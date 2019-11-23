Tinder-сваха. Чи може додаток для знайомств правильно підібрати пару?

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Алгоритми дейтингових сервісів поки що не бездоганні. Але дані, які вони збирають про користувачів, відкривають цікаві інсайти про те, як саме ми обираємо собі пару.

Однієї ночі Метт Тейлор "зламав" Tinder.

Він написав невелику програмку, яка автоматично "свайпала" праворуч (тобто обирала) кожен профіль, який більш-менш відповідав його вподобанням.

Таким чином до ранку він "переглянув" сторінки 25 000 користувачок.

Із дев'ятьма з них в нього склалися пари, а одна з цих жінок на ім'я Шері погодилася на побачення. На щастя, Шері не образилася, їй здалося це кумедним, і тепер вони щасливо одружені.

Схоже, це найефективніший спосіб скористатися додатком для знайомств.

Дійсно, навіщо покладатися на везіння та довіряти алгоритму, якщо ви можете просто обрати всіх? Повторити цей подвиг, однак, не вдасться.

Сьогодні додаток більше захищений, ніж кілька років тому. І на думку багатьох, Tinder карає користувачів, які свайпають вправо всіх підряд.

Ідея знайти собі пару, поклавшись лише на автоматичний аналіз даних, виглядає доволі привабливою

Утім, ідея знайти собі пару, не докладаючи зусиль, поклавшись лише на автоматичний аналіз даних, виглядає для багатьох доволі привабливою.

"Ходити на побачення - виснажливо і забирає багато часу, а це як швидка дієта", - каже д-р Саманта Джоел, доцент Університету Західного Онтаріо в Канаді.

Багато додатків та сайтів для знайомств стверджують, що вони здатні ефективно підбирати партнерів зі схожими профілями, аналізуючи дані користувачів.

Чи це дійсно так? Перевірити немає можливості - дейтингові алгоритми є інтелектуальною власністю компаній і доступу до них немає.

Копирайт изображения Javier Hirschfeld/ Getty Images Image caption Додатки та сайти для знайомств стверджують, що здатні добрати найкращий варіант, аналізуючи дані користувачів. Але чи працює це насправді?

Тоді науковці вирішили змоделювати свій алгоритм.

Одна команда дослідників змогла доволі успішно спрогнозувати романтичну принадність. Уявіть собі будинок, наповнений потенційними партнерами, які розмістилися в різних його кімнатах.

Ближче до даху - добріші, в задній частині будинку - з гарним почуттям гумору, праворуч - фізично привабливі. І так за всіма 23 параметрами.

Тепер, залежно від ваших уподобань, ви можете уявити, що ваш ідеальний партнер стоїть, приміром, десь біля мийки у ванній кімнаті.

Поруч можуть бути інші люди, майже такі ж привабливі для вас. Поверхом нижче може стояти хтось більш дотепний і гарніший, але не такий добрий.

Так описує алгоритм д-р Даніель Конрой-Бім, доцент Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, США. Відстань між потенційним партнером та вашим ідеалізованим партнером в цьому гіпотетичному будинку і є найкращим прогнозом ефективності.

Втім, алгоритм Конрой-Біма передбачає, що всі параметри мають рівну цінність, але це, звичайно, не так.

Копирайт изображения Javier Hirschfeld/ Getty Images Image caption Як зробити складний вибір з багатьма параметрами?

Якщо фізична привабливість для вас важливіша за доброту, кандидат поверхом нижче можу бути кращим варіантом для вас. "Отже, наступний крок - це врахувати важливість параметру", - зазначає науковець.

Наявність списку уподобань ускладнює справу. В якому порядку класифікувати бажані риси? Чи збігається ваша оцінка з моєю? Все це ускладнює прогнозування романтичного інтересу.

Можливо, було б ефективніше йти методом виключення, відштовхуючись від тієї риси, яка є вкрай небажаною в потенційному кандидаті. Наприклад, куріння або надмірна релігійність.

Але коли дослідники спробували перевірити це на практиці, з'ясувалося, що 74% учасників зрештою були готові ігнорувати недоліки. Отже, коли певна людина виявляє до нас інтерес, ми стаємо гнучкішими щодо бажаних рис в кандидаті.

Чому ми такі непослідовні? Д-р Джоел пояснює це тим, що люди насправді не дуже вибагливі. "Ми відчуваємо, що від нас вимагає цього культура, але в реальності ми досить відкриті до широкого кола партнерів".

Довіритися додатку?

Якщо в реальному житті ми набагато гнучкіші, ніж вважаємо себе, можливо, не варто надто прискіпливо шукати ідеальний профіль. Адже таким чином ми лише зменшуємо шанси знайти потрібну людину.

Деякі сайти знайомств, як-от Match.com та eHarmony, в процесі реєстрації пропонують заповнити довжелезні анкети. Таким чином вони сподіваються спростити відбір, пропонуючи користувачам тільки найкращі варіанти, згідно з їхніми уподобаннями.

"Ми беремо основні цінності людини і складаємо пари з людей, які є максимально схожими", - пояснює Рейчел Ллойд, експертка з відносин компанії eHarmony.

"Роки досліджень свідчать, що чим більше в людей спільного, то вище шанси на успіх стосунків. Ми починаємо зі 150 питань, ми змінюємо і вдосконалюємо їх з часом за допомогою комп'ютерних даних".

Ллойд пояснює, що мета алгоритму eHarmony - "стосунки, які б задовольняли партнерів". Це дещо відрізняється від того, що було на початку існування компанії в 2000 році. Тоді головною ціллю був шлюб.

Цей зсув відбиває деякі зміни світогляду за останні два десятиліття.

Копирайт изображения Javier Hirschfeld/ Getty Images Image caption Неприємні риси, як правило, виявляються пізніше - тож як ви дізнаєтесь про них, якщо не зустрінетесь з людиною?

Дослідники з Оксфордського університету проаналізували дані 150 000 користувачів сайту eHarmony та підтвердили висновки Джоела щодо негативних рис. Людей, дійсно, менше турбують шкідливі звички в потенційному партнері, ніж вони припускають в теорії.

"Алгоритм також показує, що люди з альтруїстичними рисами, які беруть участь в благодійності, які готові дарувати, зазвичай більш популярні, - каже Ллойд. - Щедрість залишається важливою рисою, важливішою навіть за сексапільність".

Дані також свідчать, що надто приваблива зовнішність в чоловіків не дає їм ніяких особливих бонусів. Жінкам так само подобаються чоловіки, які оцінили свою зовнішність на 5 із 10 балів, як і ті, хто вважає себе красенем на 10 балів.

Чоловіків, в свою чергу, приваблюють жінки, які оцінили себе на 8 із 10.

Кардинально іншої стратегії дотримуються дейтингові сервіси, як Tinder і Bumble. Вони практично нічого не запитують в своїх користувачів, крім статі, вікового діапазону, який вас цікавить, та відстані від вашого поточного місця розташування.

Але спостерігаючи за поведінкою користувача в додатку, програма поступово сама налаштовується.

"Думаю, це набагато краща стратегія, адже Tinder пропонує вам реальних кандидатів і відстежує вашу реакцію", - зазначає Джоел.

"З іншого боку, люди й самі не завжди знають, чого вони хочуть. Адже ми нерідко замислюємось про те, які риси є насправді важливими або привабливими для нас у партнері", - додає Джоел.

На одну ніч чи все життя?

В залежності від того, які в нас плани на стосунки, вимоги до кандидата можуть змінюватися, вважає Конрой-Бім. Загалом, якщо нас цікавлять короткочасні стосунки, ми надаємо перевагу фізичній привабливості.

Втім, якщо на меті - тривале партнерство, важливішими будуть доброта, щирість вміння піклуватися.

Вочевидь, ми поки що не здатні безпомилково визначати майбутнього партнера, не зустрівшись з ним віч-на-віч. Ми все ще покладаємось на непомітні підказки, які дає нам підсвідомість, коли ми розмовляємо з людиною.

Утім, принаймні окреслити коло потенційних кандидатів цілком можливо.

"І безумовно одне, - каже Конрой-Бім, - людям доводиться робити до біса складний вибір".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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