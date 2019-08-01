Чому ваш новий партнер буде схожий на колишнього

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Бажаєте дізнатись, якими будуть ваші наступні стосунки, подивіться на свого "екса". Шанси великі, що ваш новий обранець чи обраниця матимуть схожі риси особистості. Але чи так це вже погано?

"Він просто не мій тип".

Кожен з нас чув ці слова від близької подруги чи героїні ромкому. Але попри поширеність цього вислову, навряд чи хтось з'ясовував, чи існує взагалі "мій тип".

Останні дослідження свідчать, що ми дійсно надаємо перевагу певним соціальним та фізичним характеристикам потенційних партнерів, як-от освіта, різниця у віці, колір волосся та зріст.

Але чи шукаємо ми також певний тип особистості, до останнього часу було невідомо.

Нещодавно група дослідників взялася нарешті за це питання. І ось, що вони з'ясували. Якщо ви не впевнені, хто саме є "ваш тип", просто подивіться в дзеркало.

Дослідники з Німеччини вивчили анкети 12 тисяч учасників психологічних тестів, в яких оцінювалися риси особистості за "великою п'ятіркою" (відкритість до досвіду, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість та нейротизм).

Протягом дев'яти років вчені відстежували стан стосунків цих людей, які також мали переконати своїх партнерів заповнити таку саму анкету з визначення рис особистості.

Насамкінець у дослідженні залишилося 332 учасники, які за цей час принаймні двічі були в романтичних стосунках і обидва партнери яких також погодилися взяти участь в опитуванні.

Хоча це - дуже різке зменшення кількості учасників, для об'єктивності висновків їх цілком достатньо, запевнили вчені.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стосунки з кимось, хто відрізняється від нашого звичайного "типу", дозволяють по-новому побачити світ

Результати спостережень показали, що теперішні партнери учасників дослідження мали схожий тип особистості з їхніми попередніми коханцями.

Тож, хоча люди й схильні вірити, що їхні уподобання з часом змінюються, виявляється, що певний "тип", якому ми надаємо перевагу, у нас таки є.

Подобається вам це чи ні, але ваш новий партнер, імовірніше, буде більш схожим на вашого "екса", ніж вам хотілося б.

Але ваш тип також буде близьким і до вашої власної особистості, як показало дослідження.

У більшості випадків учасники дослідження змінили лише двох партнерів протягом періоду спостереження. Але в 29 опитуваних - партнерів, які погодилися взяти участь, було більше.

Втім, і в цій групі учасників результати підтвердили загальну тенденцію.

Той факт, що ми шукаємо в наших партнерах трохи себе, пояснює, чому наша особистість залишається досить стійкою у стосунках з друзями та коханцями.

Набагато простіше шукати стосунки, які не змінюють нашого уявлення про те, ким ми є.

За винятком, мабуть, екстравертів, яким конче потрібні нові враження.

Учасники, які мали високі оцінки за показниками відкритість досвіду та екстраверсія, мало коли обирали партнерів, схожих на їхніх колишніх або них самих.

Таким чином, якщо ми готові вийти за межі відомого, романтичні стосунки пропонують нам чудову можливість відкрити нові способи бачення світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, з якими ми воліємо проводити переважну частину свого часу, як правило, більш схожі на нас, ніж ми усвідомлюємо Getty Images

Цікаво, що це дослідження може мати потенціал для онлайн-знайомств.

Якщо раніше вчені заперечували можливість передбачити особистість майбутнього партнера, тепер це виглядає цілком реальним.

Так само, як музичні стрімінгові сервіси пропонують нових виконавців, ґрунтуючись на плейлистах користувачів, так і дейтингові платформи допомагатимуть нам знаходити нову пасію, проаналізувавши нашу попередню історію стосунків.

З іншого боку, з огляду на відносно короткий період дослідження, важко сказати, чи триватимуть ці стосунки довго.

Адже надто велика схожість партнерів може перешкоджати їхньому особистісному розвитку.

Якщо ваш чоловік чи дружина починають згодом виявляти риси вашого колишнього партнера, це може надзвичайно дратувати. Така схожість також спричинить тривогу та безнадію.

З іншого боку, коли поведінка нового коханця нагадує вашого колишнього, це полегшує зближення з новим партнером та встановлення позитивних моделей взаємодії.

Тож не спішить пояснювати високу статистику розлучень тим, що люди знов і знов шукають собі подібних.

Звісно, такі дослідження не здатні однозначно прояснити, як саме ми обираємо свого соулмейта.

Чимало різноманітних чинників впливає на те, в кого ми закохуємось.

Проте не варто дивуватися, якщо наступна зміна статусу ваших стосунків стане лише черговим поверненням до вашого статус-кво.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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