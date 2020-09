Агенти любові і розлучення. Як японці наймають спокусників

Попит на послуги "розлучника"

Роман письменниці з Лондона Стефані Скотт "Що від мене залишилося - то твоє" (What's Left of Me Is Yours) написаний за мотивами справи Ісохати. Скотт настільки глибоко досліджувала тему, що її запросили бути спостерігачем в Британо-японської правової асоціації.