, вже через 40 років діагностика генетичних хвороб стане простою і доступною.

"Пара, яка хоче дітей, прийде до клініки, де він залишить зразок сперми, а вона - зразок шкіри. За тиждень два майбутні батьки отримають генетичну інформацію про сотню ембріонів, створених з їхніх клітин. Вони зможуть дізнатися, яке майбутнє чекає на кожен з ембріонів і зможуть обрати який з них імплантувати в матку", - пояснює Генрі Т. Грілі.

Люди можуть скільки завгодно обурюватися створенням "дизайнерських малюків".

Але якщо згадати, що пари обирають одне одного за рисами, які потім наслідують їхні діти, розмежувати технології і природний процес продовження роду вже не так просто.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи залишиться сексуальна орієнтація важливою частиною нашої ідентичності?

Безумовно, зміняться погляди й на моногамію. Один сексуальний партнер на все життя, був більш досяжною перспективою, коли люди жили набагато менше.

Але з 1960-го до 2017 року середня тривалість життя зросла більш як на 20 років. У 2040 році, за найскромнішими оцінками, вона зросте ще на чотири роки.

А дехто впевнено стверджує, що перша людина, яка доживе до 150 років, вже народилася.

Наскільки реалістично вимагати від когось обмежувати себе одним статевим партнером протягом 130 років? Та вже й тепер, статистика розлучень і повторних шлюбів невпинно зростає.

Схоже, концепція "доки смерть не розлучить нас" вже незабаром застаріє.

Зміниться й ставлення до сексуальної ідентичності. Якщо секс стане просто сексом, а дітей зачинатимуть в лабораторіях, можливо, люди майбутнього будуть абсолютно вільні у виборі партнера будь-якої статі.

Можливо, для них стане цілком прийнятним випробувати свою сексуальність.

Можливо, сама концепція сексуальної орієнтації прив'язана до архаїчного поняття продовження роду, а слова гетеросексуальний і гомосексуальний лунатимуть лише на уроках історії.

Кілька років тому на конференції філософ і дослідниця гендеру Джудіт Батлер заявила: "Можливо, найбільш нетрадиційною сексуальною орієнтацією є секс просто заради задоволення".

Тепер я краще розумію, що вона мала на увазі.

Можливо, секс завжди буде мати якусь мету, але цією метою буде не щось, а хтось. Це будемо ми, люди. І секс не матиме іншого значення, крім співчуття і задоволення, які він приносить.

Задоволення від фізичних відчуттів, соціальних зв'язків, експериментів.

У майбутньому секс буде просто сексом.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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