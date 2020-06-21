Диванні детективи: як онлайн-волонтери допомагають розкривати злочини

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Вони шукають зниклих безвісти й допомагають ловити злочинців, відстежують поведінку рідкісних тварин і аналізують зміни клімату. Як працює ціла армія слідчих-волонтерів?

Упродовж півстоліття ченці-бенедиктинці графства Герефордшир старанно записували показання дощового датчика на ґрунті Бельмонського абатства.

Так було до 1948 року, коли вимірювання довелося зупинити через отвір від кулі, який з'явився у приладі.

Як куля потрапила у датчик, залишається загадкою і досі, втім, це одна з історій, розкрита командою Rainfall Rescue.

16 тис. добровольців, які взяли в ній участь, зацифрували рукописні записи про погоду у Британії. Документи, зібрані британським гідрометцентром, містять 3,5 мільйона показників з 1820 року.

Проєкт очолює кліматолог з Університету Редінга Ед Гокінс. "Ми запустили програму наприкінці березня, вирішивши, що у людей з'явиться більше вільного часу на карантині", - розповідає вчений.

"Ми очікували, що для внесення даних знадобиться 16 тижнів, але волонтери зробили цю роботу за 16 днів", - каже він. Ця інформація покращить прогнози погоди в майбутньому та допоможе в моделюванні клімату.

Громадські наукові проєкти пережили справжній бум під час карантину. Програма Rainfall Rescue використовує платформу під назвою Zooniverse, яка містить десятки проєктів, від творів мистецтва і науки до боротьби з сучасним рабством.

Волонтери продивляються супутникові знімки сільських будинків в Африці, визначаючи, як під'єднати їх до електромереж.

Інші за допомогою підводних фотографій відстежують поширення тварин-паразитів у океані або виявляють землетруси.

Копирайт изображения Alamy Image caption Деякі заводи в Індії та інших частинах Південної Азії використовують при виробництві цегли примусову працю, визначення таких місць допомагає у боротьбі з рабством

"Ви можете вносити у комп'ютер дані зі старих документів, рахувати пінгвінів або продивлятися записи з камер у національному парку Серенгеті. Це приголомшливий масив даних, - каже Гокінс. - Кожен може обрати те, що йому до душі".

Ці проєкти дають всім охочим можливість боротися з несправедливістю, розслідувати злочини і зробити нашим світ кращим, не виходячи за межі власного помешкання.

Диванні детективи

"З початком пандемії до нас приєдналося багато людей", - розповідає Едріан Корн, директор канадської неприбуткової організації Trace Labs, члени якої розшукують зниклих безвісти людей.

Проєкт є частиною спільноти, яка веде розвідку на основі відкритих даних (OSINT). У квітні 550 учасників Trace Labs збирали інформацію у 15 справах, надавши слідчим понад 8 тисяч деталей розслідування.

У 2019 році волонтер Trace Labs із Торонто, передивившись багато годин відеозаписів на YouTube, виявив кадри, на яких зникла людина сідає в автомобіль.

Передивившись багато годин відеозаписів на YouTube, волонтер Trace Labs виявив кадри, на яких зникла людина сідає в автомобіль

Слідчі цей момент не помітили.

За номерними знаками авто поліція вийшла на адресу, де зниклу безвісти людину знайшли живою.

У перервах між змаганнями Trace Labs проводить форум, на якому понад 7000 добровольців діляться ідеями та навичками, а також працюють над пошуками нових подробиць у справах зниклих безвісти.

Встановити справедливість

Американський Інститут історії науки у Філадельфії звертається по допомогу громадськості у пошуках іншого виду "зниклих людей".

Науковці пропонують волонтерам указувати імена дослідниць на історичних фотографіях, на яких позначені лише їхні колеги-чоловіки. Проєкт привертає увагу до того факту, що внесок жінок у науку часто залишається поза підручниками з історії.

Якщо подивитися на наукові світлини, можна помітити, що жінки з давнини відігравали важливу роль у розвитку науки. Визначаючи імена цих жінок на знімках, ми відновлюємо історичну справедливість, каже Ребека Ортенберг, редакторка соцмереж Інституту історії науки.

Копирайт изображения Alamy Image caption Спільними зусиллями волонтери здатні досить швидко обробити величезний масив даних

Переписує підручники історії й Джесс Вейд, редактор найвідомішої у світі краудсорсингової енциклопедії - Вікіпедії. Науковець додав туди біографії понад тисячі жінок.

Життєписи відомих жінок складають менше однієї п'ятої біографій на сайті. Ті, хто хоче відновити рівновагу, можуть знайти відповідних кандидатів через вікіпроєкт Women in Red (назва походить від кольору посилань у Вікіпедії, які не мають сторінки).

Слідчі-добровольці

Ті, хто готовий до складніших завдань, можуть допомагати правоохоронцям як детективи-добровольці.

Запущений у 2017 році проєкт Європолу "Зупини насильство над дітьми - Відстеж об'єкт" містить базу даних предметів, як-от одяг або деталі місцевості, за якими можна ідентифікувати місце, де відзняли дитяче порно.

Карлос Гонсалес бере участь у цьому проєкті вже майже рік. "Мені подобається працювати з Google Earth. Я уважний до деталей, люблю дослідження, у мене інженерна освіта. Тож я подумав, чому б мені не допомогти своїми знаннями?" - розповідає чоловік, який використовує псевдонім, оскільки працює з конфіденційним матеріалом.

Часто інформації дуже мало. Зображення, як правило, містить кадр із відео, на якому видалений будь-який образливий контент або деталі, що ідентифікують людей.

Зображення містить кадр із відео, на якому видалений будь-який образливий контент або деталі, що ідентифікують людей

На одній світлині, яка, вочевидь, походить з "російськомовної країни", крізь вікно фургона можна помітити цегляну будівлю та чагарник.

Онлайн-детективи беруться за роботу. Вони вивчають зображення промислових будівель радянських часів, поки не з'ясовують, що на фото, швидше за все, районна котельна.

Далі вони вивчають тінь від чагарників - кут падіння сонячних променів дорівнює 57°.

Це дозволяє виключити Санкт-Петербург, де сонце ніколи не підіймається вище 54°, наступне місто для пошуків - Москва.

Російська пошукова система Yandex незабаром видає імовірний збіг однієї з московських котельних із зображеною на світлині будівлею.

Копирайт изображения Getty Images/JAN HENNOP Image caption Запущений у 2017 році проєкт Європолу "Зупини насильство над дітьми - Відстеж об'єкт" допомагає визначати місця, де зняли дитяче порно

За допомогою супутникових знімків та місцевих фотографій дослідники чітко визначають місце, де зробили світлину. Це закинута стежка за гаражним кооперативом на півночі Москви.

Щоби залучити більше людей до проєкту, Гонсалес написав на сайт журналістів-розслідувачів Bellingcat. Але це непроста робота, попереджає він.

"Я досліджую фотографії з технічної точки зору, дивлячись на пікселі, деталі, підказки, я намагаюся не думати про людей на світлині", - каже чоловік.

"Але іноді бачиш, наприклад, тінь і розумієш, що тут були дві дитини. Це дуже засмучує, тому я намагаюся зосередитись на інформації".

Невизнана праця

Онлайн-детективи зробили вагомий внесок у розслідування багатьох відомих катастроф. 2014 року багато хто взяв участь у пошуках зниклого літака Malaysian Airlines MH370. Лайнер зник з радарів незабаром після вильоту з Куала-Лумпура в Малайзії.

У рамках проєкту Tomnod волонтери продивилися тисячі квадратних кілометрів на супутникових знімках, шукаючи уламки або сліди палива в океані.

За допомогою знімків, зроблених супутниками космічної фірми Maxar, Tomnod допоміг оцінити шкоду від землетрусу 2015 року в Непалі. Нещодавно компанія Maxar запустила нову платформу, яка поєднує колективний розум краудсорсингу зі штучним інтелектом.

Копирайт изображения Pool Still Image caption У пошуках слідів зниклого малайзійського лайнера волонтери продивилися мільйони знімків з космосу

Усі ці проєкти об'єднує те, що вони покладаються на добру волю незнайомих людей, які працюють над спільною метою.

Перегляд тисяч розпливчастих знімків або ретельний аналіз безкінечного числа наукових даних вимагає багато терпіння і концентрації, а винагорода може не бути матеріальною і миттєвою.

У багатьох випадках люди беруть участь у проєктах, усвідомлюючи, що їхні зусилля можуть ніколи не визнати.

Наприклад, Trace Labs застосовує політику "нульового контакту", яка означає, що зв'язуватися з людиною, яка зникла безвісти, або з членами її родини заборонено.

"Це гарантує, що ми не завадимо розслідуванню правоохоронних органів, не розкриємо випадково важливу інформацію та не спровокуємо неоднозначні емоції", - пояснює Едріан Корн.

Хоча він додає, що так ніколи і не дізнатися, чим завершиться справа, дуже розчаровує.

Дані про кількість опадів, зафіксовані волонтерами Еда Гокінса, будуть доступними для всіх, а ось віддати їм належне за кропітку працю виявилося складніше.

Про них написали окремим параграфом, але зазначити волонтерів як авторів дослідження журнал не дозволив, пояснює науковець.

А як щодо визначення особистостей науковиць анонімними добровольцями, хіба це не повторення тієї самої помилки? "Це чудове запитання, - погоджується Ортенберг. - Роль цих людей важлива і має бути визнаною відповідно, але ми ще не вирішили, як".

Утім, коли ваш допитливий розум нудьгує, відстеження змін клімату, пошуки злочинців або розгадування таємниці кулі у датчику дощу можуть бути дуже захопливими.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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