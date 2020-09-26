Повітря у приміщеннях брудніше за вуличне. Як його покращити

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Більшу частину забрудненого повітря ми вдихаємо не на вулиці, а вдома, кажуть експерти. Як зробити повітря у приміщенні свіжішим і безпечнішим?

Однією з небагатьох переваг карантину під час пандемії Covid-19 стало помітне очищення повітря на вулицях міст. Коли локдаун завершився, стан забруднення повернувся до попереднього рівня.

Ми, однак, звикли турбуватися про якість атмосферного повітря і мало коли замислюємось над тим, чим ми дихаємо у приміщеннях.

Утім, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), рівень забруднення повітря у приміщеннях може бути у два-п'ять разів вищий, ніж просто неба. І карантин цю ситуацію погіршив ще більше.

Норвезька компанія Airthings, яка виробляє розумні монітори якості повітря в приміщеннях, проаналізувала дані своїх користувачів в Європі і США.

Вони показали, що рівень вуглекислого газу та повітряних частинок (летючих органічних сполук) у помешканнях людей виріс на 15-30% з березня по травень 2020 року.

"Жителі розвинених країн проводять 90% часу у закритих приміщеннях, однак ми набагато більше схвильовані станом повітрям, яким ми дихаємо на вулиці", - каже професор Нікола Карслав з Університету Йорка, який вивчає хімічний стан повітря у приміщеннях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пилосос збільшує забруднення повітря в приміщенні, якщо в приладі не використовують відповідні фільтри

Варто пам'ятати, що й зовнішнє повітря також проникає всередину.

Якщо деякі з найшкідливіших речовин, як-от оксид азоту та наночастинки, здатні просочитися крізь стінки легенів у кров, то зачинені двері та вікна будинків не стануть для них перешкодою.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), близько 3,8 мільйона людей щороку помирають від забруднення повітря вдома.

Погана якість повітря у приміщенні пов'язана з цілою низкою захворювань, як-от астма, пневмонія, рак легенів, хронічна обструктивна хвороба легень та серцево-судинні захворювання.

Повітря в приміщенні забруднюють багато речей: приготування їжі (насамперед, смаження), прибирання засобами для чистки, свічки або відкритий вогонь.

Понад три мільярди людей у світі все ще готують їжу на відкритому вогні або пічках, що працюють на гасі, вугіллі чи біомасі. Це дуже забруднює повітря. Однак і сучасні кухонні плити можуть становити суттєвий ризик.

За даними одного дослідження, ви вдихнете більше PM2,5 (крихітних частинок, небезпечних для здоров'я людини), коли готуєте омлет у себе на кухні, ніж коли крокуєте вулицею Лондона.

Як показали інші дослідження, найвищий рівень ультрадисперсних частинок РМ2,5 виявляється саме під час приготування сніданку.

Ось чому експерти не втомлюються повторювати, що готуючи їжу, треба обов'язково використовувати витяжку або відкривати вікно.

Повітря забруднюють і безліч хімічних речовин, які ми використовуємо в побуті. Це клей та фарби у меблях, герметики і будівельні матеріали. Летючі органічні сполуки вивільняються із побутової хімії та косметики, як-от гелі для душу, з ароматизаторів і освіжувачів повітря.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час готування їжі важливо використовувати витяжку або відкривати вікно

Одні з них більш шкідливі, ніж інші, однак майже всі з'єднуються з оксидами азоту, утворюючи так званий приземний озон, який є дуже токсичним.

Серйозним джерелом забруднення повітря є пилосос, насамперед якщо в ньому немає якісних фільтрів, а також засоби для чищення поверхонь.

Іншими забруднювачами є спори плісняви та цвілі, які виникають у вологих приміщеннях.

Так само як і продукти горіння, оксид вуглецю, діоксид вуглецю та оксиди азоту, які вивільняються не лише з нагрівальних печей та газових плит, але й свічок, олійних ламп та сигарет.

У будівлі через землю або тріщини в стінах може потрапляти природний радіоактивний газ радон, який не має запаху.

Якщо в приміщенні немає достатньої вентиляції, він може накопичуватися. Радон є основною причиною раку легенів серед некурців у США.

Втім, рівень забруднення повітря в приміщенні може помітно відрізнятися в різних будинках. І це залежить від діяльності та звичок їхніх мешканців.

Але як покращити якість повітря в приміщенні?

Всі експерти сходяться у тому, що, по-перше, треба прибрати джерела забруднення, а по-друге, частіше провітрювати приміщення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коли ви смажите омлет, у повітря вивільняється велика кількість крихітних забруднювальних частинок, відомих як PM2,5s

"Користуйтеся електроплитою, а не газовою, зменште кількість засобів для чищення, не зловживайте свічками та ароматизаторами. І провітріть кімнату, якщо відчуваєте неприємні запахи", - радить дослідник Бен Барратт з Лондонського імперського коледжу.

Втім, якщо ви живете на вулиці з інтенсивним рухом або в центрі міста, відчинені вікна можуть тільки збільшити забруднення повітря.

У такому випадку фахівці рекомендують застосовувати фільтри стандарту HEPA (високоефективний фільтр повітря від твердих частинок).

Він видаляє частинки розміром 0,3 мкм і більше. Але оксиди азоту та наночастинки - в рази менші.

"Ще однією проблемою є ринок очищувачів повітря. Він переважно нерегульований, - зазначає Карслав. - Тож будь-яка компанія може просто випустити фільтр і переконувати всіх, що він очищує повітря на 99%".

Для підвищення енергоефективності та зменшення викидів вуглецю сучасні архітектори і будівельники намагаються створювати дедалі більш герметичні будівлі.

Однак ми не повинні забувати і про якість повітря всередині, наголошують експерти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нам добре відомо, що транспорт забруднює повітря, однак ми часто забуваємо, що в приміщенні ми проводимо набагато більше часу

"Ми повинні добре усвідомлювати, що жити в запечатаних коробках не є виходом", - пояснює Барратт.

"Більш герметичні та утеплені будівлі не доведеться так сильно опалювати, в них також менше потраплятимуть зовнішні забруднювачі. Однак ми повинні пам'ятати й про ризики всередині будинків: вологість, плісняву, побутову хімію, гази. Приміщення повинні мати ефективну вентиляцію".

Ми вже проводимо 90% часу в будівлях, і схоже, робитимемо це більше. Тому якість повітря в приміщенні є як ніколи важливою.

Концентрація забруднювальних речовин у наших помешканнях і офісах часто є більшою ніж зовні, однак на відміну від вулиць міст, ці показники майже не контролюють.

Безперечно, людей потрібно більше інформувати про вплив повітря у приміщенні на здоров'я.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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