До якого віку жінки можуть відкласти народження дитини

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Сучасна медицина вже дозволяє жінкам народжувати набагато пізніше, ніж могли наші бабусі. Але як саме визначити, до якого віку жінка здатна зачати та народити здорову дитину? І чи можна цей вік подовжити?

"Це одна з найбільших несправедливостей природи", - каже Даган Веллс, професор репродуктивної медицини з Оксфордського університету. Він говорить про постійне і переважно необоротне зниження фертильності у жінок після 35 років.

У чоловіків здатність до зачаття дитини також поступово зменшується, але починається це пізніше, приблизно у 40-45 років, і відбувається набагато повільніше, ніж у жінок.

Але коли саме здатність жінки народжувати починає знижуватися? І коли саме зачати природним чином стає повністю неможливо?

Протягом тисячоліть жінки вагітніли і народжували дітей з підліткового віку до 20-25 років. Так само як і крапінські неандертальці, які мешкали на Півночі Хорватії 30 000 років тому. Скам'янілі рештки їхніх жінок припускають, що вони народжували свою першу дитину у 15 років.

До 1960-х років жінки в США народжували першу дитину в середньому у віці 21 року.

Проте вже у 2017 році в розвинутих країнах середній вік, в якому жінка вперше стала матір'ю, був 30 років. Майже половина (44%) усіх живонароджених дітей в Англії та Уельсі того ж року народилися у жінок віком 30 років. А середній вік народження першої дитини в жінок у Південній Кореї був 31 рік.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Лікування безпліддя та можливість заморожувати яйцеклітини дозволили більшій кількості жінок мати дітей пізніше, ніж це було можливо в минулому

Але що це означає з огляду на те, що годинник жіночої фертильності невблаганно цокає?

Кількість має значення

Протягом десятиліть вчені пов'язували зниження фертильності у жінок зі зменшенням числа яйцеклітин в яєчниках.

Якщо репродуктивні органи чоловіків щодня виробляють мільйони нових сперматозоїдів, жінки одразу народжуються з усіма своїми яйцеклітинами.

Ба більше, їхня кількість поступово зменшується з віком: з одного мільйона фолікулів при народженні до 300 тис. на момент статевого дозрівання, 25 тис. - до 37 років та 1000 - до 51 року.

Втім, потенціал перетворитися на дитину мають лише 300-400 фолікулів. Раз на місяць один із них дозріватиме і під час овуляції виходитиме з яєчників жінки. З причин, поки що до кінця не зрозумілих, решта фолікулів зазнають природного процесу дегенерації і ніколи не дозрівають.

У більшості дівчат менструація починається у віці від дев'яти до 13 років, але перша овуляція відбувається лише через рік-два.

Проста математика припускає, що запас фолікулів у жінки повинен вичерпатися приблизно через 33 роки. І у більшості жінок здатність завагітніти дійсно припиняється за вісім років до менопаузи, яка в американок припадає приблизно на 51-й день народження.

Ці розрахунки звичайно не беруть до уваги природні особливості окремих жінок, а також той факт, що протягом одного місяця яєчники можуть виробити більше однієї яйцеклітини або взагалі жодної. Однак в цілому вони дають уявлення про тривалість репродуктивного віку жінки.

Точнішу оцінку кількості фолікулів, відому як "резерв яєчників", можна отримати, вимірявши рівень гормону AMH у крові жінки. Цей гормон, який виробляють яєчники фертильної дорослої жінки, відіграє життєво важливу роль у перетворенні фолікула на зрілу яйцеклітину, яка має все необхідне для зачаття здорової дитини.

Що краще функціонують яєчники і що більше в них фолікулів, то вищим є рівень AMH. Він поступово знижується з віком: у 30-35 років він складає приблизно дві третини від рівня 20-річної жінки, а після 45 років - лише чверть.

Підпис до фото, Яєчники новонародженої дівчинки вже містять весь запас фолікулів, які колись перетворяться на здатні до запліднення яйцеклітини

Андреа Юрісікова, ембріолог з науково-дослідного інституту Луненфельда-Таненбаума лікарні Маунт-Сінай, роками вивчала як і чому знижується репродуктивна функція у жінок з віком та як цей процес уповільнити.

Її дослідження показали, що резерв яєчників регулюється генетично, але життя жінки, стреси, вплив радіації чи токсичних речовин, навіть ще до моменту її власного народження, визначають кількість фолікулів у подальшому житті.

Якість має значення

Втім, здатність завагітніти полягає не лише в кількості фолікулів, але й в їхній якості, оцінити яку складніше. З віком зменшується не лише число фолікулів, але й якість хромосом та ДНК, які містяться в кожному з них.

"Хромосомні порушення в статевих клітинах людини - дуже поширені", - каже Веллс.

"На певному рівні вони є навіть у молодих жінок, але з віком їх стає більше".

Чверть яйцеклітин 20-річної жінки мають певні хромосомні аномалії, але у жінки 30-35 років їх вже 40%, і далі їхнє число зростає у геометричній прогресії.

Після 35 років кількість фолікулів з аномальними хромосомами зростає на 0,5% щомісяця. І отже, після 40-го дня народження їх матимуть три чверті фолікулів жінки.

Хромосомні відхилення у фолікулах не обов'язково означають, що жінка безплідна, але вони означають, що під час більшої частини її менструальних циклів вироблятимуться яйцеклітини, менш здатні до зачаття життєздатного плоду.

Хромосоми - це пучки щільно звитої ДНК, які містять генетичну інформацію, необхідну для розвитку організму. Яйцеклітина людини містить 23 хромосоми - половину генетичного коду, яка надходить від матері і яка з'єднується з 23 хромосомами зі сперматозоїда батька, щоб перетворитися на життєздатний зародок.

Плідне яйце з більшою або меншою кількістю хромосом, з порушеними або пошкодженими хромосомами часто не може правильно розвинутися. У деяких випадках дитина все ж таки народжується, як це відбувається при синдромі Дауна.

Але більшість хромосомних аномалій, як правило, є смертельними для ембріона на ранній стадії. В результаті плідне яйце або не імплантується у слизову оболонку матки або стається викидень на ранніх термінах, часто між п'ятим і восьмим тижнем вагітності.

Хоча відомо, що ризик хромосомних аномалій є вищим у жінок старшого віку, нещодавнє дослідження європейських вчених показало, що він також високий у жінок віком від 13 до 20 років.

Це означає, що пік жіночої фертильності припадає на 25 років і є нижчим як у більш ранньому, так і старшому віці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінки старшого віку стикаються з більшими ризиками під час вагітності і пологів, але й у чоловіків з віком репродуктивна функція також знижується

Ще одна проблема, яка виникає у жінок старшого віку, - це пошкодження мітохондрій, крихітних електростанцій, які живлять наші клітини і які ми всі успадковуємо від наших матерів.

Дослідження показують, що майже половина фолікулів у жінки старше 35 років має мутації у мітохондріальній ДНК, у молодих жінок таких фолікулів може бути до третини.

"Яйцеклітина повинна мати близько 40 000 копій мітохондріальної ДНК, щоби утворити зародок", - каже Юрісікова.

Веллсу це здається очевидним.

"Зниження репродуктивної функції прискорюється після 35 років, і переважна більшість жінок по суті стають безплідними у 45-ть", - пояснює дослідник.

"Головне, що це відбувається за роки, навіть за десятиліття до менопаузи. Ми очікуємо, звісно, що з віком здатність завагітніти трохи знижується, але мало хто усвідомлює справжній масштаб".

Було б також неправильно концентруватися лише на жіночій фертильності. Деякі дослідження показують, що якість чоловічої сперми також знижується, починаючи з 20-річного віку.

Так, наприклад, рухливість сперми зменшується приблизно на 0,7% щороку, сперма чоловіків старшого віку також має більше мутацій у ДНК.

До того ж що чоловіки старшого віку передають своїм дітям більше мутацій ДНК, ніж жінки.

Найкраща яйцеклітина

"Людська яйцеклітина - надзвичайна і дивовижна, вона є найбільшою в організмі і має унікальну особливість", - каже Веллс.

Він має на увазі здатність яйцеклітини завмирати і роками та навіть десятиліттями залишатися в стані сплячки, доки вона не почне готуватися до овуляції.

Дослідження Веллса показують, що ця властивість яйцеклітини утримувати свої хромосоми у стабільній конфігурації протягом всього періоду сплячки визначає її здатність створювати ембріон і дитину.

Дослідження Юрісікової додає ще одну частину пазла. Людські яйцеклітини зростають і дозрівають у яєчнику впродовж дев'яти місяців, перш ніж вони вийдуть під час овуляції.

"Тобто якість яйцеклітини прямо залежатиме від стану здоров'я жінки та навколишнього середовища протягом цих дев'яти місяців", - каже вчена. Стреси, радіація, токсичні речовини протягом цього часу можуть негативно впливати на розвиток фолікула.

Цікаво, що тривалість цього інкубаційного періоду - коли фолікул виходить зі сплячки і починає розвиватися - практично збігається з кількістю місяців, які дитина проводить в утробі матері до народження.

За цей період дозрівання яйцеклітина виробляє всі ресурси, які їй знадобляться на випадок запліднення.

"Яйцеклітина повинна мати дуже добрі ресурси", - додає Веллс.

"У перші три дні після запліднення ембріон нічого не робить, він не транскрибує свої гени, не виробляє білки - він повністю залежить від того, чим його забезпечила яйцеклітина. Зріліша яйцеклітина матиме кращі ресурси, ніж менш розвинута".

Хоча наука нічого не може зробити з кількістю яйцеклітин, які жінка матиме протягом свого життя, Веллс та Юрісікова погоджуються, що є способи поліпшити їхню якість.

Здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи, зменшення стресу та контроль над гіпотиреозом та іншими аутоімунними захворюваннями є дуже важливими.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, З огляду на кількість чинників, які впливають на запліднення яйцеклітини та створення з неї ембріону, народження дитини виглядає справжнім дивом

Нещодавно Юрісікова виявила, що антиоксидантний коензим Q10 дає чудові результати у мишей. У тварин, які отримували добавку, яйцеклітини були кращої якості з меншими відхиленнями в хромосомах і кращою мітохондріальною функцією.

Вони також народжували більше життєздатного потомства, ніж миші, які не отримували добавки.

Втім, вченим ще належить дізнатися, чи працює це так само у людей.

Шлях, а не ціль

Проблеми, які виникають у жінок з віком, стосуються не лише здатності зачати дитину, але й самої вагітності та пологів.

Як показують американські дослідження, жінки старше 40 років у два-три рази частіше мають ускладнення під час вагітності, зокрема діабет та високий кров'яний тиск.

Ризик кровотечі з плаценти під час вагітності, кесаревого розтину або втрати дитини зростає вдвічі.

Первістки, народжені у матерів старше 40 років, також частіше мають проблеми зі здоров'ям, як-от низька маса тіла при народженні або вроджені патології.

У них на 50% вище ризик народитися недоношеними і, відповідно, потребувати інтенсивної терапії після народження.

Але це знову ж таки - лише половина рівняння. Старший вік батька також підвищує ризик народження недоношеної дитини, недостатньої ваги при народженні або судом.

Деякі дослідження також пов'язують старший вік чоловіка з більшим ризиком таких захворювань у дитини, як аутизм та СДУГ. Хоча ці дані є доволі суперечливими.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Вчені вчаться визначати найкращу яйцеклітину, потрібну для процедури ЕКО

Отже, чи можна подовжити фертильність жінок і на який час? Там, де природа не має відповіді, встановити справедливість часто намагається наука.

У вересні минулого року Ерраматті Мангама, 74-річна жінка з півдня Індії, стала найстаршою у світі матір'ю. Вона народила своїх первістків, дівчаток-близнюків, зачатих шляхом ЕКО після 57 років невдалих спроб.

Три роки тому 72-річна Далджиндер Каур з півночі Індії народила сина після майже 50 років шлюбу та двох невдалих спроб штучного запліднення.

Значні досягнення репродуктивної медицини за останні десятиліття помітно підвищили безпеку, успіх та доступність штучного запліднення. Щороку у Великій Британії народжується близько 230 немовлят у жінок віком 50 років і старше.

У 2014 році у США кількість жінок, які народили першу дитину після 35-ти, досягла 9%.

Але, як ми бачимо, ці методи все одно ще дуже обмежені віком самої яйцеклітини.

Це насамперед зміни, які відбуваються в ДНК з віком, та вплив токсинів із зовнішнього середовища на розвиток яйцеклітини.

Жінки, звичайно, можуть зробити ЕКО за допомогою донорської клітини молодшої жінки. Майже всі репродуктивні клініки світу пропонують жінкам можливість заморозити свої яйцеклітини, щоби завагітніти і народити дитину пізніше, коли жінка буде готова.

"Труднощі із заплідненням, які виникають у жінок старшого віку, пов'язані не з маткою, а з яйцеклітиною, і в основі цього лежать хромосомні аномалії", - наголошує Веллс.

"Яйцеклітина - це насіння, а не ґрунт. Перші стадії розвитку людського ембріона залежать насамперед від того, чим його забезпечить яйцеклітина".

Використовуючи технологію генетичного тестування перед імплантацією, Веллс та його колеги-ембріологи розробляють способи виявити найкращу яйцеклітину, потрібну для штучного запліднення.

Інші методи, як-от замісна мітохондріальна терапія, також допомагають жінкам з дефектами яйцеклітин народити здорових дітей.

Утім, хоч як наука не намагалася б пригальмувати годинник жіночої фертильності, здатність зачати та народити дитину неминуче зменшується з віком у всіх жінок на Землі.

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