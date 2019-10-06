Як розмовляти з малюком, щоби виховати генія
Скільки і як ми розмовляємо з дітьми, має безпосереднє значення для розвитку їхнього мозку.
З новонародженим, звісно, не так багато тем для розмов. Немовля не засмутиться, коли ви повідомите йому, що буде дощ. І не посміхнеться у відповідь на жарт.
До того ж, перші тижні життя малюка - нелегкий час для батьків. Дитина не спить, коли треба, тож не дивно, що виснажені мама і тато не мають багато натхнення для бесід.
З часом малюк починає реагувати на голос дорослих. Але підтримувати розмову мені все одно давалося нелегко. Я не знала, що казати у відповідь на аґукання, і не вміла балакати дитячою, по складах і протяжливо.
Я з подивом спостерігала, як інші люди, мабуть, більш здібні до батьківства, вели повноцінні розмови з моєю малечею.
За кілька місяців спілкуватися з малюком стає легше, він белькоче і сміється, коли до нього звертаються. Втім, дослідження свідчать, що і в цьому віці деякі батьки не розмовляють з дітьми багато.
Проте це може мати тривалі негативні наслідки і навіть зміни в мозку, які можна побачити на МРТ-знімках.
У середині 1990-х років науковці зробили тривожне відкриття про розвиток мовлення у дітей. Дослідники Бетті Харт та Тод Ріслі щомісяця приходили до сімей різного соціально-економічного статусу і протягом години записували розмови в родині. Експеримент тривав понад два роки.
Проаналізувавши дані, вони виявили, що діти з найбідніших груп чули на третину більше слів протягом години, ніж малюки у родинах з вищими статками.
Дослідники підрахували, що на момент, коли дітям виповнилося чотири роки, мовна різниця між малюками з бідних родин і заможних складала 30 мільйонів слів.
Дослідження, звісно, було далеким від ідеального. Воно ґрунтувалося на маленькій вибірці, до того ж не було відомо точно, чи дійсно розрив у кількості слів був таким значним, як заявили науковці.
Його критики також зазначали, що маленькі діти навряд чи отримують будь-яку користь від почутих розмов дорослих, які говорять одне з одним, а не з дитиною.
Якщо цей "словесний розрив" дійсно існує, це - серйозна проблема. Адже мовленнєві навички є важливим показником успішності в майбутньому, від шкільних років до університету і кар'єри.
"Якщо ці навички не достатні, дитина на самому початку відстає у цих перегонах", - каже Кеті Хірш-Пасек, керівниця лабораторії дитячого мовлення в Університеті Темпл у Філадельфії.
Це відставання помітно й у мозку. Сучасні нейробіологи вже бачать, як відбивається на мозку ранній контакт з мовленням.
Проведені експерименти переконливо свідчать, що розмови і спілкування мають дуже позитивні наслідки для розвитку дитячого мозку.
Зв'язки білої речовини в мозку таких дітей є міцнішими в двох основних ділянках, що відповідають за мовлення, і таким чином прискорюють обробку інформації в них.
Маса досліджень підтверджують, що важливою є не кількість слів, які дитина сприймає на слух пасивно, а якість розмови, обмін фразами, діалог, який потребує уважного слухання і відповіді.
Деякі дослідження навіть показали, що якщо спілкування перерве телефонний дзвінок, дитина не запам'ятає щойно почуте нове слово. Процес навчання відбувається лише в ході зосередженої розмови.
Дослідження також показують збільшення сірої речовини в ділянках дитячого мозку, які відповідають за соціальні навички.
Це не випадковість, адже під час спілкування з батьками соціальна та мовленнєва ділянки мозку дитини водночас залучені і є надзвичайно важливими в процесі навчання.
Група нейробіологів з Дитячої лабораторії Принстона виявила, що коли дорослий і дитина брали участь в інтерактивній грі, у співах чи читанні, процеси активації нейронів в їхньому мозку синхронізувалися.
Тоді, як під час окремих занять, цієї "нейронної синхронії" не спостерігалося.
"Обидва так налаштовані одне на одного, що ніби перетворюються на один спільний мозок, - пояснює дослідниця Гірш-Пасек. - Саме в цей момент і відбувається навчання, і саме тому спільні розмови є такими важливими".
Соціально-економічний статус
З огляду на те, яким важливим є спілкування з дитиною в ранньому віці, ми маємо зрозуміти, чому виникає цей "словесний розрив" між різними родинами.
Навіть якщо дослідження Харт та Ріслі не було ідеальним, висновок про значний соціально-економічний розрив в мовленні підтвердили десятки інших експериментів.
Наприклад, 2008 року науковці з Гарвардського університету встановили, що тип розмов з дітьми у родинах з різними статками помітно відрізняється. Частково це пов'язано з вищим рівнем освіти батьків.
Як показало дослідження, батьки з вищим рівнем доходів використовували в розмові з дітьми довші речення та складніший словниковий запас, ніж батьки в бідніших родинах.
"Але ця різниця залежала насамперед від обізнаності батьків в галузі розвитку дитини", - пояснює дослідниця Мередит Рове.
Якщо між соціально-економічним статусом і мовленнєвими здібностями й існує якийсь зв'язок, він передусім нижчий рівень освіти батьків і більший стрес. Обидва чинники впливають на якість спілкування.
Але соціально-економічний статус - не є остаточним вироком.
Як показало інше дослідження лише за участі родин з нижчим економічним статусом, розвиток мовленнєвих здібностей у трирічних малюків прямо залежав від кількості і якості спілкування з батьками в ранньому віці.
Оскільки всі ці діти були з родин з нижчим соціально-економічним статусом, бідність сама по собі не є причиною гірших мовленнєвих навичок.
Отже, чим більше діти спілкуються з батьками чи іншими дорослими, які піклуються про них, то швидше вони вчаться.
Втім, є досить прості способи сприяти якісному спілкуванню між дітьми і батьками.
Дослідники розмістили в супермаркетах найбідніших районів Філадельфії таблички з запитаннями, які спонукають до розмов, як-от "Звідки береться молоко?" або "Який твій улюблений овоч?".
У результаті змістовне спілкування батьків із дітьми збільшилося на цілих 33%.
Продовжуючи експеримент, науковці розмістили в інших громадських місцях - на зупинках, дитячих майданчиках чи бібліотеках - ігри, які спонукають до соціальної взаємодії та розв'язання задач.
Важливо, що вони знаходилися саме в місцях, де зазвичай люди збираються групами. Хоча ігри були розраховані на дітей, вони зацікавили й дорослих.
Проєкт "Ландшафти для гри і навчання", над яким спільно працювали міська рада та архітектори, мав на меті "перетворити повсякденні місця у простори для навчання".
Спостереження науковців показали, що деякі з ділянок сприяли збільшенню розмов на приголомшливі 30-55%.
"Додатковим бонусом є те, що цікава гра змушувала батьків відкласти телефон, дивитися в очі дитині і захоплено з нею розмовляти", - каже Гірш-Пасек.
"Уявіть, собі, чого б ми могли досягти, якби світ був хоча б трохи веселішим". Дослідники стверджують, що відтворити такі ігрові зони можна й і в інших містах. Аби було бажання.
Британський уряд незабаром запустив в інтернеті схожий проєкт - Hungry Little Minds ("Голодні маленькі розуми"), який заохочує батьків грати і спілкуватися зі своїми дітьми.
Звичайно, стрес і зайнятість щоденного життя залишають небагато часу для розмов та ігор. Але тепер ми знаємо напевно, що те, скільки і як ми розмовляємо зі своїми дітьми, має безпосередній вплив на їхній мозок.
Озброєна цими знаннями, я тепер більш усвідомлено спілкуюся зі своїми малюком. Я розумію, у чому сенс белькотання та бесід з ним, а також запитань, на які він реагує.
Доволі часто мене нагородою є чудова беззуба усмішка. Але малюк може і не відповідати. Але навіть тоді я знаю напевно, що його мозок розвивається, і моя роль у цьому процесі є надзвичайно важливою.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.
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