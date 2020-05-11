38 днів в океані: як родина вижила після корабельної аварії

Копирайт изображения Getty Images

Родина Робертсонів 38 днів дрейфувала у відкритому океані, після того як їхню маленьку яхту перевернула і потопила косатка. Як їм вдалося вижити майже без питної води і запасів їжі? Ця історія - не лише приклад того, як багато може винести людина, але й наочний урок практичних прийомів виживання.

Напередодні вітер вщух, але море хвилювалося - досить сильно для такої крихітної яхти, як "Люсетт". Хвилі були такі високі, що цілком могли перевернути яхту, на борту якої родина Робертсонів вирішила здійснити кругосвітню подорож.

Вони перебували за 200 км від Галапагоських островів і тримали курс на Маркізькі острови у Французькій Полінезії. Шлях мав тривати 40 днів. Два дні вже минули.

Коли на горизонті серед хвиль з'явилося щось темне і почало стрімко наближатися до яхти, частина екіпажу спала на нижній палубі після нічної вахти. На плиті варилася ранкова кава, починався звичайний день у морі.

Те, що сталося у наступні кілька секунд, змінило їхнє життя назавжди.

Дугласу Робертсону було тоді 18. Він стояв у кокпіті зі своїм молодшим братом Сенді, коли помітив трикутний плавник косатки.

І тоді одразу почалися удари - три поспіль

"Я потягнув до себе вудку і побачив, що на гачку у мене величезний кальмар, і я сказав братові: здається, десь поруч велика риба. Тому що там, де кальмари, там і кити", - згадує він.

І тоді одразу почалися удари - три поспіль. Дерев'яна шхуна 13 м завдовжки буквально злетіла на повітря, всі люди попадали. Тріск деревини був таким гучним, що це міг бути лише кіль.

"Я тоді подумав, що нас, напевно, перевернуло на 360 градусів, - розповідає Дуглас, якому зараз 65 років. - Тому що ми якимось чином знову опинилися на яхті, а не у воді - іншого пояснення я не можу вигадати. Пам'ятаю, як зазирнув у люк і спитав: "Тату, ти як там?" А у нього там вже вода піднялася до щиколоток".

Копирайт изображения Javier Hirschfeld Image caption Дуглас Робертсон, якому зараз 65

Тим часом у одній із косаток, найбільшої з трьох, йшла кров з рани на голові. Але що змусило тварин напасти на яхту?

Китові іноді атакують човни, але це буває дуже мало коли. Славетна сцена з "Мобі Діка" заснована на реальних подіях 1820 року, коли в південній частині Тихого океану кашалот протаранив і потопив 26-метрове китобійне судно "Ессекс".

Спочатку всі 20 членів екіпажу вціліли, але тільки вісім залишилися в живих і дісталися до США, витримавши тяжку подорож, під час якої довелося навіть вдатися до канібалізму.

Кашалоти б'ються один з одним, завдаючи ударів міцною, як стінобитне знаряддя, головою. Можливо, у випадку з "Ессексом" тварина просто помилилася, прийнявши судно за іншого кашалота.

Втім, найімовірніше, що зіткнення було випадковим. Китобійні судна зазвичай підпливають до кашалотів навмисно близько, щоби спустити на воду шлюпки, з яких стріляють гарпунними гарматами. І випадкові зіткнення є звичайною річчю.

Косатки теж можуть битися одна з одною, але зазвичай вони полюють зграєю, як і акули, нападаючи на велику здобич знизу. Маленька "Люсетт" цілком могла виглядати знизу як кит.

Покинуте судно

Одразу після зіткнення Дугал, батько Дугласа, досвідчений моряк, наказав родині покинути пошкоджену яхту.

Він увімкнув радіостанцію, щоби передати сигнал SOS. Його дружина Лін почала збирати всі їстівні запаси, які були. "Я дивився на все це і думав: мабуть, мені це сниться", - згадує Дуглас.

Щоби радіостанція нагрілася, потрібна пара хвилин. Але "Люсетт" затонула раніше.

Я весь час думав: ось так я помру. Мене з'їдять ці кляті косатки Дуглас Робертсон, мандрівник

Сім'я перемістилася у надувний пліт, до якого прив'язали дерев'яну шлюпку з припасами.

"Я весь час думав: ось так я помру. Мене з'їдять ці кляті косатки", - розповідає Робертсон.

"І я все чіпав себе за ноги, щоб переконатися, що вони на місці. Я чув, що укус часто не відчувають - ти просто залишаєшся без ніг і все. Я продовжував торкатися їх і думав, що принаймні ноги в мене поки що є".

Коли яхта почала тонути, Робін Вільямс, молодий чоловік, якого сім'я взяла з собою, запропонувавши йому місце на борту за роботу, спав після нічної вахти.

Насилу оговтавшись і не розуміючи, що відбувається навколо, він перебрався на пліт. Одна частина плоту занурилася у воду, а потім і весь пліт опустився нижче поверхні води. Втриматися на ньому стало неможливо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Косатка, яка зіткнулася з яхтою Робертсонів, судячи з усього, зробила це випадково або прийняла судно за кита

Команді з семи людей (Дугласу, його батькам, двом братам-близнюкам, сестрі і Вільямсу) нічого не залишилося, як втиснутися у шлюпку, розраховану на шість осіб.

Ієрархія умов виживання

Робертсонам був потрібен план дій.

"Час виживання без повітря рахують у хвилинах, при низькій температурі - в годинах, без води - у днях і без їжі - в тижнях", - зазначає Майк Тіптон, фізіолог з Портсмутського університету в Англії, який спеціалізується на проблемах виживання в екстремальних умовах.

Робертсонам пощастило: вони зазнали корабельної аварії у тропіках, де температура води далека від тієї, що змушує людей гарячково дихати і задихатися.

Усі відомі історії тривалого виживання сталися у тропіках Майк Тіптон, дослідник

"Усі відомі історії тривалого виживання сталися у тропіках, - розповідає Тіптон. - Якщо ви потрапили у халепу в іншій частині світу, вам навряд чи вдасться написати потім книгу про те, як ви врятувалися".

Отже, перші дві умови було виконано. Однак тропіки несли з собою й проблеми. Спека спричинює спрагу.

"Принцип виживання - у балансі: рідинному, температурному і енергетичному, - каже Тіптон. - Ви можете мінімізувати ваші потреби у рідині, якщо будете робити всі справи у прохолодний час доби, уникаючи потіння".

Копирайт изображения Javier Hirschfeld Image caption Семеро людей з яхти "Люсетт" були змушені розміститися у шлюпці, розрахованій на шістьох

Але коли з усіх боків тебе оточує вода, дуже спокусливо зануритися, щоб охолодитися. Як застерігає Тіптон, цього в жодному разі не можна робити: ваша шкіра швидко вкриється соляною кіркою, яка буде забирати вологу і дратувати шкіру.

Можна, однак, опустити долоню у воду - це навіть буде досить ефективним.

"Спека спричинює дуже високий рівень кровотоку, - пояснює Тіптон. - А долоня - відносно невелика частина поверхні тіла. Коли внутрішня температура тіла підіймається, організм продовжує посилати кров у руки, і через них можна випустити частину тепла, охолоджуючи кінцівки".

Отже, опинившись у шлюпці під владою відкритого моря, Робертсони були живі, неушкоджені та мали час на те, щоб оговтатися і скласти план порятунку.

Вони вирішили податися на північ, ближче до екватора, у так звану екваторіальну безвітряну смугу, де, можливо, дуже важко плавати під вітрилом через відсутність вітру, зате легше виживати.

Море у цій смузі прогрівається до 35 градусів Цельсія. Вітру майже немає, випаровування здіймаються вертикально, і, охолоджуючись на висоті, волога повертається у вигляді дощу.

Робертсони знали, що в тих місцях будуть зливи, оскільки пропливали їх на шляху до Галапагосів.

Вони вирішили веслувати до центру Тихого океану, запастися там питною водою і потім - назад до континентальної Америки, скориставшись однією з течій.

Вони пливли південною екваторіальною течією, яка несла їх у західному напрямку.

Це стало моментом, який отверезив кожного з нас Дуглас Робертсон, мандрівник

Але на шляху до екваторіальної штильової смуги їм мала зустрітися протилежна течія, яка, за підрахунками Робертсона, мала доставити їх до американського континенту за 72 дні.

Крім того, їхній маршрут пролягав через судноплавні морські шляхи, що ведуть з Америки до Австралії і Нової Зеландії. Це збільшувало шанси зустріти судно.

О 10 ранку, на шостий день, щастя від них відвернулося.

На відстані не більше трьох миль від них з'явилося судно. Дугал запустив в повітря дві ручні освітлювальні ракети і три парашутні ракети, після чого в них залишилася всього одна ручна.

Але судно не повернуло до них. "Це стало моментом, який отверезив кожного з нас, - згадує Дуглас. - Ми усвідомили, що наш порятунок не є чимось очевидним".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Контейнеровоз пройшов дуже близько від Робертсонів, але ніяк не відреагував на сигнали лиха

Морська кухня

Подорож океаном такої тривалості буде, звісно, непростою. По-перше, потрібна їжа.

"Кожен, хто хоч раз сидів на дієті, знає, що їсти хочеться тільки спочатку, але згодом ви не відчуваєте голоду, насамперед коли нічого особливого не робите", - пояснює Тіптон.

В ієрархії умов виживання їжа знаходиться низько. Без їжі ви можете залишатися в живих протягом декількох тижнів. Однак, якщо Робертсони планували бути в дорозі 72 дні, про їжу треба було подбати.

На щастя, у Тихому океані багато їжі. Насамперед нескладно знайти джерела білка. Робертсони ловили летючих риб і морських черепах, висушуючи м'ясо на сонці, щоби зберегти його.

"До початку третього тижня наш одяг повністю згнив, - згадує Дуглас. - Отже, ми були практично голими, як дикуни. Ми ловили тварин руками, застосовуючи винахідливість".

Однак білок - це не зовсім те, що потрібно нашому організму, коли він голодний і зневоднений.

"Коли білки змінюють природні властивості і перетворюються в амінокислоти, ваш організм починає виробляти такі побічні продукти, як аміак і сечовина, які необхідно розбавляти рідиною", - пояснює Тіптон.

Без достатньої кількості питної води багата білком риба врешті-решт стане для вас отрутою.

Без достатньої кількості питної води багата білком риба врешті-решт стане для вас отрутою

А ось у черепах можна знайти шар жиру під панциром, який набагато корисніший для організму в умовах виживання. Його можна їсти у будь-який час.

Дуглас каже, що родина зменшила свій раціон до одного шматочка м'яса три рази на день і до ковтка води три-чотири рази на день.

Попри те, що вони були оточені океаном, брак води став головною проблемою.

Вода всюди

Робертсони далекоглядно зберегли близько 10 літрів питної води в каністрах. Однак для 72-денної подорожі цього було надто мало.

Якщо ви свідомо відмовляєте собі у воді протягом доби, ваше тіло перемикається на режим водозбереження.

Зазвичай людському організму потрібно близько 1,5 л рідини в день, але в умовах виживання, за словами Тіптон, цю норму можна знизити до 400 мл на день.

У найгіршому випадку її можна зменшити й до 200 мл. У такому разі організм зберігає необхідну функцію нирок, але відключає багато інших процесів, і кров стає вкрай густою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Морські черепахи були для Робертсонів джерелом м'яса і жиру

Спекотна погода, яка спочатку допомогла Робертсонам вижити, швидко перетворилася на ворога. "Коли сонце палить, ви втрачаєте приблизно півлітра рідини в день через шкіру", - пояснює Тіптон.

Крім мізерного запасу води в каністрах, у Робертсонів було ще два джерела вологи - дощова вода і конденсат.

Коли сонце палить, ви втрачаєте приблизно півлітра рідини в день через шкіру Майк Тіптон, дослідник

Вони зробили над шлюпкою навіс, і піт та волога від дихання людей, випаровувалися на його внутрішній поверхні. Таким чином їм вдавалося повторно використовувати рідини організму.

Але що не можна робити в жодному разі - це пити морську воду або сечу, щоби вижити.

"Сеча має приблизно на 4% вищу концентрацію, ніж звичайна органічна рідина, - пояснює Тіптон. - Отже, вам знадобиться велика кількість води, щоби її розбавити. В умовах виживання це неприйнятно".

Робертсони таки дісталися екваторіальної штильової смуги, але от лихо - дощів не було. Вони чекали три дні, але дощові хмари з'являлися на горизонті і зникали.

Вони знайшли вихід із ситуації, почавши пити кров морських черепах. За спогадами Дугласа, на смак вона була цілком терпима і зовсім не солона.

Але тривалий період без достатньої кількості води позначався на їхньому організмі. Дуглас згадує, що за весь час цього суворого випробування він мочився лише раз, і сеча була густою і темною, як смола.

Коли організм позбавлений води, з ним відбуваються дивні речі. Наприклад, випадково порізавши руку, члени родини виявляли, що ранка не кровоточить.

"Наш організм добре вміє пристосовуватися до екстремальних умов, щоби забезпечити нормальну роботу серця, легенів і мозку", - коментує Тіптон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оточені океаном, Робертсони чекали дощу, який би приніс воду, придатну для пиття

"Якщо ви зневоднені, організм зменшує периферійне кровопостачання, щоб підтримувати центральний артеріальний тиск. Їхні рані не кровоточили, тому що там не було крові, що говорить про ступінь екстремальності умов".

До того ж у спеку, не відправляючи кров до шкіри, організм намагається охолодити себе.

Лін, яка мала медичну підготовку, була стурбована відсутністю виділень у членів сім'ї. Щоб змусити організм запрацювати, вона запропонувала зробити клізми з брудної води, зібраної на дні шлюпки.

Ця брудна вода, суміш крові черепах, дощової і морської води, все одно не підходила для пиття. Але і в кішківнику вона мало засвоювалася. Отже, як спосіб компенсувати брак рідини це не спрацювало.

Стверджують, що бійців британського спецпідрозділу SAS вчать ставити собі клізми в рамках техніки виживання.

Кажуть, що такі експерти з виживання, як британський мандрівник і телеведучий Беар Гриллс, теж вдавалися до цього способу.

Коли я запитав про це Тіптон, він засміявся. "Я не сумніваюся, що вони пробували, вони пробуватимуть все що завгодно. Але, чесно кажучи, ефект від цього мінімальний".

Робертсони також намагалися пити спинномозкову рідину риб і їсти риб'ячі очі. Дуглас згадує, як лопав око риби в роті, і як це приносили коротке полегшення. Риб'ячі очі, до речі, могли містити і невелику кількість вкрай необхідного вітаміну C.

На четвертий день перебування в екваторіальній штильової смузі нарешті почався дощ.

"Ми були в такому захваті, що випили вся залишки води, - говорить Дуглас. - Все м'ясо від дощу зіпсувалося, але ми з'їли все, що можна було, а решту викинули". Добре, що черепахи забезпечували регулярне постачання м'яса і крові.

Втім, за деякий час дощ теж перетворився на проблему. Їм доводилося постійно вичерпувати воду зі шлюпки, працюючи позмінно, зокрема і ночами. Вони дуже втомлювались.

Приблизно на 21 день вони побачили на небі Полярну зорю. За словами Дугласа, вони зрозуміли, що вже пройшли шлях у 420 миль.

Порятунок і акліматизація

23 липня 1972 року, на 38 день їхнього дрейфу, вони побачили друге судно. Дугал запалив останню ракету і тримав її, поки вона не обпекла йому руку. Цього разу їх помітили.

"Як не дивно, але нас спочатку спитали, чи хочемо ми, щоб нас рятували", - розповідає Робертсон.

Родину підібрав японський траулер. "Вони скинули канат, і він упав на пліт. Тільки тоді ми зрозуміли, що врятовані".

Як не дивно, але нас спочатку спитали, чи хочемо ми, щоб нас рятували Дуглас Робертсон, мандрівник

Перше, що попросив Дуглас, була кава. "Це була фантастична ідея". Але він не зміг її пити.

"Ми були в жахливому стані. Ми цього не знали, але наш рівень гемоглобіну був дуже низький. Нам треба було зробити переливання крові, але вони посадили нас на дієту з кокосової води".

Є і кілька нещодавніх прикладів екстремального виживання, які показують, якими важкими можуть бути наслідки для організму людини. 12 тайських хлопчиків, які опинилися у пастці в печері 2018 року, і 33 чилійських шахтарі, врятовані в 2010 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дуглас Робертсон написав книгу про випробування, яке довелося пережити його родині

"Після виходу не поверхню, їм призначили антибіотики широкого спектра", - розповідає Тіптон.

"Хоча вони були дуже голодні, їм дозволяли їсти зовсім небагато. Травні ферменти сильно скорочуються після тривалого голодування, і великий обсяг їжі можна нашкодити".

Робертсони дісталися Панами, де британське посольство поселило їх у готелі. Тільки тут Дуглас нарешті зміг замовити все, що він хотів. Він взяв три порції стейка з яйцями, від чого йому стало зле. Але одне те, що їх можна було замовити, вже принесло задоволення.

"Дугал писав у своїй книзі: певно, вперше і востаннє в житті ми переживали насолоду такого рівня. І дійсно, більше такого не було", - каже Дуглас.

"Пам'ятаю, ми пішли на ринок, і там продавали черепашаче м'ясо. Ми дивилися на черепашачі стейки і думали: хіба це можна порівняти з нашими, наші були прямо з кості".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

--