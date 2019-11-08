І тут зрада: вчені спростували користь червоного вина

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Міф про користь келиха вина виник завдяки французам. Вчені помітили, що в них стається набагато менше серцевих нападів, ніж в інших націй, і пов'язали це з культурою пиття вина. Теорія, однак, виявилася хибною.

Попри те, що алкоголь щороку вбиває мільйони людей, людство чаркує вже не одне тисячоліття.

В останні кілька десятиліть вино міцно завоювало імідж корисного для здоров'я напою.

Червоне вино пов'язують із довголіттям та нижчим ризиком серцевих захворювань.

Але чи дійсно воно таке корисне для нашого організму?

Одна пляшка вина на тиждень дорівнює п'яти викуреним сигаретам для чоловіків та десяти - для жінок

По-перше, варто було б з'ясувати, що саме ми розуміємо під висловом "корисне для нашого організму". Коли йдеться про переваги вина, насамперед згадують його позитивний вплив на серце.

Мало хто, однак, знає про те, що дослідники виявили міцний зв'язок між алкоголем та раком.

Одна пляшка вина на тиждень підвищує абсолютний ризик захворіти на рак протягом життя для некурців на 1% для чоловіків і 1,4% - для жінок.

Отже, одна пляшка вина на тиждень дорівнює п'яти викуреним сигаретам для чоловіків та десяти - для жінок.

Копирайт изображения Vladimir Sukhachev Image caption У 1970-х роках вчені встановили, що у французів рідше виникають захворювання серця. Феномен пов'язали зі споживанням вина

"Щоби зміцнити в свідомості людей зв'язок між сигаретами та раком, міністерства охорони здоров'я в різних країнах провели чималу роботу. Набагато менше зроблено для створення небезпечного іміджу алкоголю", - каже Марк Белліс, директор з питань політики, досліджень та міжнародного розвитку в Організації громадського здоров'я Уельсу.

"Якщо соціальні повідомлення щодо куріння створюють чиновники системи охорони здоров'я, то про імідж алкоголю в медіа піклується передусім сама алкогольна промисловість", - додає пан Белліс.

Ідея про користь червоного вина виникла в 1970-х роках. Тоді дослідники помітили, що у французів трапляється набагато менше інфарктів, попри те, що їхня дієта містить більше насичених жирів.

Вони з'ясували чіткий зв'язок між вживанням вина і нижчою частотністю серцевих захворювань.

Утім, цей "французький парадокс" і досі залишається не до кінця зрозумілим.

З того часу переконливо лунає твердження, що помірне споживання вина може знизити ризик серцевих захворювань, високого артеріального тиску, діабету та зайвої ваги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження, які доводять, що помірковане вживання алкоголю знижує ризик серцевих захворювань, містять помилку

Понад тисяча досліджень на цю тему послідовно доводили, що вживання вина в невеликій кількості є кориснішим за повну відмову від алкоголю.

Втім, сьогодні ці висновки серйозно критикують. По-перше, хибними можуть бути дані самих досліджень. Люди можуть утримуватися від алкоголю, тому що в них вже є проблеми зі здоров'ям, а не навпаки.

(Порушення причинно-наслідкового зв'язку є помилкою багатьох досліджень методом спостереження, але звички харчування вивчають переважно саме так).

Коли вчені переглянули проведені дослідження з урахуванням цього чиннику, в 54 з них кореляція між помірним вживанням алкоголю і меншим ризиком серцевих захворювань не підтвердилася.

Утім, маса інших чинників можуть впливати на висновки вчених. Приміром, відомо, що люди, які надають перевагу вину, як правило, мають кращу освіту і менш сидячий спосіб життя.

В одному дослідженні, результати якого оприлюднили цього року, вчені спробували усунути всі ці помилки. Їхні висновки виявилися дещо іншими.

Копирайт изображения IRINA KROLEVETC Image caption Що більше люди вживали алкоголь, то вищим був ризик високого артеріального тиску та інсульту

Що більше люди вживали алкоголь, то вищим був ризик високого артеріального тиску та інсульту. У тих хто пив мало, зниження ризику не спостерігалося.

Ба більше, дослідження не встановило жодного зв'язку з інфарктами. Втім, все ж таки вино містить дещо, що захищає нас від серцевих нападів.

"Наше дослідження показує, що хоча високе споживання алкоголю постійно підвищує артеріальний тиск, при серцевих захворюваннях цей зв'язок є досить рівним", - пояснюють дослідники.

"Тож навіть коли кров'яний тиск зростає, може бути інший механізм, який компенсує підвищення наслідки високого артеріального тиску. Але ми не знаємо, чи достатньо цього захисного механізму", - додає дослідник Чженмин Чень, який обіймає посаду професора епідеміології в Оксфордському університеті.

Важливо зазначити, що дослідження стосувалося не лише вина, а будь-яких алкогольних напоїв. Хоча пан Чень стверджує, що вино не дало б інших результатів.

Якщо вже пити, то тільки червоне

Вино, однак, вважають "кориснішим" варіантом, оскільки воно містить антиоксиданти - поліфеноли.

Ці речовини, які також є у фруктах та овочах, зменшують запалення в організмі, яке є фактором захворювань. Червоне вино містить у десять разів більше поліфенолів, ніж біле.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алкоголь не знижує артеріального тиску, хоча в ньому, напевно, є механізм, який зменшує ризик інфаркту, пов'язаний з високим тиском

Саме завдяки своїм протизапальним властивостям вино, якщо пити його у дуже малих дозах, може захищати від серцевих захворювань.

Дослідник Альберто Бертеллі з Міланського університету називає дозу 160 мл на день (за розміром це - келих для шампанського).

Але це за умови, якщо вживати його разом зі стравами середземноморської кухні.

Дослідження Бертеллі присвячено насамперед ресвератролу, виду поліфенолів, який міститься у винограді і який, як вважають вчені, розширює судини.

"Хоча в білому вині цієї сполуки немає, воно містить два інших корисних компоненти, які також є в натуральній оливковій олії", - пояснює Бертеллі. Ці сполуки, тирозол і гідрокситирозол, також захищають від хвороби Альцгеймера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Завдяки антиоксидантам, поліфенолам, які також містяться у винограді, вино має протизапальні властивості

Утім, більшість переваг для здоров'я пов'язують саме з червоним вином. Червоне вино може бути корисним для кишківника, що має численні переваги для нашого організму, зокрема покращений імунітет і травлення, а також більш здорову вагу.

Важливо, однак, що в дослідженні брали участь лише ті, хто випивав не більше одного келиха червоного вина на тиждень.

Дослідники також встановили, що люди, які п'ють червоне вино, мають нижчий індекс маси тіла.

Але знову ж, це не означає, що знизити вагу допомагає їм вживання алкоголю. А радше - ті, хто надає перевагу червоному вину, ведуть загалом здоровіший спосіб життя.

Так пити чи не пити?

Насправді, хоча червоне вино, можливо, й є безпечнішим варіантом алкоголю, для здоров'я все ж таки краще повністю від нього утримуватися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Келих червоного вина ввечері є корисним для кишківника. Втім, можливо, ті, хто п'є вино, просто здоровіші?

"Алкоголь шкодить нашому організму, - каже Керолайн Ле Рой з Лондонського королівського коледжу. - Але якщо ви все ж таки п'єте, пийте червоне".

"Це не означає, однак, що я заохочую пити червоне вино", - ще раз наголошує дослідниця.

Багато хто піддає сумніву й корисні властивості ресвератролу у червоному вині.

Якщо ви все ж таки п'єте, пийте червоне

В останні роки ресвератрол почав з'являтися у таблетках як харчовий додаток, хоча вчені, зокрема Бертеллі, стверджують, що без алкогольного компонента він не поглинається організмом.

"Важливо, не скільки ви проковтнете, а скільки потрапить у кров, а це дуже складний процес взаємодії багатьох сполук", - пояснює вчений.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А фрукти і овочі таки корисніші

"Звісно, людям хотілось би почути, що пів пляшки вина, яку вони перекидають після роботи, не шкодить їхньому організму, а ще краще - йде на користь, - каже Марк Белліс. - Але, на жаль, це не так".

Хочете покращити здоров'я? Їжте більше фруктів та овочів, займайтеся спортом. Це перевірено.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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