Скільки насправді років вашому собаці - нова формула підрахунку

Копирайт изображения Unsplash

Очевидно, що ваш улюбленець старіє швидше за вас. Але нове дослідження дає нам помітно точніше уявлення про те, скільки насправді вашому псу років у порівнянні з людиною.

Якщо вашому собаці десять років, скільки це, якщо порівняти з людиною? За поширеною думкою, вік пса треба помножити на сім - тобто йому 70.

Цей коефіцієнт перерахунку, мабуть, народився так: передбачувану тривалість життя людини (приблизно 77 років) розділили на очікувану тривалість життя собаки (близько 11 років).

В основі цієї нехитрої формули лежить припущення, що кожен календарний рік собачого життя - еквівалент семи років життя людини, причому в будь-якому собачому віці.

Однак нове дослідження свідчить: все не так просто. І якщо поглянути на деякі основні контрольні показники розвитку собачого організму, цілком зрозуміло, чому.

Наприклад, представники більшості порід собак досягають статевої зрілості у віці від шести до 12 місяців (тобто в сім людських років?).

З іншого боку, трапляється, що деякі собаки доживають до 20 років і більше. Згідно з коефіцієнтом "один рік за сім", такий вік відповідатиме недосяжним для людини 140 рокам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як свідчать нові дані, наші чотириногі друзі досягають зрілого віку набагато швидше, ніж ми думали

Ускладнює справу й те, що тривалість життя собаки сильно залежить від породи. Більш дрібні собаки зазвичай живуть довше, з чого можна припустити, що вони старіють повільніше, ніж більші за розміром.

Тоді виникає інше запитання: що саме ми маємо на увазі під віком? Найпростіше визначення - це кількість часу, який минув з моменту народження, тобто хронологічний вік.

Є, однак, й інші визначення. Наприклад, біологічний вік - це більш суб'єктивна річ.

У випадку з тваринами краще орієнтуватися на їхній біологічний вік

Він розраховується, з огляду на безліч фізіологічних показників розвитку конкретної людини, зокрема, з урахуванням так званого індексу немічності (який виводиться з наявних захворювань та їхньої кількості).

Є і більш об'єктивні біомаркери старіння - наприклад, рівень експресії генів (процесу, в ході якого спадкова інформація від гена перетворюється в РНК або білок) або кількість клітин імунної системи.

Швидкість, з якою росте біологічний вік, залежить від генетично успадкованих факторів, психічного здоров'я та способу життя.

Копирайт изображения simonapilolla Image caption Для визначення реального віку собаки краще поглянути на рівень метилування її ДНК, а не кількість прожитих років

Наприклад, якщо ви їсте багато нездорової їжі і курите замість того, щоб давати своєму тілу регулярне фізичне навантаження і дотримуватися здорової дієти, великі шанси, що ваш біологічний вік випереджає хронологічний.

А може бути і так, що вам 60, а виглядаєте ви на 40, тому що стежите за собою.

Собаче життя

У випадку з тваринами краще орієнтуватися на їх біологічний вік.

Навіть якщо ви знаєте, що вашому хом'яку шість тижнів, вам це мало що скаже про те, на якому етапі життя він перебуває - навіть якщо вам відомо, що зазвичай хом'ячки живуть тільки три роки.

Набагато корисніше знати, що ваш хом'ячок досяг віку, в якому він може розмножуватися.

Автори нового дослідження процесів старіння вважають, що найрозумніше - обчислювати біологічний вік за допомогою так званого епігенетичного годинника - сукупності епігенетичних міток ДНК, що накопичуються з плином часу в організмі будь-якого ссавця.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Протягом першого року життя цуценята ростуть так швидко, що за 12 місяців досягають віку, еквівалентного людському 31 року

Зокрема, ступінь метилування (модифікації молекули ДНК) виглядає як досить точний показник віку. Багато важливих фізіологічних маркерів (як-от розвиток зубів), вочевидь, проявляються у різних видів на тому самому рівні метилування.

Таким чином, порівнюючи рівні метилування у лабрадорів-ретриверів і в людей, дослідники вивели формулу, за допомогою якої можна прив'язати вік собаки до його еквіваленту у людини.

Ось ця формула: еквівалент людського віку = 16 x ln (вік собаки в роках) + 31.

"Ln" тут - математична функція, відома як натуральний логарифм. Натуральні логарифми корисні для вирішення алгебраїчних рівнянь, в яких невідома присутня як показник ступеня.

На графіку нижче можна бачити, як працює натуральний логарифм (і його конкуренти), якщо ми хочемо перевести роки життя собаки в людський еквівалент.

Image caption За вісім календарних років ваш пес проживе приблизно 64 людських

Червона крива демонструє, що собаки на початку свого життя надзвичайно швидко дорослішають. Але потім процес старіння сповільнюється, що означає: більшу частину свого життя ваш пес проводить в стані середнього віку.

Корисно запам'ятати, що перший собачий рік приблизно дорівнює 31 року у людини. Потім кількість подвоєнь в хронологічному віці собаки збільшує кількість "людських" років в 11 разів.

Що це означає? Приклад: вісім календарних років - це три подвоєння (з одного до двох, з двох до чотирьох і з чотирьох до восьми).

Що в підсумку дає собачий вік, еквівалентний 64 рокам у людини (тобто 31 + 3x11). На нашому графіку - це червона крива.

Зелена крива - це старий і тепер дискредитований коефіцієнт перерахунку "один рік за сім", який дає немислимі для людини результати в разі довгого життя собаки.

Копирайт изображения Unsplash Image caption На відміну від людей собаки дорослішають надзвичайно швидко

Напевно багато господарів собак вже і так підозрювали, що з коефіцієнтом "один рік за сім" щось негаразд - не все так лінійно.

Вони помічали, що спочатку їхні чотириногі улюбленці дорослішають набагато швидше, ніж передбачалося, якщо застосовувати цей коефіцієнт.

Уточнена емпірична формула, запропонована кілька років тому, говорить, що кожен з перших двох років життя собаки відповідає 12 рокам життя людини, а кожен з усіх наступних років - чотирьом людським.

На нашому графіку цю формулу представляє блакитна крива, і вона вже ближче до кривої, створеної нової логарифмічною формулою.

Що все це означає на практиці? Перш за все, те, що собаки досягають середнього віку, віку зрілості, швидше, ніж вважає більшість їхніх господарів.

Про це варто згадати, коли ваш Рекс раптом перестане з колишнім ентузіазмом реагувати на кинутий йому м'ячик.

Можливо, він вже відчуває себе досить літньою твариною, попри свій хронологічний вік.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Крістіан Єйтс - старший викладач математичної біології в Університеті Бата (Англія). Він - автор книги "Математика життя і смерті" (The Maths of Life and Death).

--