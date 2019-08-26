Чи шкідлива соя для жінок і чи може вона спричинити рак

Копирайт изображения Getty Images Image caption Помітно більше споживання сої серед азійських жінок пов'язують з нижчим (на 30%) ризиком раку молочної залози в них

Соя містить сполуки ізофлавони, які є природними естрогенами. Через це існують побоювання, що вона може спричинювати рак молочної залози, а також рак простати у чоловіків. Чи це справді так?

Якщо в азійській кухні сою вживають в їжу протягом тисячоліть, на заході вона стала відома лише 60 років тому.

Сьогодні на полицях супермаркетів можна знайти чимало продуктів з неї: соєве молоко, гамбургери та інші замінники м'яса на основі сої. Не кажучи вже про традиційні страви із сої, як-от тофу, темпера, місо та соєвий соус.

Дослідження показують, що дієта на основі сої знижує ризик серцевих захворювань. Оскільки вона містить білок, ненасичені жирні кислоти, вітаміни групи В, клітковину, залізо, кальцій та цинк, соя стає дедалі більш популярним на заході замінником м'яса.

Втім, попри те, що за останнє десятиліття все більше людей відносить сою до корисних продуктів, з'явилися побоювання, що вона може порушувати гормональну систему.

В основі цих страхів - унікально високий вміст в сої ізофлавонів - натуральних сполук, які мають властивості естрогену. Це жіночий статевий гормон, який зв'язується з рецепторами естрогену в організмі і може стимулювати ріст деяких видів раку молочної залози.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соєві продукти часто вживають як замінник червоного м'яса, можливо, це й пояснює, чому в дослідженнях сою асоціюють із кращим здоров'ям

Хоча вчені протягом останніх кількох десятиліть уважно досліджують вплив ізофлавонів на організм, але відповідь на те, чи можуть вони сприяти розвитку раку, неоднозначна.

Результати досліджень показують, що соя радше захищає організм від раку, але чому саме - точно не відомо.

Так, високий рівень споживання сої серед жінок в азійських країнах пов'язують з тим, що ризик раку молочної залози в них на 30% нижчий у порівнянні з американками, які їдять сою набагато менше.

У хворих на рак молочної залози, як показало одне дослідження, вживання сої знизило летальний кінець захворювання на 21%.

Переваги були найпомітнішими у жінок із гормональним рецептор-негативним раком молочної залози.

Це - більш агресивний тип, коли пухлині не вистачає естрогенних та прогестеронових рецепторів, і тому вона не реагує на гормональну терапію.

Неоднозначність питання

Утім, надзвичайно проблематично визначити переваги саме сої, якщо такі, дійсно, є.

Сою часто вживають замість червоного м'яса ті, хто дотримується здорового харчування.

Якщо соя, дійсно, знижує ризик раку молочної залози, це може бути тому, що ізофлавони посилюють апоптоз. Це - генетично запрограмований механізм, який спонукає клітини з пошкодженою ДНК самознищуватися, якщо вони не можуть відновити її.

Коли цього не відбувається, пошкоджені клітини можуть перетворитися на рак.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Cоєві продукти можуть запобігати раку через те, що вони посилюють механізм, який спонукає пошкоджені клітини самознищуватися

Але звідки взагалі взялися побоювання про небезпеку таких продуктів, як соєве молоко?

Один експеримент, який проводився на мишах із пригніченим імунітетом, встановив, що ізофлавони можуть призводити до зростання ракових клітин.

Однією з причин таких різних результатів може бути той факт, що, потрапляючи до організму, ізофлавони діють або як естроген, або як його протилежність.

Тобто вони можуть пов'язуватися з альфа-естрогеновим рецептором в організмі, що стимулює зростання пухлини, або з бета-рецептором, який навпаки знижує ріст ракових клітин і сприяє апоптозу.

Вплив сої на ризик раку молочної залози може залежати від того, коли ми починаємо її їсти.

У більшості досліджень, що проводилися в Азії, жінки вживали сою в їжу з раннього дитинства, а вперше знайомилися з цим продуктом ще в утробі матері. Тоді як західні жінки почали їсти соєві продукти в пізнішому віці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Корисні властивості сої для організму будуть помітнішими, якщо людина почала їсти її в ранньому дитинстві

Вплив віку на корисні властивості сої підтвердили й досліди на тваринах.

Деякі дослідження також виявили, що споживання сої знижує ризик серцево-судинних захворювань. Хоча це також може бути пов'язане не з власне соєю, а з тим фактом, що дієта з її високим споживанням, як правило, містить менше шкідливої їжі.

"Соєві продукти зазвичай їдять замість іншої їжі з високим вмістом насичених жирів, як-от жирне м'ясо та незнежирені молочні продукти", - каже Джоанн Пінкертон, професорка акушерства та гінекології з Університету штату Вірджинія.

"Соєві продукти зазвичай містять дуже мало насичених жирів", - додає вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Споживання сої може зменшити ризик серцево-судинних захворювань

Інші занепокоєння пов'язують сою з раком простати. Однак, торішній огляд досліджень виявив, що регулярне вживання соєвої їжі знижує ризик цього захворювання на 30%.

Чому це так, поки що невідомо, адже соя не впливає на рівень тестостерону у чоловіків. Знову ж це може бути наслідком того, що дієта з вмістом сої в цілому є здоровішою.

"Попри суперечливі результати досліджень, які ми отримуємо протягом багатьох років, ми переконані, що соя запобігає раку передміхурової залози", - каже авторка дослідження Кетрін Епплгейт з Іллінойського університету.

Користь сої також залежить від способу, яким ми вживаємо її в їжу. Вміст ізофлавонів вище в непереробленій сої, наприклад, у бобах едамаме, ніж у соєвому молоці або інших видах переробленої сої.

Так, едамаме має близько 18 мг ізофлавонів на 100 г, тоді як соєве молоко лише від 0,7 до 11 мг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Неперероблена соя, як-от боби едамаме, містить більше ізофлавонів, ніж, приміром, соєве молоко

"Єдине, що ми можемо сказати напевне, - це те, що жінки можуть безпечно вживати соєві продукти в кількості, що відповідає азійській дієті, зокрема тофу, ферментовану соєву їжу та соєве молоко. Хоча що більше соя перероблена, то нижчий в ній рівень ізофлавонів", - каже професор Брюс Трок з Університету Джона Хопкінса.

Протягом останніх десятиліть проведено чимало досліджень впливу сої на організм. Жодне окреме дослідження не було досконалим.

І як загалом у дослідженнях харчових продуктів, результати часто показують кореляцію, а не причинно-наслідкові зв'язки.

Втім, висновки послідовно свідчать про те, що соя корисна для здоров'я. Навіть якщо причина лише в тому, що вона замінює нездорову їжу.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...