Чим можна замінити повсюдну пальмову олію
Цей диво-продукт застосовують всюди - від кондитерських виробів і косметики до палива і будівництва. Але вирощування олійної пальми завдає шкоди тропічним лісам. Чи зможемо ми замінити її?
Пальмова олія, вочевидь, є у шампуні, яким ви зранку помили голову, у милі, зубній пасті, вітамінах або косметиці, якою ви скористалися.
Вона є у хлібі, який ви підсмажили на сніданок, а також у маргарині та вершках, які ви додали в каву. Корову, яка дала молоко для вершкового масла чи сира, ймовірно також годували пальмовою олією.
Отже, ви споживаєте пальмову олію, скоріше за все, щодня.
Навіть транспортний засіб, яким ви доїхали до роботи - автобус, поїзд чи авто - працює на паливі, яке містить пальмову олію. Та й електрика, яка живить пристрій, на якому ви читаєте цю статтю, частково також генерується від спалювання ядер олійних пальм.
Пальмова олія присутня у половині всіх споживчих товарів і відіграє значну роль в промисловості. 2018 року виробництво пальмової олії в світі склало 77 млн тонн, до 2024-го воно зросте до 107,6 млн тонн.
Така поширеність пальмової олії пояснюється її унікальними хімічними властивостями.
Її виробляють із насіння західноафриканської олійної пальми. Відсутність кольору і запаху робить її зручною харчовою добавкою.
Пальмова олія має високу температуру плавлення і містить багато насичених жирів, завдяки чому ідеально підходить для кремів та кондитерських виробів, які тануть у роті.
Багато інших рослинних олій для цього потребують гідрогенізації - додавання атомів водню до молекул жиру. В результаті утворюються нездорові трансжири.
Пальмова олія також витримує високі температури, приміром, під час приготування їжі і стійка до псування, що надає продуктам тривалий термін зберігання.
Олійні пальми є також вигідною сільгоспкультурою, вони невимогливі, ростуть навіть у малопридатному ґрунті. Саме тому площа вирощування цієї культури в останні роки швидко зростає.
Але це призводить до масової вирубки лісів в Індонезії та Малайзії, і отже до знищення природного середовища багатьох видів, яким загрожує зникнення, наприклад, орангутангам.
За даними Global Forest Watch, між 2001 та 2018 роками Індонезія втратила понад 25 млн га деревного покриву - територія, що дорівнює площі Нової Зеландії.
Це змусило уряди та підприємства замислитися про більш безпечну альтернативу пальмовій олії.
Але замінити диво-виріб не просто. Ісландська мережа супермаркетів 2018 року оголосила, що не додаватиме пальмову олію в жоден продукт своєї власної марки.
Однак в реальності це виявилося не так просто, і наступного року компанія просто прибрала свою марку з назви товарів.
Найпоширеніший спосіб вирішити проблему - це пошук інших рослинних олій, які мають схожі властивості.
Так, британський косметичний бренд LUSH замість пальмової олії почав використовувати суміш ріпакової та кокосової олії. А потім розробив мильну основу Movis, яка містить соняшникову олію, какао-масло, кокосову олію холодного віджиму та зародки пшениці.
Науковці, які розробляють харчові продукти та косметику, експериментують із ще екзотичнішими альтернативами, як-от олія з ші, жожоба, кокума, іліпе, ятрофи та манго.
Частково гідрогенізована суміш цих "екзотичних олій" має властивості, схожі на пальмову олію.
Але жоден із цих інгредієнтів не є таким дешевим і доступним.
Знайти замінник для пальмової олії складно ще й тому, що вона є важливим інгредієнтом корму для худоби.
Дослідники Познанського університету природничих наук у Польщі спробували з'ясувати, чи можна пальмову олію в кормі для курчат замінити більш екологічним джерелом живлення - комахами.
Птахів годували кормом із додаванням олії борошняного хробака замість пальмової. Курчата добре зростали, якість їхнього м'яса також покращилася.
Зелене паливо
Втім, понад половина імпортованої до Євросоюзу в 2017 році пальмової олії пішла не на харчові продукти, а інші потреби - паливо.
ЄС поставив собі амбітну ціль - до 2020 року понад 10% енергії автомобільного транспорту має надходити з поновлюваних джерел, головним з яких є біодизельне паливо, яке виготовляють з пальмової олії.
Але в 2019 році ЄС оголосив, що доведеться припинити виготовляти біопаливо з пальмової олії та інших харчових культур через шкоду екології.
Однією з можливих альтернатив є водорості. Олія з певних видів водоростей може бути перетворена на неочищену нафту, з якої виробляють різноманітні види палива, зокрема, дизельне, реактивне та навіть важке транспортне паливо.
Це не повинно дивувати. Багато нафтових родовищ у світі є насправді скам'янілими залишками водоростей.
На думку рослинного генетика Девіда Нельсона, мікроскопічні водорості, поширені в Абу-Дабі, можуть бути цілком вдалою альтернативою пальмовій олії.
Минулого року Honda встановила на своєму заводі в Огайо експериментальну ферму водоростей. А біотехнологічна фірма Solazyme у Сан-Франциско вже розробила водоростеве паливо для автомобільної, військової та авіагалузі.
Утім, головною проблемою залишається виробництво цих продуктів у масштабах, які могли б конкурувати з обсягами пальмової олії.
Деякі компанії також досліджують дріжджі як потенційне джерело альтернативної олії. Але ці розробки перебувають на ще більш ранній стадії, ніж олія з водоростей.
Є й ще одна проблема з виробництвом олії із водоростей або дріжджів. Найбільш контрольований і ефективний спосіб їх вирощування - у великих закритих чанах, куди необхідно додавати цукор.
Цей цукор також потрібно десь вирощувати, отже, екологічний вплив кінцевого продукту просто переміщується в інше місце.
Нове листя
Якщо замінити пальмову олію складно, можливо, ми могли би навчитися виробляти її більш екологічно.
Пальмова олія коштує так дешево, тому що олійна пальма є дивовижною культурою. Вона відносно швидко росте, дає хороший врожай, який нескладно збирати.
З одного гектара олійної пальми виробляють чотири тонни олії щороку, а з такої ж площі ріпаку - 0,67 тонни, соняшнику - 0,48 тонни і сої - лише 0,38 тонни олії.
Однак олійна пальма росте лише в межах 20 градусів від екватора - місцевості, де також розташовані тропічні ліси і мешкає 80% усіх видів тварин світу.
Щоби зберегти тропічні ліси, ми мали б створити рослину, таку ж родючу, як олійна пальма, але здатну зростати в будь-якому місці. Над цим працює рослинник Кайл Рейнольдс та його команда вчених з австралійського дослідного центру CSIRO.
У своїй лабораторії в Канберрі дослідники CSIRO ввели гени олійної пальми в листяні рослини, як-от тютюн та сорго. Зазвичай листя тютюну містять менше 1% олії, але рослини Рейнольдса мають цілих 35%, тобто вони можуть дати більше олії, ніж соя.
Утім, попереду ще чимало роботи. У США ці рослини поки що не прижилися, можливо, через особливості клімату.
А в Австралії вирощування генетично модифікованих видів заборонене.
До того ж олія, яку виробляють з тютюну, досить помітно відрізняється від пальмової. Жирні кислоти, які входять до її складу, є менш насиченими.
Це означає, що для отримання схожих властивостей знадобиться обробка. Рейнольдс, однак, зазначає, що розробка нового та вдосконаленого олійного тютюну може зайняти близько 12 місяців - якщо є охочі інвестувати в дослідження.
"Це величезна галузь, теперішня вартість олійної пальми - 67 млрд дол. США", - каже дослідник.
"Ми, без сумніву, зможемо виробляти пальмову олію ще й з інших рослин, але яка буде її вартість - це питання", - додає він
Зрозуміло, що наразі пальмову олію неможливо ані уникнути, ані замінити. Але для створення екологічних альтернатив є науковий потенціал.
Все, що потрібно, - це бажання здійснити ці зміни. Бажання таке ж повсюдне, як і сама пальмова олія.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.
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