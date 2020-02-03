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Цей диво-продукт застосовують всюди - від кондитерських виробів і косметики до палива і будівництва. Але вирощування олійної пальми завдає шкоди тропічним лісам. Чи зможемо ми замінити її?

Пальмова олія, вочевидь, є у шампуні, яким ви зранку помили голову, у милі, зубній пасті, вітамінах або косметиці, якою ви скористалися.

Вона є у хлібі, який ви підсмажили на сніданок, а також у маргарині та вершках, які ви додали в каву. Корову, яка дала молоко для вершкового масла чи сира, ймовірно також годували пальмовою олією.

Отже, ви споживаєте пальмову олію, скоріше за все, щодня.

Навіть транспортний засіб, яким ви доїхали до роботи - автобус, поїзд чи авто - працює на паливі, яке містить пальмову олію. Та й електрика, яка живить пристрій, на якому ви читаєте цю статтю, частково також генерується від спалювання ядер олійних пальм.

Пальмова олія присутня у половині всіх споживчих товарів і відіграє значну роль в промисловості. 2018 року виробництво пальмової олії в світі склало 77 млн тонн, до 2024-го воно зросте до 107,6 млн тонн.

Така поширеність пальмової олії пояснюється її унікальними хімічними властивостями.

Її виробляють із насіння західноафриканської олійної пальми. Відсутність кольору і запаху робить її зручною харчовою добавкою.

Копирайт изображения VW Pics Image caption Пальмова олія має високу температуру плавлення і містить багато насичених жирів, завдяки чому ідеально підходить для кондитерських виробів, які "тануть у роті"

Пальмова олія має високу температуру плавлення і містить багато насичених жирів, завдяки чому ідеально підходить для кремів та кондитерських виробів, які тануть у роті.

Багато інших рослинних олій для цього потребують гідрогенізації - додавання атомів водню до молекул жиру. В результаті утворюються нездорові трансжири.

Пальмова олія також витримує високі температури, приміром, під час приготування їжі і стійка до псування, що надає продуктам тривалий термін зберігання.

Олійні пальми є також вигідною сільгоспкультурою, вони невимогливі, ростуть навіть у малопридатному ґрунті. Саме тому площа вирощування цієї культури в останні роки швидко зростає.

Але це призводить до масової вирубки лісів в Індонезії та Малайзії, і отже до знищення природного середовища багатьох видів, яким загрожує зникнення, наприклад, орангутангам.

За даними Global Forest Watch, між 2001 та 2018 роками Індонезія втратила понад 25 млн га деревного покриву - територія, що дорівнює площі Нової Зеландії.

Це змусило уряди та підприємства замислитися про більш безпечну альтернативу пальмовій олії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніжною текстурою кондитерські вироби зобов'язані саме пальмовій олії

Але замінити диво-виріб не просто. Ісландська мережа супермаркетів 2018 року оголосила, що не додаватиме пальмову олію в жоден продукт своєї власної марки.

Однак в реальності це виявилося не так просто, і наступного року компанія просто прибрала свою марку з назви товарів.

Найпоширеніший спосіб вирішити проблему - це пошук інших рослинних олій, які мають схожі властивості.

Так, британський косметичний бренд LUSH замість пальмової олії почав використовувати суміш ріпакової та кокосової олії. А потім розробив мильну основу Movis, яка містить соняшникову олію, какао-масло, кокосову олію холодного віджиму та зародки пшениці.

Науковці, які розробляють харчові продукти та косметику, експериментують із ще екзотичнішими альтернативами, як-от олія з ші, жожоба, кокума, іліпе, ятрофи та манго.

Частково гідрогенізована суміш цих "екзотичних олій" має властивості, схожі на пальмову олію.

Але жоден із цих інгредієнтів не є таким дешевим і доступним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під плантації олійної пальми знищують тропічні ліси - природне середовище багатьох видів, яким загрожує зникнення

Знайти замінник для пальмової олії складно ще й тому, що вона є важливим інгредієнтом корму для худоби.

Дослідники Познанського університету природничих наук у Польщі спробували з'ясувати, чи можна пальмову олію в кормі для курчат замінити більш екологічним джерелом живлення - комахами.

Птахів годували кормом із додаванням олії борошняного хробака замість пальмової. Курчата добре зростали, якість їхнього м'яса також покращилася.

Зелене паливо

Втім, понад половина імпортованої до Євросоюзу в 2017 році пальмової олії пішла не на харчові продукти, а інші потреби - паливо.

ЄС поставив собі амбітну ціль - до 2020 року понад 10% енергії автомобільного транспорту має надходити з поновлюваних джерел, головним з яких є біодизельне паливо, яке виготовляють з пальмової олії.

Але в 2019 році ЄС оголосив, що доведеться припинити виготовляти біопаливо з пальмової олії та інших харчових культур через шкоду екології.

Однією з можливих альтернатив є водорості. Олія з певних видів водоростей може бути перетворена на неочищену нафту, з якої виробляють різноманітні види палива, зокрема, дизельне, реактивне та навіть важке транспортне паливо.

Це не повинно дивувати. Багато нафтових родовищ у світі є насправді скам'янілими залишками водоростей.

Копирайт изображения XAVIER LEOTY Image caption Олію можна видобувати з водоростей, але вирощувати їх в масштабі пальмової олії, поки що не можливо

На думку рослинного генетика Девіда Нельсона, мікроскопічні водорості, поширені в Абу-Дабі, можуть бути цілком вдалою альтернативою пальмовій олії.

Минулого року Honda встановила на своєму заводі в Огайо експериментальну ферму водоростей. А біотехнологічна фірма Solazyme у Сан-Франциско вже розробила водоростеве паливо для автомобільної, військової та авіагалузі.

Утім, головною проблемою залишається виробництво цих продуктів у масштабах, які могли б конкурувати з обсягами пальмової олії.

Деякі компанії також досліджують дріжджі як потенційне джерело альтернативної олії. Але ці розробки перебувають на ще більш ранній стадії, ніж олія з водоростей.

Є й ще одна проблема з виробництвом олії із водоростей або дріжджів. Найбільш контрольований і ефективний спосіб їх вирощування - у великих закритих чанах, куди необхідно додавати цукор.

Цей цукор також потрібно десь вирощувати, отже, екологічний вплив кінцевого продукту просто переміщується в інше місце.

Нове листя

Якщо замінити пальмову олію складно, можливо, ми могли би навчитися виробляти її більш екологічно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олійні пальми дуже родючі та невибагливі у вирощуванні

Пальмова олія коштує так дешево, тому що олійна пальма є дивовижною культурою. Вона відносно швидко росте, дає хороший врожай, який нескладно збирати.

З одного гектара олійної пальми виробляють чотири тонни олії щороку, а з такої ж площі ріпаку - 0,67 тонни, соняшнику - 0,48 тонни і сої - лише 0,38 тонни олії.

Однак олійна пальма росте лише в межах 20 градусів від екватора - місцевості, де також розташовані тропічні ліси і мешкає 80% усіх видів тварин світу.

Щоби зберегти тропічні ліси, ми мали б створити рослину, таку ж родючу, як олійна пальма, але здатну зростати в будь-якому місці. Над цим працює рослинник Кайл Рейнольдс та його команда вчених з австралійського дослідного центру CSIRO.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розчищення тропічних лісів в Малайзії та Індонезії знищує останнє природне середовище орангутангів

У своїй лабораторії в Канберрі дослідники CSIRO ввели гени олійної пальми в листяні рослини, як-от тютюн та сорго. Зазвичай листя тютюну містять менше 1% олії, але рослини Рейнольдса мають цілих 35%, тобто вони можуть дати більше олії, ніж соя.

Утім, попереду ще чимало роботи. У США ці рослини поки що не прижилися, можливо, через особливості клімату.

А в Австралії вирощування генетично модифікованих видів заборонене.

До того ж олія, яку виробляють з тютюну, досить помітно відрізняється від пальмової. Жирні кислоти, які входять до її складу, є менш насиченими.

Це означає, що для отримання схожих властивостей знадобиться обробка. Рейнольдс, однак, зазначає, що розробка нового та вдосконаленого олійного тютюну може зайняти близько 12 місяців - якщо є охочі інвестувати в дослідження.

"Це величезна галузь, теперішня вартість олійної пальми - 67 млрд дол. США", - каже дослідник.

"Ми, без сумніву, зможемо виробляти пальмову олію ще й з інших рослин, але яка буде її вартість - це питання", - додає він

Зрозуміло, що наразі пальмову олію неможливо ані уникнути, ані замінити. Але для створення екологічних альтернатив є науковий потенціал.

Все, що потрібно, - це бажання здійснити ці зміни. Бажання таке ж повсюдне, як і сама пальмова олія.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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