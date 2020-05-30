Як дожити до 100 років? Важливі чотири умови

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Мешканці кількох місць на Землі володіють дивовижним секретом довголіття. Втім, дещо в їхньому способі життя могли б наслідувати й всі ми, збільшуючи свої шанси дожити до 100 років.

Одне з цих місць - загублений у тропічних джунглях півострів, який полюбляють серфери, два інших - острівці в бірюзових водах Середземного моря, четверте - край японського архіпелагу, і останнє - містечко у Каліфорнії, назва якого означає "чудовий пагорб".

На перший погляд, ці п'ять місць нічого не зв'язує. Нікоя у Коста-Риці, Сардинія в Італії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії та Лома-Лінда в Каліфорнії розкидані по різних куточках світу і геть не схожі.

Але, мабуть, кожен із нас, хто мріє про довге і здорове життя, хотів би народитися в одному з цих місць. Це так звані "блакитні зони", де шанси дожити до 100 років у десять разів вищі, ніж у середньому, наприклад, в США.

Термін "блакитна зона" з'явився на початку 2000-х, коли італійський епідеміолог Джанні Пес та бельгійський демограф Мішель Пулен, вивчаючи тривалість життя в різних частинах світу, виявили регіони з надзвичайно високим числом довгожителів і позначили їх блакитним кольором.

2008 року американський журналіст Ден Бютнер написав про це книгу, яка стала бестселером.

Копирайт изображения Cavan / Alamy Stock Photo Image caption Фізичні тренування - одна із запорук довгого життя мешканців "блакитних зон"

У наступні 12 років багато вчених продовжували досліджувати "блакитні зони", виявивши чимало цікавих гіпотез про те, чому люди в цих місцях живуть так довго.

Помірне харчування

У способі життя мешканців усіх "блакитних зон" є дещо спільне.

По-перше, дієта. Багато довгожителів їдять досить помірковано. Наприклад, літні мешканці Окінави дотримуються давнього правила hara hachi bu - їсти, поки шлунок наповниться на 80%.

Це означає на 10% менше калорій, ніж рекомендовано в середньому для щоденного раціону дорослого.

Схоже, таке харчування уповільнює старіння.

Багаторічні дослідження на тваринах показали, що макаки, які дотримувалися схожої дієти, мали помітно нижчий ризик раку, діабету та серцевих захворювань та навіть виглядали молодшими.

Чому це так, до кінця ще не відомо. Але обмеження калорій зменшує накопичення токсичних вільних радикалів, які є результатом метаболізму і можуть пошкоджувати клітини.

Деякі вчені також стверджують, що при меншому споживанні калорій організм відчуває легкий стрес, який змушує зосередитися на підтримці клітини (а не, скажімо, на створенні нової тканини).

Духовний зв'язок

Окрім харчових звичок, не менш важливе значення має соціальне життя. Мешканці "блакитних зон" живуть громадами, члени яких підтримують тісні зв'язки.

Тепер вже добре відомо, що дружні соціальні стосунки пом'якшують наслідки стресу, а необхідність підтримувати їх змушує людей вести активніше життя.

Ще одним важливим джерелом соціального життя у "блакитних зонах" є релігія. Мешканці Ломи-Лінди - переважно адвентисти Сьомого дня, нікійці та сардинці - католики, греки Ікарії - православні, а жителі Окінаві сповідують релігію рюкюань.

Копирайт изображения Chris Willson / Alamy Stock Photo Image caption Близькі соціальні стосунки та духовність відграють велику роль у житті мешканців Окінави

Крім спілкування, релігійні практики також надають відчуття мети в житті та розраду у важкі часи, а це, як вважають, додає від одного до п'яти років життя.

Погана новина для атеїстів. А втім, сьогодні у багатьох містах люди збираються для спільних медитацій або інших духовних практик, які мають не менш позитивний ефект, ніж релігія.

Захоплене споглядання природи має такі самі переваги.

Чаю?

Деякі традиції мешканців "блакитних зон", можливо, також містять секрет довголіття.

Греки Ікарії, приміром, щодня випивають кілька чашок чаю і кави, що може пояснювати низьку кількість серцево-судинних захворювань у регіоні.

Ці гарячі напої містять важливі мікроелементи, як-от магній, калій, ніацин та вітамін Е, які виконують роль антиоксидантів, знищуючи токсичні вільні радикали.

Грецьку каву, яку варять у високій вузькій турці, вважають насамперед корисною для організму. Вона містить поліфеноли, які зменшують запалення в усьому організмі. Запалення сприяють багатьом захворюванням, пов'язаним з віком, наприклад, атеросклерозу.

Чай і кава також знижують ризик діабету II типу. Сполуки у цих напоях мають протизапальні та антиоксидантні властивості, які регулюють рівень цукру в крові і перешкоджають розвитку інсулінової резистентності.

"Це сприяє обміну глюкози", - пояснює дослідниця з Афінського університету Крістіна Хрисохоу, яка вивчала серцево-судинні захворювання у жителів Ікарії.

Звичайно, кофеїнові напої самі по собі не є еліксиром життя, але у поєднанні з помірною, низькокалорійною дієтою вони можуть сприяти довгому і здоровому існуванню.

Так само як на Окінаві та Сардинії, дієта мешканців Ікарії містить мало м'яса та багато свіжих фруктів і овочів. "Вони й риби не їдять багато, як можна було б очікувати від острів'ян", - додає Хрисохоу.

Гірко-солодке рішення

У раціоні мешканців Окінави також є кілька продуктів, чиї властивості прямо пов'язують з довголіттям. Це - солодка картопля (батат) та китайський гіркий гарбуз.

Хоча основним джерелом вуглеводів у раціоні більшості японців завжди був рис, на Окінаві більш популярною є солодка картопля, яку почали вирощувати на острові з XVII століття.

На відміну від багатьох продуктів, як-от білий хліб, батат має низький глікемічний індекс, що означає, що вуглеводи дуже повільно поступають у кров. Солодка картопля також містить багато поживних речовин, як-от вітаміни А, С та Е, які також є важливими антиоксидантами.

Копирайт изображения ARISTIDIS VAFEIADAKIS / Alamy Stock Photo Image caption Кава, зварена по-грецьки, насамперед корисна для здоров'я людини завдяки протизапальним сполукам, які вона містить

Калій, якого чимало у бататі, сприяє зниженню артеріального тиску. Картопля також містить велику кількість клітковини (необхідну для здорового мікробіома кишківника) і мало холестерину та насичених жирів. Усе це знижує ризик хронічних захворювань.

Китайський гіркий гарбуз дещо схожий на огірок з присмаком чорного чаю. Його додають у салати та темпуру, готують з нього різні напої. Гарбуз містить речовини, які, як і грецька кава, регулюють засвоєння глюкози та обмін речовин, знижуючи ризик діабету II типу.

Багато інших продуктів, поширених у раціоні мешканців Окінави, як водорості або морська капуста, можуть також запобігати віковим захворюванням.

Краєвид, що подовжує життя

Менш дослідженою, але не менш цікавою є гіпотеза, що саме місце, де живуть ці люди, сприяє їхньому надзвичайному довголіттю.

Наприклад, "блакитна зона" Сардинії лежить серед приголомшливого гірського узбережжя, яке отримало назву Сельваджіо Блю "Блакитні хащі".

Більшість довгожителів Сардинії все життя працювали фермерами на крутих схилах острова, і отже, фізична активність була невіддільною частиною їхнього повсякденного життя. Природний ландшафт та традиційний спосіб життя зробили їх справжніми атлетами.

Ікарія, що лежить з іншого боку Егейського моря, заінтригувала дослідників низьким, але помітним рівнем радіації.

Копирайт изображения REDA&CO Image caption Деякі краєвиди, здається, самі по собі здатні подовжувати життя

Острів має дві різні геологічні зони. Схід утворено осадовою метаморфічною скелею, а захід лежить на гранітній породі, з якої у славетні джерела острову просочується радіоактивний радон.

Цікаво, що саме в цих радіоактивних районах острову тривалість життя дещо вища. Місцеві жителі вважають, що джерела на заході острова містять "живу воду".

Можливо, це й збіг обставин, але Хрисохоу вказує на деякі американські дослідження, які також установили дивовижний зв'язок між невеликим рівнем радіації у навколишньому середовищі та довголіттям.

Декілька досліджень на тваринах також виявили, що низька доза опромінення спричинює протизапальну реакцію та відновлення ДНК.

Звичайно, щоби довести це, потрібно ще багато досліджень. "Очікувати, що радіація може бути корисною для здоров'я, дуже небезпечно", - наголошує вчена.

Усе в міру

Звичайно, виняткове довголіття мешканців "блакитних зон" не пояснити одним чарівним інгредієнтом. Радше - це поєднання багатьох чинників, деякі з яких є спільними для різних регіонів, а інші - унікальні.

Втім, ми можемо дещо запозичити з їхнього способу життя, хоча, можливо, це й не так привабливо, як відкриття чудодійного еліксиру молодості або магічного суперфуду.

Їсти помірно, споживати багато свіжих фруктів і овочів, займатися спортом, пити каву і чай та знаходити простір для духовної розради.

Усі ці речі ми цілком здатні робити у своєму повсякденному житті.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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