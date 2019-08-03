Сонцезахисний крем: чи безпечні його інгредієнти?

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Для захисту шкіри від небезпечного сонячного випромінювання потрібен крем. Проте нещодавні дослідження показали, що деякі його інгредієнти потрібно замінити на більш безпечні. Оглядачка BBC Future аналізує отримані вченими дані.

Меланома - одна з найнебезпечніших злоякісних пухлин у людини. І хоча це найрідкісніший вид раку шкіри, її поширеність в світі зростає.

З початку 1990-х у Великій Британії частка хворих збільшилася у кожній віковій групі. Число випадків інших видів раку шкіри теж зростає. Наприклад, у США - приблизно на 77% за останні 20 років.

Головна причина - ультрафіолетове випромінювання.

"Будь-яка розмова про сонцезахисний крем має починатися з визнання того, що є надійні докази: він запобігає раку шкіри", - говорить Річард Веллер, дерматолог-консультант з Единбурзького університету.

Ось чому, в деяких країнах кількість випадків раку шкіри зростає, а в інших - падає. Там люди добре усвідомлюють важливість захисту від сонця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наносити крем теж треба правильно

Втім, деяких дослідників турбує інше питання. Деякі інгредієнти сонцезахисних кремів можуть бути шкідливими.

На початку цього року американське Управління з контролю за якістю харчових продуктів і ліків (FDA) вилучило з категорії "в цілому безпечних" 14 із 16 хімічних речовин, виявлених в сонцезахисних кремах.

Так якою є ситуація насправді?

Подвійний фільтр

Сонцезахисні креми мають два типи ультрафіолетових фільтрів.

Найбільш поширені - органічні, вони поглинають ультрафіолетове випромінювання і перетворюють його на безпечне.

Неорганічні фільтри (такі як двоокис титану і окис цинку, які вважаються нешкідливими) віддзеркалюють і розсіюють ультрафіолетове випромінювання.

Вже досить давно встановлено, що компоненти деяких органічних фільтрів проникають крізь шкіру і потрапляють у кров.

Саме по собі це не робить сонцезахисні креми небезпечними, але дедалі більше уваги приділяють потенційно негативним наслідкам застосування найпоширенішого в світі ультрафіолетового фільтра - оксибензону.

А саме - бензофенону-3, який має властивість поглинати і відбивати УФ-випромінювання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наскільки небезпечними можуть бути деякі компоненти сонцезахисного крему? Вчені поки тільки припускають

Лабораторні дослідження і досліди на мишах показали, що деякі органічні фільтри, зокрема і оксибензон, а також парабени і фталати, які можна знайти навіть у неорганічних фільтрах, можуть з'єднуватися в організмі з гормональними рецепторами. В результаті це пошкоджує секрецію гормонів ендокринних залоз.

Однак дослідженнями на людях це не підтверджено.

Лора Ванденберг, доцент школи громадської охорони здоров'я і медичних наук при Массачусетському університеті в Амхерсті (США), зазначає, що більшість ендокринних дізрапторів (речовин, що втручаються в ендокринні процеси) впливає на зародки і ембріони.

Зокрема, високі дози фталатів, як виявлено, ведуть до порушення розвитку чоловічих статевих органів.

Це може в подальшому призвести до скорочення кількості сперми, і збільшити ризик виникнення раку яєчок. Однак такі наслідки були виявлені лише при дуже високих дозах фталатів.

Потенційно небезпечні компоненти зустрічаються не тільки в сонцезахисних кремах. Фталати трапляються в милі, шампунях, лаках для нігтів і лаках для волосся, а парабени - у багатьох засобах для догляду за волоссям і продуктах для макіяжу.

Тим часом, Ванденберг виявила під час досліджень, що оксибензон може впливати на розмір молочних залоз у мишей. Його потім знаходили навіть в материнському молоці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дітям, як і дорослим, необхідний захист від агресивного сонця

Останнє означає, що він може бути у тканинах грудних залоз, каже Ванденберг, що може вплинути на їхній розвиток, функціонування і загальний стан здоров'я.

Втім, нам завжди слід бути дуже обережними, переносячи на людей результати, отримані на мишах, підкреслює Девід Леффелл, професор дерматології та хірургії з Єльської школи медицини.

Критики також вказують на те, що в дослідженнях на гризунах використовують набагато більший обсяг цих фільтрів, ніж застосовують люди.

Наприклад, у 2011 році дослідники підрахували: для того, щоб досягти такого ж накопиченого обсягу оксибензону, як у лабораторних щурів, середньостатистична американка повинна щодня наносити сонцезахисний крем від 34 до 277 років поспіль (в залежності від того, скільки разів на день його наносять).

Все це так, проте в ході деяких досліджень виявлено, що органічні ультрафіолетові фільтри все ж можуть впливати на здоров'я людей.

В одному з них (2015 року) вчені досліджували 500 пар, які намагалися зачати дитину, і виявили, що у чоловіків з більшою концентрацією бензофенону в організмі, було на 30% менше шансів зробити це під час кожного менструального циклу своєї подруги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сонцезахисні креми навряд чи перешкоджають потраплянню в організм людини вітаміну D

Це важливий висновок, але у того дослідження є свої недоліки, і вчені визнають це: наприклад, використання тільки одного аналізу сечі та можливі відмінності в концентрації фільтрів при замірах (оскільки їх концентрація в організмі досить швидко знижується).

Вітамін D

Крім побоювань з приводу окремих інгредієнтів, сонцезахисні креми також підозрюють у тому, що вони перекривають доступ вітаміну D, який ми отримуємо, перебуваючи на сонці.

Поширеність дефіциту вітаміну D ширше, ніж можна припустити. Але чи винні в цьому сонцезахисні креми?

Рейчел Ніл, доцент Інституту Бергхофера, заперечує такі припущення.

"Механізм засмаги не такий, як механізм отримання вітаміну D, і є значна кількість свідчень, які показують, що нанесення крему майже не впливає на рівень вітаміну D".

"Людський організм добре вміє виробляти вітамін D. А сонцезахисний крем - це зовсім не те саме, що сховатися від сонця в кімнаті, він хоч і відбиває сонячні промені, але й частково пропускає їх".

Тривоги з приводу можливого блокування вітаміну D кремами, можливо, перебільшені ще й тому, що дуже мало хто користується цими кремами правильно, наголошує Веллер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У мексиканському еко-археологічному парку Xcaret туристів просять замінити звичайні сонцезахисні креми на більш екологічні

Дерматологи радять наносити два міліграми на кожен квадратний сантиметр шкіри (близько шести чайних ложок). Але багато людей застосовують лише четверту частину цього, каже дослідник.

Водночас деякі фахівці висувають інший аргумент. Небезпечною може бути та впевненість, з якою ми залишаємося на сонці, змастивши себе кремом. Особливо ризикованою є така поведінка серед представників старших поколінь.

"Коли розмовляєш з людьми, з'ясовується, що вони мало коли повторно наносять крем, перебуваючи на сонці. А це треба робити регулярно, - зазначає Леффелл. - Хімічні речовини діють як поглинач енергії ультрафіолету, і вони не бездонні".

І для тварин теж

Вчені досліджують стан здоров'я не тільки людей. Десятки робіт демонструють, який ризик становлять ультрафіолетові фільтри для життя мешканців морів і океанів.

Багато з цих хімічних речовин можуть отруювати морських ссавців, морських птахів, рибу і корали.

І хоча навіть неорганічні фільтри можуть завдавати шкоди, один з найбільш токсичних все ж таки - органічний, оксибензон.

Саме тому в деяких туристичних місцях (як-от мексиканський еко-археологічний парк Xcaret) вимагають від туристів поміняти свої сонцезахисні креми на більш екологічні.

В ході одного з досліджень коралів у водах Гонконгу вчені виявили підвищення рівня змісту сонцезахисного крему щоразу, коли на березі спостерігався приплив відпочивальників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що більше відпочивальників на березі, то гірше почуваються корали

Деякі зразки містили кількість крему, достатню для того, щоб стати причиною деформації і смерті нерозвинених коралів.

Так що ж робити?

Експерти дійшли висновків, що доки дослідження остаточно не підтвердять безпечність сонцезахисних фільтрів або доки не буде знайдено альтернативу, нам слід захищати себе від сонячних променів іншим чином.

Найбезпечніший спосіб, як для людини, так і для навколишнього середовища, - прикривати тіло одягом, ховатися в тіні та уникати полуденного сонця.

Коли ж нічого з перерахованого вище неможливо, треба користуватися сонцезахисним кремом - і наносити його правильно.

Для тих, хто дуже турбується про вплив інгредієнтів крему на здоров'я і навколишнє середовище, можна порекомендувати креми з неорганічними фільтрами.

Все це здається очевидним. Однак зростання показників раку шкіри говорить про те, що люди не дослухаються до порад фахівців.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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