Чому деменція та хвороба Альцгеймера частіше загрожує жінкам?

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Вчені лише нещодавно дізналися, що деменція по-різному виявляється у чоловіків і жінок. Розуміння відмінностей у перебігу хвороби може розв'язати одну з найбільших медичних таємниць сучасності.

П'ять років тому в 75-річної Бренди Віттл діагностували хворобу Альцгеймера. Вона все ще любить складати пазли, шити та танцювати. Нові заняття жінці подобаються набагато менше, але взяти участь у дослідженні деменції вона погодилася.

Бренда - одна з понад 50 мільйонів людей у всьому світі, які живуть із деменцією. Це загальна назва для цілої низки захворювань, що вражають пам'ять та процеси запам'ятовування. Хвороба Альцгеймера - одне з них.

Серія The Health Gap присвячена гендерній нерівності в питаннях здоров'я та медицини. Інші статті серії:

Число хворих на деменцію швидко зростає. Експерти припускають, що до 2030 року в світі від цієї хвороби страждатиме 75 млн людей, а до 2050 року - 131,5 млн.

Більшість з них - жінки.

Подекуди деменція навіть випереджає більш відомі "жіночі" захворювання. Наприклад, в американок старше 60 років хвороба Альцгеймера трапляється вдвічі частіше, ніж рак грудей.

(Рак молочної залози залишається головною причиною смерті жінок у Великій Британії від 35 до 49 років).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ризик розвитку хвороби Альцгеймера підвищується з віком

У багатьох країнах, як-от Англія або Австралія, деменція стала головною причиною смерті серед жінок, посунувши інфаркт на друге місце

"Жодна система охорони здоров'я поки що не здатна впоратися з такими показниками", - зазначає Антонелла Сантуччоне-Чада, терапевт і фахівець із хвороби Альцгеймера зі Швейцарії.

"Оскільки жінки стикаються з цією хворобою набагато частіше, ми маємо насамперед дослідити її статеві відмінності", - додає лікар.

Однією з причини гендерного розриву може бути вік. Що старша людина, то вищий ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а жінки зазвичай живуть довше, ніж чоловіки.

Втім, останні дослідження свідчать, що старіння не обов'язково має супроводжуватися деменцією.

Деякі фактори ризику захворювання є більш поширеними серед жінок. Це, приміром, депресія, яку пов'язують із початком хвороби Альцгеймера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одним із чинників розвитку деменції є депресія, яка також частіше вражає жінок, ніж чоловіків

Серед інших чинників - хірургічна менопауза та ускладнення вагітності.

Збільшити шанси розвитку деменції можуть і певні соціальні ролі. Деякі дослідження показали, що догляд за хворою людиною є сам по собі чинником розвитку хвороби.

У Великій Британії, приміром, близько 60-70% безкоштовних доглядальниць працюють з хворими на деменцію.

"Профілактика захворювання повинна починатися з більшого розуміння жіночих чинників хвороби", - пояснює Марія Тереза Ферретті, дослідниця хвороби Альцгеймера із Цюрихського університету.

Наразі хворобу Альцгеймера виявляють за допомогою двох токсичних білків, які накопичуються в мозку. Ці біомаркери не мають різниці у чоловіків та жінок. Але у жінок хвороба прогресує швидше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові гендерно-специфічні дослідження допоможуть розробити ефективніші методи лікування деменції

Виходить, що потрібно знайти біомаркери, специфічні саме для жінок.

Інше питання - чому у жінок хвороба розвивається швидше. Одне з припущень полягає в тому, що естроген захищає мозок жінки у молодості, але його переваги з віком знижуються.

На думку інших дослідників, жінки показують кращі результати на початкових тестах, що не дозволяє правильно оцінити тяжкість хвороби або взагалі визначити її на ранній стадії.

Якщо це так, діагностичні обстеження треба змінити таким чином, щоби вони відповідали нейропсихологічним відмінностям чоловіків та жінок.

Ще однією проблемою є те, що в клінічних випробуваннях ліків від хвороби Альцгеймера бере участь рівне число чоловіків і жінок, оскільки такі випробування дуже коштовні і тривалі.

Тоді як для інших станів, як-от депресія чи розсіяний склероз, "поширеність у певної статі завжди враховують", - пояснює лікарка Сантуччоне-Чада.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки показують кращі результати в тестах на ранніх етапах хвороби, що ускладнює вчасну постановку діагнозу

У порівнянні з іншими захворюваннями, дослідження деменції також не отримують достатнього фінансування.

У Великій Британії, приміром, на дослідження ліків від деменції витрачають 8 пенсів на кожні 10 фунтів, що йдуть на догляд за пацієнтами з цією хворобою. Для порівняння - на дослідження раку витрачають у 13 разів більше.

Така розбіжність у фінансуванні характерна й для інших країн.

Утім, завдяки благодійній діяльності фінансування досліджень поступово зростає. Наприклад, Білл Гейтс нещодавно пожертвував 50 мільйонів доларів на дослідження хвороби Альцгеймера.

А Бренда поки що справляється за допомогою GPS-трекера, з яким вона виходить на вулицю після того, як одного разу сіла не на той потяг. Її чоловік Стівен також розклеїв по дому записки-нагадування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження деменції не отримує достатнього фінансування

Подружжя планує продовжувати участь у дискусіях та дослідженнях хвороби.

Залучення таких пар, як Бренда та Стівен, є надзвичайно важливим. Дослідження, які враховують чинник статі і гендеру, сприяють кращому розумінню хвороби, а отже - лікуванню та догляду за пацієнтами, які страждають на неї.

Можливо, саме відмінності у перебігу хвороби в чоловіків та жінок і допоможуть розв'язати одну з найбільших медичних таємниць сучасності.

Проґавити такий шанс було б нерозумно, кажуть дослідники.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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