Коронавірус: чи треба пити більше води, щоб не заразитися

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З початком пандемії інтернетом почали ширитися поради регулярно пити воду та підтримувати вологість у роті. Але чи допоможе це вберегтися від зараження?

Пандемія коронавірусу породила десятки порад, від просто дивних, як-от лікування кокаїном, до геть небезпечних, наприклад, пити хлорку.

Однією з багатьох рекомендацій була і порада пити більше води, щоби уникнути зараження.

Розберемося чому, це також хибна ідея.

Соцмережами гуляв пост, автори якого стверджували, що рот і горло треба постійно зволожувати і пити воду кожні 15 хвилин.

Пояснювали це тим, що вода начебто змиє вірус у стравохід, де його знищить шлункова кислота.

"Не можу зрозуміти, як люди взагалі ведуться на таке, це ж спрощення", - каже Калпана Сабапаті, клінічний епідеміолог із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Фахівець пояснює, що захворювання розвивається тоді, коли в наш організм потрапили тисячі, а то й мільйони заражених вірусом частинок. А тому змивання декількох з них у шлунок навряд чи допоможе.

"Прокол цієї гіпотези у тому, що змити всі віруси у стравохід просто неможливо, - додає вчена, - адже на цей момент вони напевно вже будуть на слизовій носу та в інших місцях".

Утім, навіть якщо уявити, що вірус не встиг потрапити до клітин дихального тракту, він може проникнути в організм й іншими шляхами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останні дані свідчать, що коронавірус може вижити навіть після того, як він пройде через шлунок

Зараження може відбутися, коли людина торкається забрудненими пальцями рота, а також через ніс або очі.

Утім, основний ризик полягає у вдиханні крихітних крапель, які містять частинки з вірусом. Вони потрапляють у повітря з кашлем та чханням хворого і можуть залишатися в ньому протягом години.

Є й ще одна причина, чому пиття води може не допомогти. Теорія припускає, що коли вірус потрапляє до шлунку, шлункова кислота негайно його знищить.

Зрештою, шлункова кислота має рівень pH від одного до трьох, а це приблизно стільки ж, скільки й у акумулятора, який здатний розчиняти сталь.

Кілька років тому вчені навіть винайшли спосіб, як застосувати шлункову кислоту як джерело живлення.

Втім, вірус може бути набагато міцнішим. Дослідження іншого коронавірусу, збудника хвороби Mers 2012 року, показало, що вірус є дуже стійкими до кислоти такого ж рівня, як і у шлунку людини, яка нещодавно поїла.

Вчені виявили, що вірусу вдалося колонізувати кишківник одного пацієнта, а також, що він легко проникає у клітини шлунково-кишкового тракту.

Отже, заразитися таким чином цілком можливо.

Чи має такі самі властивості й новий коронавірус, поки що невідомо. Але серед симптомів Covid-19 деякі пацієнти називають нудоту і діарею. Фахівці з Китаю попереджають, що є ознаки того, що вірус може інфікувати кишковий тракт.

За даними ще одного дослідження, у понад половини хворих на Covid-19 вірус є у фекаліях. І він зберігається в калі досить довгий час після того, коли у легенях його більше не виявляють.

Варто зазначити, що жодного наукового дослідження того, чи допомагає пиття води вберегтися від коронавірусу, не було.

Але 15 років тому вчені спробували перевірити, чи може полоскання горла, популярне в Японії, запобігти респіраторним захворюванням.

Як вони з'ясували, учасники, які протягом двох місяців тричі на день полоскали горло водою, дійсно, мали менший ризик респіраторних симптомів, ніж ті, хто полоскали горло антисептичним розчином або не робили нічого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вірус може потрапити в організм багатьма способами, а тому пиття води навряд чи істотно знизить ризик зараження

Втім, чи ефективна ця процедура проти Covid-19, невідомо, а тому робити такі припущення - небезпечно.

По-перше, дослідження стосувалося інфекцій верхніх дихальних шляхів, тоді як Covid-19 інфікує й нижні дихальні шляхи, проникаючи у грудну клітку та легені.

По-друге, під час експерименту учасники самостійно повідомляли про свої симптоми (їх не оцінювали об'єктивно). Крім того, вони знали, до якої досліджуваної групи вони належать.

Такі дослідження є менш точними, оскільки вони не виключають ефект плацебо.

Як наголошує Калпана Сабапаті, хоча пиття води виглядає нешкідливою порадою, важливо донести до людей, що вона не є ефективною.

Ризик полягає в тому, що такі поради створюють хибне почуття безпеки.

"Люди вважають, що якщо вони виконують ці правила, з ними все буде в порядку. І це відволікає їхню увагу від справді важливих речей", - додає фахівець.

Зараз єдиним доведеним способом захистити себе і близьких є уникати зайвих соціальних контактів та мити руки.

Тож, воду краще не пити, а мити нею руки і обов'язково - з милом, додає дослідниця.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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