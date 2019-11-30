А чи правильно ви грієтесь? П'ять поширених міфів

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В кожного - свої способи, як вижити в холоднечу. Але чи впевнені ви, що робите це правильно? Оглядачка BBC Future розвінчує кілька популярних міфів.

1. Вентилятор тільки для спеки

Ідея увімкнути вентилятор, коли холодно, здається абсурдною. Утім, багато стельових вентиляторів мають функцію зворотного руху.

Тепле повітря, як відомо, підіймається вгору. Воно не затримується на тій висоті, де сидять люди, насамперед у приміщеннях з високими стелями.

Коли вентилятор працює на низький швидкості у зворотному напрямку, тепле повітря спрямовується на стіни і починає циркулювати в кімнаті, зігріваючи її мешканців.

ВИСНОВОК: НЕПРАВДА. Залежно від того, як влаштована ваша кімната, вентилятор на низькій швидкості допомагає поширювати тепло в приміщенні.

2. Алкоголь добре зігріває

Що може бути краще ковтка зігрівального на морозі? Фляжка зі спиртним - атрибут альпініста ще з XVIII століття, а глінтвейн - незмінно популярний на гірськолижних курортах і сьогодні.

Алкоголь, коли ви змерзли, створює відчуття тепла в організмі. Кров приливає до шкіри і вона рожевіє та стає теплішою на дотик.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В кожного свої уявлення, як не застудитися в холодну погоду, але багато з них - міф

Але це також означає, що в основних частинах тілах кровообіг зменшується і температура тіла всередині знижується.

Ви почуваєтеся набагато приємніше і якщо в цей момент ви перебуваєте в приміщенні, невелике зниження температури тіла не має значення. Втім, якщо ви залишаєтеся на морозі, зігрівальний ефект алкоголю не триватиме довго.

Ба більше, якщо, добре хильнувши, ви опинитеся на вулиці, це може бути навіть небезпечно. Алкоголь притлумлює тремтіння, що є природною реакцією на замерзання, і знижує наше відчуття холоду.

Під впливом алкоголю також знижується наша здатність адекватно оцінювати ситуацію. Тому стають зрозумілими історії про те, як люди дорогою додому з бару, замерзали в крижаній канаві.

За статистикою США, 10% смертей внаслідок переохолодження пов'язані зі вживанням алкоголю.

ВИСНОВОК: ПРАВДА ЛИШЕ НАПОЛОВИНУ. Алкоголь зігріває шкіру і дає відчуття тепла, але загальна температура тіла знижується. Це може призвести до переохолодження.

3. Якщо сидіти на батареї, можна заробити собі геморой

Цей міф існує вже досить давно. Як й ідея про те, що сидіння на холодній поверхні може мати такі самі наслідки. Геморой - це вузлові утворення в прямій кишці, які супроводжуються свербінням та болем.

Це захворювання трапляється в різні періоди життя в кожної другої людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У багатьох країнах північної півкулі температура взимку опускається нижче нуля

Втім, не існує жодних доказів того, що його причиною може бути гаряча температура або що тепло може погіршити стан хворого.

Насправді німецькі дослідники виявили протилежне. Люди, які принаймні раз на тиждень приймають ванну (а вода в ній зазвичай доволі гаряча), мають менший ризик розвитку геморою.

А справжньою причиною захворювання є часті запори та сидячий спосіб життя.

ВИСНОВОК: НЕПРАВДА. Сидіння на теплій поверхні не призведе до геморою. А щоби дійсно запобігти хворобі, вживайте в їжу багато клітковини (овочі, крупи, горіхи), пийте більше води і уникайте надмірної ваги.

4. Якщо вийти на вулицю з вологим волоссям, застуду гарантовано

Ми всі це чули в дитинстві. І хоча застуду, звичайно, спричинюють віруси, чи може переохолодження ослабити наш імунітет?

Дослідник Рон Екклз з Університету Кардіффа у Великій Британії провів експеримент.

Одна група учасників повинна була протягом 20 хвилин тримати ноги в холодній воді, після чого вони поверталися до свого звичайного життя.

Друга, контрольна група опускала ноги у порожнє відро, не знімаючи взуття, і також сиділа так протягом 20 хвилин. Через п'ять днів у групі з холодною водою повідомили про застуду вдвічі більше людей, ніж у групі з порожнім відром.

Слід зазначити, що дослідники покладалася на власну оцінку стану здоров'я волонтерів.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Ризик застудитися в морозну погоду вище?

Але чому вологі ноги чи вологе волосся підвищують ризик застуди?

Одне з пояснень - коли вам холодно, кровоносні судини в носі й горлі звужуються, і до них потрапляє менше білих кров'яних клітин, які захищають наш організм від вірусів.

Інше припущення полягає в тому, що взимку люди більше часу проводять у приміщеннях, де мікроби швидше передаються.

Дослідниця Еніс Ловен із Медичної школи Еморі в США вивчала це питання на морських свинках.

Її експерименти показали, що тепле сухе повітря (типове для наших будинків узимку) є ідеальним для поширення вірусів.

ВИСНОВОК: НЕВІДОМО. Сама по собі прогулянка на морозі з вологим волоссям не спричинить застуду. Але якщо ви вже підхопили вірус, вашому організму буде важче боротися з ним.

5. На холоді треба обов'язково надягати шапку, тому що більшість тепла ми втрачаємо через голову

Очевидно, коли на вулиці мінусова погода, має сенс одягатися якомога тепліше. Але чи дійсно ми повинні насамперед тримати в теплі голову?

Щоби дізнатися правду про одвічне питання надягати чи не надягати шапку, волонтерам довелося взяти участь у вкрай неприємних випробуваннях.

В ході одного з них учасникам давали медикаменти, які запобігали тремтінню тіла. Після цього вони занурювалися в холодну воду з аквалангом для дихання.

Під час різних занурювань вони були або в гідрокостюмах зі шкарпетками та рукавчиками, або лише в купальниках. Вони також або повністю пірнали під воду або залишали голову над водою.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Чи дійсно так важливо надягати шапку на холоді?

Експерименти показали, що ми втрачаємо більше тепла від тіла, ніж від голови.

Також, якщо тіло перебуває в теплі, а голова - на холоді, загальна температура тіла також знижується швидше, ніж можна було б очікувати.

Напевно, це пояснюється тим, що коли на холоді лише голова, а не все тіло, ми не тремтімо, а саме тремтіння допомагає нашому організму зберегти тепло.

До того ж шкіра голови містить багато кровоносних судин, а значить, коли голова відкрита, кров швидко охолоджується.

Отже, коли температура повітря опускається нижче нуля, в ідеалі треба захищати від холоду як тіло, так і голову.

ВИСНОВОК: ПРАВДА, що для того, щоби зігрітися, треба надягати шапку. НЕПРАВДА, що більшість тепла ми втрачаємо через голову.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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