Агенти любові і розлучення. Як японці наймають спокусників

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В Японії ви можете найняти приватного агента, "вакаресасея" (розлучника), щоб спокусити вашу дружину або чоловіка. Або того, з ким у них роман.

У 2010 році Такесі Кувабара визнали винним у вбивстві коханки Ріє Ісохати. Але чому злочин на побутовому ґрунті привернув увагу всього світу?

Чоловік був вакаресасеєм - професіоналом, якого найняли, щоб зруйнувати шлюб жінки та її чоловіка.

Агент Кувабара, одружений чоловік, у якого були діти, влаштував зустріч з Ісохатою в супермаркеті. Він представився інженером. Його зовнішність "ботаніка" і окуляри начебто підтверджували це.

У пари почався роман, який врешті-решт переріс в справжні стосунки. Тим часом колега Кувабари сфотографував їх в готелі для закоханих.

Чоловік Ісохати використав фото як доказ зради, необхідної для розлучення.

Коли Ісохата дізналася про обман, вона була в гніві і спробувала розірвати стосунки з Кувабарою. Однак той не хотів її відпускати. Скінчилося все тим, що він задушив свою кохану. Його засудили до 15 років в'язниці.

Після вбивства Ісохати індустрія вакаресасея на деякий час прийшла в занепад. Трагедія підштовхнула до реформ в цьому бізнесі. Так їм детективним агенціям висунули вимогу працювати тільки за ліцензією.

Послуги вакаресасея заборонили рекламувати онлайн і частина суспільства стала з підозрою ставитися до "розлучника", що ускладнило роботу агентів.

Але після вбивства Ріє Ісохати пройшло 10 років, і рекламні оголошення повернулися, а бізнес знову процвітає.

В суспільстві тривають суперечки щодо етичності цього бізнесу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вакаресасея допомагає розлучитися, унинувши гострого конфлікту

Попит на послуги "розлучника"

Цей бізнес - нішевий. Як показало одне з досліджень, близько 270 агентств вакаресасея рекламують свої послуги в інтернеті.

Багато з них працюють як підрозділи приватних детективних фірм.

"Ці послуги коштують досить дорого", - каже Юсуке Мотідзукі, агент, який спеціалізується на розлученнях компанії First Group.

Клієнти - це зазвичай люди заможні.

Мотідзукі, колишній музикант, який перетворив давнє своє захоплення детективною практикою у кар'єру, говорить, що відносно проста справа може коштуватиме 3700 доларів.

Але це за умови, що про людину щось відомо.

Але ціна різко зростає, якщо той, якого треба спокусити, живе самітником.

Розцінки можуть досягати 190 тисяч доларів, якщо клієнт — політик чи знаменитість і потрібен високий рівень секретності.

Мотідзукі стверджує, що його фірма гарантує високий рівень ймовірності успішного результату справи.

Втім, кажуть, що до таких гарантій треба ставитися з певною часткою скептицизму і бути готовим до того, що агентів спіткає невдача.

Роман письменниці з Лондона Стефані Скотт "Що від мене залишилося - то твоє" (What's Left of Me Is Yours) написаний за мотивами справи Ісохати. Скотт настільки глибоко досліджувала тему, що її запросили бути спостерігачем в Британо-японської правової асоціації.

Вона каже, що агент-розлучник допомагає вам уникнути конфронтації.

Автор фото, JULIUS HONNOR Підпис до фото, Стефані Скотт глибоко досліджувала тему спокусників

"Це спосіб вийти зі складної ситуації, не вступаючи в конфлікт [з близькою людиною, з якою прийшов час розлучитися]. Та й ваша дружина з набагато більшою часткою ймовірності погодиться на розлучення, якщо в цей час буде закохана в когось".

Виходить, ці послуги особливо корисні, якщо хтось у подружжі не погоджується на розлучення.

Однак більшість клієнтів Мотідзукі — не подружжя, які хочуть розлучитися, а ті, хто хоче зруйнувати роман своєї дружини або чоловіка на стороні.

Ось як він описує типове розвиток подій в таких випадках.

Припустимо, Айя вважає, що у її чоловіка Бунго роман з кимось. Вона звертається за допомогою до агента-вакаресасея Тікахіде.

Тікахіде починає вивчати матеріали, які Айя йому надає, відстежує пересування Бунго, знайомиться з його профілем в соцмережах, дивиться, з ким він дружить, чим займається протягом дня. Агент робить фотографії і в підсумку приходить до висновку, що Бунго таки зраджує дружині.

Бунго родом з Кагосіма і пристрасний шанувальник фітнесу.

Тікахіде посилає свого співробітника Дайсуке, у якого акцент уродженця Кагосіми, в той тренажерний зал, куди зазвичай ходить Бунго.

Дайсуке знайомиться з Бунго і поступово стає його гарним знайомим - тим більше у них, виявляється, стільки спільного. Зав'язується "дружба".

Він уже багато знає про Бунго і його хобі від Тікахіде, тому Дайсуке легко знаходить спільні теми для розмови. Зрештою Бунго розповідає йому про свою дівчину Емі.

Після цього на арену виходить Фуміка, агент жіночої статі. Вона встановлює дружні стосунки з Емі і дізнається про неї якомога більше, в тому числі - і про її уподобання у відносинах з протилежною статтю, про її ідеального чоловіка.

Фуміка організовує дружній обід з Емі і з кількома іншими агентами-чоловіками. Один з них - Горо.

Горо вже вивчив всю інформацію про Емі, яку надала йому Фуміка.

Він знає, що їй подобається, що вона не любить. Горо поводиться як ідеальний чоловік Емі.

У підсумку він її спокушає (хоча наш знайомий Мотідзукі стверджує, що агенти не сплять з клієнтами, щоб уникнути порушення закону про проституцію).

Отже, Емі закохана в іншого чоловіка і кидає Бунго. Такий результат справи вважається успішним (хоча клієнт може через деякий час повернутися в агентство, якщо його партнер знову заведе роман на стороні).

Агент Горо тим часом поступово припиняє стосунки з Емі, так і не зізнавшись їй, що він - вакаресасея.

Як бачимо, в операції брали участь чотири агенти, і на те, щоб роман на стороні закінчився, знадобилося чотири місяці роботи.

"Ви повинні дуже добре знати японські закони", - розповідає Мотідзукі. Включаючи ті, які регулюють шлюб і розлучення. І добре розуміти, де не можна переступати межу (наприклад, без дозволу проникати в будинок або погрожувати).

Він допускає, що є тіньові агенти-розлучники, які діють без ліцензії, але такі фірми, припускає Мотідзукі, створюються як разові, для виконання одного завдання, і після цього зникають.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розлучення за допомогою агента може коштувати дорого

Обслуговування відносин і японський ринок

Хоча деякі сторони бізнесу вакаресасея виглядають по-японськи унікально, за словами Скотт, подібні послуги існують і в інших країнах світу.

Скотт попереджає: Заходу властиво підносити цей японський бізнес як щось сенсаційне і навіть екзотичне.

"Створення фальшивої екзотики на порожньому місці — досить часте явище на Заході".

Досить важко до кінця зрозуміти, що рухає людьми, які вдаються до подібних послуг, тому що, за словами Скотт, "їм дуже не хочеться, щоб їх імена згадувалися в цьому контексті, не кажучи вже про те, щоб про них говорили як про жертви цього бізнесу".

Все-таки у бізнеса вакаресасея - погана репутація.

Як підкреслює журналістка Маї Нисияма, "в Японії є ринок для всього". У тому числі і для обслуговування відносин між людьми - наприклад, оренда фальшивих членів сім'ї, допомога в примиренні колишніх коханих, позбавлення сина невідповідної для нього подружки, запобігання порнопомсті і т.д.

Агентів можуть найняти і для того, щоб зібрати докази зради одного з подружжя - тоді обманутий або обдурена отримають при розлученні так звані втішні виплати в якості компенсації розриву відносин.

Хоча Міжнародний правовий центр Ямага не працює з агентами-розлучника, юрист Сёго Ямага зазначає, що деякі клієнти звертаються за допомогою до приватних детективів, щоб зібрати докази подружньої зради.

Система втішних виплат означає, що робота вакаресасея приносить користь не тільки з точки зору морального задоволення, але і з практичної, фінансової сторони.

Те, що бізнес вакаресасея продовжує існувати, підтверджує: гроші і обман вплітаються в стосунки людей набагато частіше, ніж нам хотілося б визнати.

Законодавство про розлучення, соціальні норми щодо подружньої зради і складності конфлікту з колись близькою людиною - все це навряд чи зміниться в найближчому майбутньому.

Тому бізнес Мотідзукі приречений на процвітання - на нього буде попит.

"Це дуже цікава робота", - розмірковує він.

За його словами, вона дає можливість зрозуміти, як і коли люди брешуть і викручуються: "Дуже цікаво спостерігати, з чого зроблені люди".

У підготовці статті брали участь Маї Нісіяма і Ріє Амано.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Worklife.