Чому вам має бути соромно, щоразу коли ви сідаєте на літак

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Flight shame, буквально "сором за авіапереліт", - новий рух екоактивістів, які заохочують відмовитися від літаків і заново відкрити радість повільних подорожей.

Минулого місяця я вперше за п'ять років ступила на борт літака.

Я летіла з Лондона через Атлантику, щоби зустрітися з моїм другом у Коста-Риці. Востаннє я подорожувала літаком 2014 року. Я жила тоді в Бордо у Франції і літала на дівич-вечір до моєї сестри в Шотландію.

Зазвичай я їздила до неї в гості потягом, але цього разу в мене не було стільки часу, і отже, я знехотя купила авіаквиток.

Причиною, чому я так наполегливо уникаю літаків, є величезний вуглецевий слід, які вони залишають. Ще підлітком я почала гостро відчувати провину за зміни клімату, спричинені діяльністю людей.

Авіаперельоти відповідальні за величезні викиди шкідливих газів. Так я дала собі обіцянку користуватися літаками тільки в разі крайньої потреби.

Я така не одна. Протягом останніх кількох років у Європі набирає обертів екологічний рух під назвою flight shame (буквально "соромлення за подорожі літаками"), або шведською flygskam, адже розпочали його саме шведи.

Копирайт изображения BBC / Getty Images Image caption Поїздка потягом залишає набагато менше викидів вуглецю, ніж подорож літаком на таку саму відстань

Термін означає відчуття провини за швидке задоволення, яке ми отримуємо, користуючись літаками, попри те, що цілком усвідомлюємо обсяг шкоди, яку вони наносять планеті.

Протест проти авіаперельотів не лише стимулює розвиток наземних видів транспорту, зокрема залізниці, але й посилює тиск на політиків, які мусять привернути належну увагу до проблеми кліматичних змін.

Але, крім того, він також змінює наше уявлення про те, як, чому і куди ми подорожуємо.

Повільна подорож

Хоча слово "соромити" має негативне значення, мета руху - цілком позитивна. Важливо, що йдеться не про соромлення інших людей за те, що вони літають, а про зміну власного підходу до мандрів.

"Відмовитися від літака не означає відмовитися від подорожей", - зазначає Анна Х'юз, одна з організаторів кампанії Flight Free 2020 у Великій Британії.

"До багатьох місць можна дістатися іншим транспортом", - додає активістка.

Наприклад, потягом, вуглецевий слід якого в десять разів менший, ніж у літака.

Великий потенціал мають швидкісні поїзди. Статистика показує, що швидкісні залізничні рейси зменшують користування авіатранспортом на тому ж маршруті на цілих 80%.

Копирайт изображения BBC / Getty Images Image caption "Потяг - це круто" - нове гасло екоактивістів

Крім того, поїздка потягом відповідає новій філософії "повільних подорожей".

За п'ять років користування наземним транспортом я навчилася отримувати задоволення від залізниці.

Довгі розмови з парою іранських мандрівників у нічному потягу до Верони, потягування віскі в барі спального потягу до Едінбурга.

Кліматичний соціолог Роджер Таєрс нещодавно повернувся з Китаю. Поїздка потягом тривала два тижні. Лунає жахливо? Але чоловік світиться від щастя.

"Я бачив стільки неймовірного, чого ніколи не побачиш з літака. Це була фантастична подорож", - зазначає він і перелічує низку переваг: цифровий детокс, читання, розмови і жодного джетлагу.

"До того ж усвідомлюєш розмір нашої планети та її приголомшливе розмаїття", - додає він.

Вуглецевий бюджет

Рейс з Лондона до Москви і назад витратить п'яту частину вашого річного "вуглецевого бюджету".

Це - обсяг викидів вуглецю від діяльності однієї людини за рік, якого ми всі маємо досягти до 2030 року, щоби уникнути небезпечного рівня глобального потепління.

Якщо вирушити в ту саму подорож потягом, ви використаєте лише одну 50-ту частину вашого річного бюджету.

Шкода від авіаперельоту подвоюється, якщо врахувати ефект нагрівання від інших викидів в атмосферу, як-от водяна пара в конденсаційному сліду літака та оксиди азоту, які виділяються на великій висоті.

Обсяг викидів треба потроїти, якщо ви летите бізнес-класом замість економа, оскільки використання цінного простору в літаку в такому разі набагато менш ефективне.

Копирайт изображения BBC / Getty Image caption Першими відмовитися від авіаперельотів повинні науковці, які вивчають зміни клімату. Так само, як не може бути курцем лікар, який агітує за здоровий спосіб життя

Рух флайтшеймінгу розпочався в 2017 році, коли шведський співак Штафан Ліндберг оголосив, що відмовляється літати.

Його наслідки в Швеції вже помітні. За повідомленням національних авіаліній Swedavia AB, за перші три місяці 2019 року число пасажирів у 10 аеропортах компанії знизилося на 3%.

Загалом в 2018 році майже чверть шведів скоротили свої авіаперельоти через негативний вплив на клімат.

Рух активно підтримали шведські науковці.

"Впевнений, що через 20 років ідея полетіти на інший бік світу, щоби взяти участь у конференції, буде здаватися абсурдом", - зазначає один з них.

Насамперед важливо, щоби цього дотримувалися науковці, які вивчають зміни клімату.

Копирайт изображения BBC / Getty Image caption Більшість викидів вуглецю насправді залишає невеликий відсоток людей, які літають дуже часто

Зрозуміло, що далеко не кожен хоче чи може повністю відмовитися від літаків. Але навіть скорочення авіаперельотів може помітно зменшити ваш вуглецевий слід.

Я не ухвалювала жорсткого рішення більше ніколи не літати. Але я намагаюся робити це лише у виняткових випадках, як-от моя теперішня подорож до Коста-Рики.

Звісно, добровільне скорочення авіаподорожей - не надто ефективна стратегія. Помітно кращого результату може досягти оподаткуванням реактивного палива та транспортними зборами за часті перельоти.

Уряд Швеції, приміром, вже запровадив екологічний податок на авіацію і пообіцяв збільшити інвестиції у спальні потяги.

Попри критику флайтшеймінгу за те, що силою та негативом хорошого результату не домогтися, активісти наполягають, що саме таким чином і можна вплинути на ситуацію.

"Відчуття сорому за щось у правильних пропорціях насправді може бути цілком позитивним", - каже керівниця британської філії руху Анна Х'юз.

Відповідь, вочевидь, полягає в іншому модному жаргончику екоактивістів - вислові train bragging.

На українську його можна приблизно перекласти як "потяг - це круто", що лунає значно позитивніше за шеймінг і до того ж заохочує до активних дій.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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