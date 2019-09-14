Френдзона: чи існує насправді дружба між чоловіком і жінкою

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Чому ми заводимо друзів протилежної статі, чи завжди є сексуальний підтекст, якщо наш друг привабливий, і чи можуть дружні стосунки перерости в романтичні?

"Чоловік і жінка не можуть бути друзями, тому що їм завжди заважатиме секс", - каже Гаррі Бернс у фільмі "Коли Гаррі зустрів Саллі". Саллі щойно повідомила йому, що з нею він може розраховувати лише на дружбу.

Вона перелічує своїх друзів-чоловіків, стосунки з якими є виключно платонічними, і стверджує, що дружба між чоловіком і жінкою можлива й без сексуального потягу. Гаррі не згоден.

Тож, хто з них правий?

Проблема "френдзони" і причини, чому чоловіки та жінки сприймають її по-різному, дозволяють зрозуміти, як ми оцінюємо сексуальну зацікавленість і що спонукає нас зав'язувати дружбу.

Ризик і винагорода

Спроба перевести стосунки з другом у романтичну площину поєднує ризик і винагороду. Чоловіків, частіше ніж жінок, приваблюють друзі протилежної статі, навіть коли обидва визначають їхні відносини як платонічні.

В одному дослідженні чоловіків і жінок просили після нетривалої розмови оцінити, наскільки їх привабив співрозмовник, а також наскільки, на їхню думку, вони привабили його.

Чоловіки, як правило, завищували те, наскільки вони сподобалися жінкам. Жінки ж, навпаки, помітно недооцінювали свою привабливість для партнера протилежної статі.

Люди, які вважають себе дуже привабливими, схильні також переоцінювати сексуальний інтерес інших до них.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, які вважають себе дуже привабливими, схильні також переоцінювати сексуальний інтерес інших до них

"Ми зазвичай бачимо те, в чому ми переконані", - зазначає соціальний психолог з Університету Вейна Антонія Еббі.

"Якщо ви думаєте, що подобаєтесь кому-небудь, ви почнете відшукувати докази цьому", - пояснює вона.

"Коли людина посміхатиметься або нахилятиметься до вас, ви бачитимете в цьому ознаки романтичної зацікавленості. Ви можете й не помітити, що коли наближуєтесь до цієї людини, вона відсторонюється від вас".

На наступному етапі експерименту дослідники запросили інших людей спостерігати за розмовою пари, а потім попросили їх оцінити, наскільки, на їхню думку, чоловік і жінка приваблювали одне одного.

Спостерігачі чоловічої статі погоджувалися з чоловіками і вважали, що чоловік у парі дійсно подобався жінці більше, ніж вона визнавала.

Спостерігачки жіночої статі були згодні з оцінкою жінки, що між співрозмовниками сексуального інтересу менше.

Виходить, що Гаррі і Саллі були кожен по-своєму праві.

Це може бути пов'язано з нашими гендерними стереотипами. Еббі та інші соціальні психологи вивчають поведінку людей, яка ініціює романтичний інтерес. Вони називають таку поведінку "сценарієм" знайомства.

Такі сценарії допомагають з'ясувати послідовність дій, яка або призводить до початку роману, або ні. Виявляється, що всі ми маємо заздалегідь визначені ролі.

"У такій взаємодії контекст має важливе значення", - пояснює Еббі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди завжди шкодують про те, що не зробили перший крок і упустили свій шанс, хоч би якою ніяковою була відмова

"Чоловіки активніше шукають ознак романтичного інтересу до їхньої особи, тому що традиційні гендерні ролі передбачають, що ініціатива має іти від них", - зазначає психолог.

"У 2019-му це лунає трохи застаріло, але багато досліджень підтверджують, що більшість людей і досі мають традиційні уявлення про те, хто робить перший крок, хто платить за вечерю і так далі. Жінки займають стриману позицію, а чоловіки відчувають, що мусять брати ініціативу в свої руки".

А як тоді це відбувається в лесбійських парах? У порівнянні з чоловіками-геями, лесбійські сценарії романтичної поведінки більш орієнтовані на близькість, ніж на секс.

Як не дивно, поведінка жінок-бісексуалок відповідає традиційним очікуванням, попри те, що їхній сексуальний інтерес виходить за межі гетеросексуальної норми.

Таким чином, бісексуальні жінки, як і гетеросексуалки, в романтичних стосунках також уникатимуть ініціативи.

Втім, трохи неоднозначна дружба між жінкою і чоловіком має певні переваги.

Жінки розповідають, що часто отримують допомогу від своїх друзів-чоловіків.

І чоловіки, й жінки вважають також корисними поради друзів протилежної статі щодо того, як сподобатись потенційному романтичному партнеру.

Очікування захисту і допомоги від чоловіка може виглядати архаїчно, але така модель поведінки глибоко вкорінена в нашому минулому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ми зазвичай шукаємо привабливих друзів, підсвідомо сподіваючись, що з такої дружби можуть виникнути романтичні почуття

Наші предки віддавали перевагу серійній моногамії. Тобто протягом певного періоду життя вони мали сексуальні стосунки лише з одним партнером, але пари не утворювалися на все життя.

Жінка могла мати кількох дітей від різних чоловіків. Виховуючи дитину, вона потребувала захисту і допомоги чоловіка. Маючи дітей від кількох чоловіків і підтримуючи дружні стосунки з іншими чоловіками, жінка могла отримати захист від кількох чоловіків одночасно.

Але найпростіший спосіб завести з чоловіком дружбу, це послати підсвідомий сигнал того, що чоловік її приваблює сексуально.

"В західній культурі існує уявлення про те, що, одружившись, ми повинні раз і назавжди зв'язати себе з однією людиною", - каже Ейпріл Блеске-Речек з Університету Вісконсину в О-Клер.

Але ми влаштовані складніше.

"І чоловіки, й жінки хочуть тривалих стосунків з партнером, але їм також потрібні короткочасні сексуальні стратегії, які дають відчуття пригоди".

Ми підсвідомо шукаємо насамперед привабливих друзів, сподіваючись, що з такої дружби можуть виникнути романтичні почуття, адже симпатія між нами вже й так існує.

"Фізична привабливість насправді відіграє чималу роль у дружбі чоловіка і жінки, насамперед це має значення для чоловіків", - пояснює Блеске-Речек.

Гетеросексуальні чоловіки обирають жінок-друзів так само, як вони обирають і романтичних партнерок. Фізична та емоційна привабливість є дуже важливою, незалежно від того, чи є в чоловіка сексуальні наміри.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки схильні вважати своїх близьких подруг більш привабливими, ніж незнайомок

"Дружба з представниками протилежної статі може ускладнити ваші романтичні стосунки", - додає Блеске-Речек.

"Років десять тому я прокинулася вночі після того, як мені наснилося, що мій чоловік фліртує з однією дуже привабливою мамою зі школи, де вчаться наші діти", - роз повідає дослідниця.

"Я розповіла сон чоловіку, і він спитав: "Ти хочеш, щоб у нас не було привабливих друзів?".

"Його докір - справедливий. Ми хочемо дружити з людьми, які нам рівня, які нас мотивують і приваблюють, адже така дружба дійсно приносить користь", - пояснює психолог.

Але така дружба має свою ціну. "Коли вам відомо, що мотивує до таких стосунків друга протилежної статі, це, без сумніву, ускладнює ситуацію", - підсумовує Блеске-Речек.

З іншого боку, ми мало коли вдаємося на рішучі кроки у таких стосунках. І причина зовсім не в страху відмови.

Як свідчать дослідження, люди набагато частіше шкодують про те, що не запросили когось на побачення, ніж про невдалу спробу першого кроку.

В одному дослідженні учасникам пропонували профілі різних людей на сайтах знайомств і казали, які їх шанси на успіх.

Якщо імовірність згоди на побачення була 45%, 83% учасників наважувалися зробити перший крок. Навіть коли шанси дорівнювали лише 5%, трохи менше половини все одно хотіли ризикнути.

Копирайт изображения Alexis Brown on Unsplash Image caption Дружба з привабливими людьми протилежної статі має свою ціну

Отже, ми, люди, схильні до ризику, коли справа доходить до романтичних стосунків.

"Хоч би якою болісною була відмова, кохання, схоже, пропонує дещо більше", - каже Саманта Джоель, доцент Університету Західного Онтаріо.

Такий самий ефект спостерігається й у людей з низькою самооцінкою, менш упевнених у собі, які важче переживають відмову.

"Цей висновок був дуже несподіваним, оскільки невпевнені в собі люди дуже бояться відмови і часто очікують її, навіть коли це не має підстав", - зазначає Джоель.

"Але вони дуже хочуть бути коханими. І отже, загроза залишитися на самоті є сильнішою", - підсумовує дослідниця.

Еббі наголошує, що наше ставлення до друзів може легко змінитися. "Дуже часто романтичний інтерес розвивається згодом", - каже вона.

"Ви можете думати, що у вас цілком платонічні відносини, але раптом все може змінитися, як це сталося у "Коли Гаррі зустрів Саллі".

Еволюційна теорія чудово пояснює таку ситуацію. Але, як зазначає Еббі, якщо ми хочемо кинути виклик традиційним гендерним ролям у стосунках, нам краще аналізувати наші дії, а не історію.

"Мені більше до вподоби спостерігати за соціальними сценаріями та гендерними ролями, тому що це те, що ми можемо змінити", - каже дослідниця.

"Чи змінять технології наші гени, не відомо, але нашу поведінку - абсолютно точно", - підсумовує вона.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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