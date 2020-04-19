Як наш характер змінюється з віком. Спойлер - ми стаємо добрішими. Але чому?

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Особистість людини не залишається однаковою протягом усього життя, як вважали раніше. Нещодавно дослідники зробили дивовижне відкриття - наш характер з віком покращується.

"Пане президенте, я хочу порушити питання, яке безпосередньо стосується національної безпеки...", - почав журналіст Генрі Тревітт під час президентських дебатів.

Був жовтень 1984 року, Рональд Рейган балотувався на другий термін. Кількома тижнями раніше він невдало виступив проти свого головного суперника. І тепер багато хто вважав, що 73 роки - це надто поважний вік для посади президента.

Зрештою, Рейган вже був найстарішим президентом США в історії. Його попереднику довелося не спати ночами під час Карибської кризи. І Тревітт хотів знати: чи впевнений Рейган, що зможе ефективно виконувати таку серйозну роботу?

"Цілком", - відповів президент, стримуючи посмішку.

"Я також хотів би наголосити, - додав він, - що не стану робити вік ключовим пунктом цієї кампанії. Адже привертати увагу до молодості і недосвідченості мого опонента було б не політкоректно".

За його відповіддю слідували сміх та бурхливі оплески, а незабаром і переконлива перемога на виборах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли у 1984 році Рональд Рейган балотувався на другий термін, він вже був найстарішим президентом США в історії

У словах Рональда Рейгана було, однак, більше правди, ніж він усвідомлював. Перевагою його віку був не лише досвід, але й "зріла особистість".

Старіння супроводжують фізичні зміни в нашому тілі - шкіра втрачає еластичність, виростає ніс, волоси з'являються геть не в тих місцях, де хотілося б, і зникають там, де треба, ми стаємо меншими на зріст.

Утім, нещодавно дослідники виявили і ще одну зміну, мабуть, найбільш дивовижну.

"Ми не є тією самою людиною протягом усього свого життя", - зазначає Рене Меттус, психолог з Единбурзького університету.

Ми не залишаємось тією самою людиною протягом усього життя

Хоча нам здається, що наша особистість залишається однаковою протягом життя, дослідження свідчать про інше.

Наші риси постійно змінюються, і до моменту, коли нам виповнюється 70-80 років, ми переживаємо значну трансформацію.

Але на відміну від невтішних перетворень у нашому організмі, які приносить старість, зміна особистості має деякі дивовижні наслідки.

Ми стаємо більш сумлінними та доброзичливими і менш невротичними.

А риси "темної тріади" - макіавеллізм, нарцисизм та психопатія - стають менш виразними, а отже, зменшується і схильність до асоціальної поведінки, як-от злочинність та наркоманія.

Дослідження показують, що ми перетворюємося на більш альтруїстичних і чесних людей. У нас зростає сила волі і розвивається краще почуття гумору.

Зрештою, літні люди вміють краще контролювати емоції. Схоже, що стереотип про буркотливого дідугана доведеться переглянути.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наш характер змінюється протягом усього життя

Психологи називають ці зміни "дорослішанням особистості".

Це - поступове, непомітне становлення особистості, яке починається в підліткові роки і триває принаймні до восьмого десятка.

Цікаво й те, що ця тенденція спостерігається в усіх людських культурах, від Гватемали до Індії.

Було б логічно припустити, що ці постійні зміни роблять саме поняття особистості доволі безглуздим. Але це не зовсім так.

Річ у тім, що ці зміни відбуваються відносно самої людини, але вони не помітні в порівнянні з іншими представниками однієї вікової групи.

Наприклад, з віком рівень нейротизму в цілому знижається, але найбільш невротичні особистості серед 11-річних так і залишаться найбільш невротичними серед 80-річних.

"За своєю суттю наш характер залишається незмінним, адже це риси, які відрізняють нас від інших людей", - пояснює соціальний психолог із Г'юстонського університету Родіка Деміан.

"Але відносно нас самих наша особистість не є однаковою протягом життя".

Оскільки дорослішання особистості є універсальним для всіх людей, вчені припускають, що воно генетично запрограмоване і, можливо, є наслідком еволюції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди з вищим рівнем самоконтролю в старшому віці будуть здоровішими

Інша гіпотеза стверджує, що характер людини лише частково формується генетикою, а чималу роль в його становленні також відіграють соціальні чинники.

Наприклад, дослідження Вібке Блейдорн із Каліфорнійського університету, виявило, що в культурах, де одружуються, починають працювати та мають дорослі обов'язки у більш ранньому віці, особистість також дорослішає раніше.

"Люди змушені змінювати свою поведінку і ставати більш відповідальними. Наша особистість пристосовується таким чином до життєвих викликів", - каже доктор Деміан.

Але що відбувається у дуже похилому віці?

Наша особистість пристосовується до життєвих викликів

Відповісти на це питання дозволило когортне дослідження Лотіана, в ході якого вчені спостерігали за двома групами людей з 11 років до 70 і 80 років відповідно.

Дослідники з'ясували, що особистість людей у глибокій старості змінюється в зворотному напрямку.

Якщо протягом всього життя в характері людини відбуваються позитивні зміни, після 80 років негативні риси починають повертатися.

Люди стають менш відкритими та сумлінними.

"Це можна зрозуміти. У похилому віці здоров'я погіршується, ідуть з життя близькі люди й друзі. Це має певний вплив на взаємодію людини зі світом", - пояснює професор Меттус.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наше здоров'я залежить від певних рис особистості

Стан нашого здоров'я з віком також дедалі більше залежить від рис особистості. Наприклад, люди з високим рівнем самоконтролю будуть здоровішими у старшому віці.

Жінки з вищим рівнем невротизму частіше відчувають неприємні симптоми менопаузи. А нарцисизм захищає від самотності, яка, як вважають, підвищує ризик ранньої смерті.

Загалом розуміння того, що наша особистість змінюється протягом життя, є доказом її гнучкості.

"Це важливо усвідомлювати, - каже доктор Деміан. - Довгий час вважалося, що риси характеру не змінюються. Але тепер ми бачимо, що це не так, наша особистість адаптується до життєвих викликів".

Це дає надію на позитивні зміни в майбутньому. Цікаво, якими ми тоді будемо?

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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