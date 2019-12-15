Яким був би світ, якби жінки могли контролювати можливість завагітніти

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Попри наявність великої кількості сучасних контрацептивів, понад третина вагітностей у світі - незаплановані. Але як би змінився світ, якби жінки могли завагітніти тільки тоді, коли вони самі цього захочуть?

Тисячоліттями роль жінки в суспільстві була другорядною, так само сприймали й її інтелект та фізіологію.

Вчені - майже завжди чоловіки - вивчали світ крізь призму такого ставлення.

Досліджуючи репродуктивну систему тварин, вони зосереджувалися, як правило, на самцях.

"Тіло жінки колись вважали пасивним органом, в який проникають сперматозоїди і виконують усю роботу, а яйцеклітина нічого не робить", - каже Патріс Розенгрейв, наукова співробітниця Університету Отаго в Новій Зеландії.

"Все залежало від чоловіків - та їхньої сперми".

Все залежало від чоловіків - та їхньої сперми

Лише нещодавно дослідники виявили приголомшливу кількість методів, які застосовують самки багатьох видів, щоби забезпечити народження здорового потомства.

Наприклад, рідина в яєчниках самки лосося активно прискорює або уповільнює сперму, надаючи таким чином перевагу певним самцям.

Самки мишей після осіменіння відбирають сперму самців, уникаючи особин з близькою генетикою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кожен із наявних методів контрацепції не дає стовідсоткової гарантії запобігання вагітності

Самки мухи-дрозофіли зберігають сперму в спеціальному органі, а потім вибірково користуються нею.

А оскільки селезні часто ґвалтують качок за допомогою довгого статевого органу, який обертається проти годинникової стрілки, самки впродовж еволюції навчилися обертати вагіну в інший бік, щоби запобігти вимушеному паруванню.

Хоча фізіологія людей, звичайно, інша, жінки тепер мають більше контролю над своєю репродуктивною системою.

Проте контрацептивні засоби доступні далеко не всюди у світі. До того ж жінки можуть відмовлятися від них з особистих, релігійних чи культурних причин.

У багатьох країнах, приміром, у Північній Ірландії, аборти все ще заборонені законом.

Утім, і кожен з наявних методів контрацепції не дає стовідсоткової гарантії запобігання вагітності.

Контрацептиви не спрацьовують, рішення про секс може бути спонтанним, секс-працівниць часто змушують відмовитися від захисту, ґвалтування поширені, а деякі жінки часто не мають права голосу в тому, як часто і коли стається секс.

Копирайт изображения Alamy Image caption Самки багатьох тварин можуть певною мірою контролювати, хто буде батьком їхнього потомства

Але що б було, якби всі жінки світу раптом отримали чудодійну здатність контролювати можливість завагітніти? Зокрема, й у випадках ґвалтування, коли їхнє право вибору сексуального партнера порушено?

Міркування над таким гіпотетичним питанням привертає увагу до кількох цікавих моментів.

По-перше, чи була б така здатність корисною для суспільства загалом? По-друге, чи не зазнали б жінки нападів від тих, хто не хотів би давати їм такої свободи?

Ця гіпотеза, таким чином, яскраво демонструє, як далеко ми ще від світу, в якому всі жінки мали б повний контроль над своїм тілом.

У 2012 році з 85 мільйонів вагітностей в усьому світі 40% були незапланованими

Першим і найбільш очевидним наслідком такої події, звичайно, стане зникнення незапланованих вагітностей.

Лише в 2012 році з 85 мільйонів вагітностей в усьому світі 40% були випадковими.

Принаймні однією тривогою в житті жінки стане менше, "більше не треба боятися, що тіло зіграє з тобою злий жарт ", - каже Карен Ньюман, незалежний консультант з питань сексуального та репродуктивного здоров'я із Лондона.

Відмова від контрацептивів також означатиме помітне заощадження грошей та уникнення побічних ефектів. У протизаплідних пігулок їх може бути маса, від депресії та тривожності до мігрені та тромбів.

Стерилізація - найпопулярніший метод контрацепції у всьому світі - іноді також спричинює значні ускладнення, зокрема смерть. (Як і самі пологи, до речі).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Контрацепція вперше в історії дозволила жінкам контролювати своє тіло, проте й сьогодні ці засоби доступні далеко не всім

Якщо небажаної вагітності більше не буде, знизиться й кількість абортів.

Американські дослідження показують, що доступ до надійної контрацепції помітно знижує число штучних переривань вагітності, насамперед серед підлітків.

Це позитивний наслідок як для прихильників, так і противників абортів. А також для безпеки самих жінок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку 25 мільйонів жінок зазнають ризиків нелегальних абортів, 13% з яких завершуються смертю жінки.

Утім, навіть якщо жінки матимуть повний контроль над можливістю завагітніти, доступ до безпечних абортів є все одно необхідним.

Щороку 25 мільйонів жінок зазнають ризиків нелегальних абортів, 13% з яких завершуються смертю жінки

Рішення про зачаття - це лише частина запланованої вагітності.

Протягом наступних дев'яти місяців можуть виявитися серйозні патології у плода, у жінки можуть діагностувати хворобу, не сумісну з вагітністю та пологами, або в неї можуть змінитися життєві обставини.

"Є безліч речей, які можуть перетворити бажану вагітність на ситуацію, з якою жінка наразі не здатна впоратися", - зазначає Ньюмен.

Звичайно, знизиться й рівень народжуваності. Хоча це не означає, що загальна кількість населення у світі, яка, за очікуваннями, сягне 10,9 млрд до 2100 року, одразу зменшиться.

Культурний тиск та гендерні очікування, певний час змушуватимуть жінок народжувати багато дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри те, що населення у світі зростає, жінки майже всюди народжують менше дітей, ніж колись

Однак всі три чинники - зникнення небажаних вагітностей, менша кількість дітей та зменшення небезпечних абортів - зрештою принесуть користь як самим жінкам, так і суспільству загалом.

"Якщо й досі у багатьох культурах необхідність народжувати та виховувати дітей заважає жінкам отримати освіту та зробити кар'єру, то тепер для них відкриється зовсім новий світ", - каже Сюзанна Мейх'ю, професорка політики охорони здоров'я та репродуктивного здоров'я із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Відкритий доступ до публічної сфери означає, що більше жінок, вочевидь, оберуть керівні пости.

Більше жінок, вочевидь, оберуть керівні пости, що може докорінно змінити світ на краще

Це може змінити світ докорінно й на краще.

"Якщо більше жінок ухвалюватимуть важливі для суспільства рішення, вочевидь, наш світ стане більш співчутливим, щасливим і мирним", - додає науковиця, посилаючись на висновки багатьох досліджень про лідерські навички жінок.

Повний контроль над вагітністю також збільшив би вік матерів. Адже і тепер все більше жінок відкладають народження дитини на пізніший вік. А репродуктивні технології, вочевидь, зменшать необхідність народжувати в молодому віці.

Це також дозволило б жінкам зосередитись на освіті та кар'єрі. І хоча народження дитини в старшому віці підвищує ризик хвороб у дитини, пологи в підлітковому віці все одно є набагато більш ризикованими, ніж у 40 років, додає професор Мейхью.

Старші матері також більш здатні забезпечити дитині добробут.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якби жінки могли повністю контролювати свою репродуктивну систему, більше б з них отримали освіту і зробили кар'єру

А що, якби у жінок в нашому гіпотетичному експерименті також була можливість зберігати сперму партнера в своєму тілі для її свідомого використання?

Це, вочевидь, порушує етичні питання щодо згоди партнера. І, напевно, ще більше розпалить дискусію про участь чоловіка в рішенні про вагітність.

З іншого боку, жінки можуть почати конкурувати за сперму чоловіків, яку вони вважатимуть якіснішою - чи то через інтелект, зовнішність чи будь-яку іншу бажану рису.

Знаючи, що їхні партнерки можуть зберігати сперму, чоловіки, напевно, користуватимуться презервативами відповідальніше, ніж тепер.

Вони також матимуть більше сумнівів з приводу свого батьківства, і, схоже, тести на батьківство стануть набагато більш популярними.

А вже у віддаленому майбутньому чоловічий організм може еволюціонувати і навчитися знищувати сперму інших чоловіків, яка зберігається в організмі жінки поруч із їхньою. Або вони вироблять якийсь інший біологічний механізм захисту свого потомства.

Все це, звичайно, змінить динаміку стосунків між чоловіками і жінками. Декому, напевно, не сподобається сильна позиція жінок у суспільстві, вони вважатимуть її загрозою своєму становищу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки жінки в усіх країнах світу не матимуть рівних прав з чоловіками, ми не побачимо світ, в якому жінка має повну свободу щодо вибору, коли і з ким завагітніти

"Такі чоловіки намагатимуться всіма способами обмежити контроль жінок над своїм тілом і життям", - каже Венді Чавкін, професорка демографії та здоров'я родини.

"Тож за певних умов цей гіпотетичний експеримент може перетворитися на суспільство, зображене в романі Маргарет Етвуд "Розповідь служниці", - додає Ньюмен.

Втім, якщо відкинути всі гіпотези, ми далекі від реальності, в якій жінки могли би повністю контролювати, коли і від кого завагітніти. Адже далеко не в усьому світі жінки мають дійсно рівні права з чоловіками.

"Навіть у багатих західних країнах це радикально змінило б теперішній статус-кво. Світогляд всього суспільства мав стати кардинально іншим", - каже дослідниця.

"Дуже сумно, що нам так складно уявити такий принципово інший світ, і це також доводить, як далеко ми поки що від нього".

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