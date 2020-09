Ядерні помилки. Кожна з них могла стати початком Третьої світової

Що відбувається під час ядерного ракетного нападу

Як президента вчасно не розбудили

Як уникнути катастрофи

Нещодавно Перрі у співавторстві з Томом Колліною із благодійного фонду нерозповсюдження ядерної зброї Ploughshares Fund написав книгу The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump ("Кнопка. Нова гонка ядерних озброєнь і влада президентів - від Трумена до Трампа").