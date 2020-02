Нульовий пацієнт епідемії коронавірусу: хто він і навіщо його шукати

Копирайт изображения Getty Images

З поширенням епідемії Сovid-19 дослідники намагаються визначити першу людину, яка захворіла на коронавірус. Навіщо це з'ясовувати і як взагалі виник термін "нульовий пацієнт"?

Влада Китаю та експерти не дійшли згоди щодо того, звідки почалася епідемія і хто першим захворів на новий вірус. Іншими словами, хто є "нульовим пацієнтом" в епідемії Covid-19.

Рівень генетичного аналізу сьогодні дозволяє простежити походження вірусу через тих, хто ним заразився. Разом з епідеміологічними дослідженнями вчені можуть визначити людей, які, можливо, захворіли першими і почали поширювати хворобу, спровокувавши таким чином спалах.

Але навіщо їх визначати? Це може дати відповіді на важливі запитання, як, коли і чому почалася епідемія. Це також може зупинити поширення інфекції або запобігти майбутнім спалахам.

Отже, чи знаємо ми, хто є нульовим пацієнтом в епідемії Covid-19, яка розпочалася в Китаї?

Коротка відповідь - ні.

Влада Китаю спочатку повідомила, що перший випадок коронавірусу стався 31 грудня. Багато перших випадків вірусної пневмонії негайно пов'язали з ринком морепродуктів та тварин в Ухані в провінції Хубей.

Цей регіон є епіцентром спалаху. Там зафіксовані майже 82% всіх випадків (понад 75 000 хворих) у Китаї та всьому світі, за даними Університету Джона Хопкінса.

Втім, дослідження китайських вчених, опубліковане в медичному журналі Lancet, стверджує, що вперше діагноз Covid-19 поставили 1 грудня 2019 року (тобто набагато раніше). І головне, ця людина не мала "контакту" з морепродуктами з ринку Хуанань.

Старша лікарка в лікарні Цзиніньтан в Ухані та одна з авторок дослідження Ву Веньцзюань заявила китайській службі BBC, що пацієнтом був літній чоловік, який страждав на хворобу Альцгеймера.

"Він жив за чотири-п'ять автобусних зупинок від ринку морепродуктів і оскільки був хворий, майже не виходив з дому", - каже Ву Веньцзюань.

Вона також розповіла, що в трьох інших людей в наступні дні виникли симптоми вірусу, але двоє з них також не мали жодного контакту з ринком Хуанань.

Дослідники, однак, також встановили, що 27 із 41 пацієнта, які потрапили до лікарні на ранніх стадіях спалаху, "мали стосунок до ринку".

Наразі найбільш ймовірною залишається гіпотеза ВООЗ про те, що спалах коронавірусу розпочався на ринку, а сам Сovid-19, вочевидь, передався від живої тварини людині-господарю, від якої потім почалося розповсюдження серед людей.

Тож чи може насправді одна людина спровокувати масовий спалах?

Епідемія еболи в Західній Африці у 2014-2016 роках була найбільшим спалахом вірусу з моменту його виявлення 1976 року. За даними ВООЗ, від еболи померли понад 11 000 людей, були заражені - 28 000.

Спалах тривав понад два роки і зачепив 10 країн, переважно в Африці. Але окремі випадки еболи також зафіксовані в США, Іспанії, Великій Британії та Італії.

Вчені дійшли висновку, що спалах нового штаму еболи розпочався лише з однієї людини - дворічного хлопчика з Гвінеї. Він міг заразитися вірусом, коли грав у дуплі дерево, в якому проживала колонія кажанів.

Вчені поїхали до селища Меліанду, де жив хлопчик, взяли зразки генетичного матеріалу і поспілкувалися з місцевими жителями, щоб дізнатися більше про джерело спалаху інфекції.

Утім, мабуть, найвідомішим "нульовим пацієнтом" була Мері Меллон, яка отримала прізвисько "тифозна Мері" через те, що спричинила спалах черевного тифу у Нью-Йорку в 1906 році.

Меллон переїхала до США з Ірландії, де почала працювати кухаркою в багатих сім'ях. Після спалаху випадків тифу серед заможних сімей Нью-Йорка лікарі простежили його джерело - Мері Меллон.

В кожній родині, де вона працювала, починався черевний тиф, при цьому сама Мері не хворіла.

Лікарі назвали її здоровим носієм - людиною, зараженою хворобою, яка не має її симптомів або вони мало помітні. Такі носії хвороби зазвичай заражають багатьох людей.

Наразі є свідчення того, що деякі люди поширюють віруси більше за інших. Меллон є одним з перших зареєстрованих випадків так званих "суперпоширювачів".

У той час щороку кілька тисяч ньюйоркців хворіли на черевний тиф, смертність від якого була 10%.

Термін "нульовий пацієнт", однак, оточений стигмою.

Багато експертів у галузі охорони здоров'я проти виявлення першого підтвердженого випадку хвороби. Вони побоюються дезінформації про хворобу або навіть віктимізації людини.

Відомий приклад - чоловік, якого помилково визначили "нульовим пацієнтом" епідемії СНІДу.

Гаетан Дугас, канадський бортпровідник і гей, є одним з найбільш демонізованих пацієнтів в історії. Його звинувачували у поширенні ВІЛ у США в 1980-х.

Лише три десятиліття потому вчені виявили, що в нього не міг бути перший випадок хвороби. Дослідження 2016 року показало, що вірус потрапив до Америки з Карибського басейну на початку 1970-х.

Цікаво, що й сам термін "нульовий пацієнт" випадково з'явився саме під час епідемії ВІЛ-інфекції.

Досліджуючи розповсюдження хвороби в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско на початку 1980-х, співробітники Центрів контролю та профілактики захворювань використовували літеру "O" на позначення випадків "за межами штату Каліфорнія" (outside the state of California).

Інші дослідники помилково трактували літеру як число 0 - так і з'явився термін "нульовий пацієнт".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

