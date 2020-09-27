Маловідома побічна дія щеплення, яка може врятувати життя

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Вже понад століття вчені помічають несподівані переваги деяких вакцин, не пов'язані безпосередньо з метою щеплення. У чому секрет і як побічні властивості вакцинації можуть покращити наше здоров'я?

Пітер Аабі хитає головою, ніби досі не може в це повірити. "Це дійсно було початком - сталося щось дуже дивне", - каже він.

Аабі розмовляє зі мною Скайпом зі своєї рідної Данії. Але більшу частину часу за останні чотири роки він провів у Гвінеї-Бісау - невеличкій бідній країні на Заході Африки зі складним колоніальним минулим та багатьма державними переворотами у сучасній історії.

Переїхавши туди у 1978 році, Аабі заснував благодійну організацію "Проєкт охорони здоров'я Бандіма".

Тоді в країні не було державної програми щеплення проти кору. І після одного особливо тяжкого спалаху хвороби команда вирішила зосередити свої зусилля на вакцинації дітей.

Приблизно через рік після початку вакцинації лікарі виявили дещо дивне: діти, яким зробили щеплення, мали на 50% менше шансів померти, ніж їхні неприщеплені однолітки.

"Це було приголомшливо", - каже Аабі, але з інших причин.

Річ у тім, що дитяча смертність від кору ніколи не сягала 50% у Гвінеї-Бісау. Виходячи з частки тих, хто помер від хвороби до вакцинації, щеплення мало б бути набагато менш корисним. Цифри не складалися. "Ми запитували себе: Як таке могло статися?", - додає Аабі.

Наступні масштабні дослідження з'ясували, що вакцинація зменшує ризик дитячої смертності на третину (інші дослідження показали навіть вищий результат). Проте власне зараження кором серед вакцинованих дітей знизилося лише на 4%.

Це таємниче явище Аабі називає "неспецифічним ефектом щеплення".

Щасливі випадковості

Понад століття деякі вакцини приносять дивовижні додаткові переваги, яких спочатку ніхто не передбачав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дослідження у бідній африканській країні Гвінея-Бісау показали, що вакцини часто захищали й від інших хвороб

Цікаво, що цей дивовижний ефект триває не лише у дитинстві, але й зменшує ризик смерті на кожному етапі життя. Дослідження в Гвінеї-Бісау показали, що люди з щепленням проти віспи мали до 80% більше шансів залишитися в живих приблизно через три роки після початку дослідження.

Тоді як у Данії вчені виявили, що у тих, хто отримав вакцину проти туберкульозу в дитинстві, ризик померти від природних причин до 45 років був на 42% менший.

Схожі результати показали й випробування щеплення проти сказу на собаках, проведені у Південній Африці.

Інші випадкові переваги вакцинації включають захист від патогенних мікроорганізмів, абсолютно не пов'язаних із щепленням, полегшення алергічних реакцій, зниження ризику деяких видів раку та запобігання хворобі Альцгеймера.

Вакцину проти туберкульозу наразі випробовують на предмет її здатності захищати від Covid-19.

Хоча мікроорганізми, які спричинюють обидва захворювання, абсолютно різні. У випадку з туберкульозом - це бактерія, Covid-19 - вірус. Обидва патогени розділяє 3,4 мільярда років еволюції.

Попри те, що вчені вивчають цей ефект вже кілька десятиліть, його причини досі невідомі.

Таємниця БЦЖ

Хоча про існування "неспецифічних ефектів" стало відомо лише у 1980-х роках, після досліджень Ааабі, вчені давно підозрювали, що щеплення спричинюють дивні речі в організмі.

Візьмемо, наприклад, туберкульоз - один з найдавніших ворогів людства.

Ми живемо поруч із цією бактерією-лиходійкою принаймні 40 000 років, і впродовж майже всієї історії людства туберкульозна паличка була смертним вироком. Її виявили у третині всіх давньоєгипетських мумій, і ми, можливо, також "нагородили" нею неандертальців.

Навіть на початку XX століття вона забирала життя десятків мільйонів людей. Серед них - письменники Джордж Орвелл і Франц Кафка, дружина американського президента Елеонора Рузвельт та багато інших.

Поворотний момент настав, коли французькі бактеріологи Альберт Кальмет і Каміль Герен винайшли вакцину БЦЖ. Вони створили її, поступово змінюючи версію туберкульозної палички, виявленої у корів, тому що багато сільськогосподарських тварин переносять свої власні штами.

Вперше БЦЖ ввели дитині у 1921 році, а вже за 30 років стало ясно, що вона змінила життя людей. Щеплення БЦЖ на 70-80% запобігає найважчим формам захворювання.

Навіть тоді вчені помітили, що вакцина БЦЖ пов'язана з різким зниженням дитячої смертності у перші кілька місяців життя.

"Вона впала майже на 70%, - каже Міхаї Нетеа, імунолог з Нідерландського університету Радбуда. - Отже, від самого початку корисні ефекти були досить значними".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туберкульоз забрав життя десятків мільйонів людей

Відтоді стало ясно, що БЦЖ не лише знижує смертність від туберкульозу, але й захищає від багатьох інфекцій, як грип, септицемія та герпес.

Тренування імунітету

Одне з можливих пояснень здатності деяких вакцин захищати нас від інших мікроорганізмів, полягає в тому, що вони мають спільні антигени. Імунна система використовує ці молекули для ідентифікації зовнішніх загарбників.

Вакцина БЦЖ, приміром, знайомить організм з певним білком, який також міститься в інших бактеріях та вірусах.

Втім, якщо врахувати величезну різноманітність інших інфекцій, від яких ця вакцина може захистити, здається малоймовірним, що всі вони мають однакові антигени.

Інша ідея полягає в тому, що вакцини навчають імунну систему більш загальним чином.

В одному нещодавньому дослідженні групі молодих людей зробили щеплення БЦЖ. Потім їх піддали впливу інших патогенних мікроорганізмів. Їхня імунна реакція відрізнялася від тієї, яку мали неприщеплені учасники досліду.

Такий позитивний ефект пов'язаний не лише з адаптивною імунною системою, тобто тією, яку запускають вакцини, спрямовані на певні патогени, а і з вродженою імунною системою.

Це є справжньою несподіванкою, тому що ця більш примітивна загальна оборона, як вважають, не може розвиватися та адаптуватися так само.

"Вакцина БЦЖ перепрограмує ДНК імунної системи, - пояснює Аабі. - Отже, це означає, що щеплення не лише створило імунітет проти туберкульозу, але також навчило загальну імунну систему".

Тепер зрозуміло, чому вакцина може захищати від певних видів раку та деменції, тому що в обох хворобах імунна система відіграє важливу роль. Наші імунні клітини постійно прочісують організм, щоби знищити тканини, які зазнали мутації. Рак набагато частіше трапляється у людей, які отримують імунодепресанти.

Причиною хвороби Альцгеймера вважають тривале запалення, яке пов'язане з імунними захворюваннями, як-от хвороба Крона.

Хоч як дивно, але БЦЖ наразі є стандартним і одним із найуспішніших методів лікування неінвазивного раку сечового міхура. Пацієнти з раком сечового міхура, які проходили лікування вакциною, також менш сприйнятливі до хвороби Альцгеймера.

Наразі проводять клінічні випробування, щоби з'ясувати, чи зменшує БЦЖ кількість аномальних скупчень білка, пов'язаних із захворюванням, у здорових людей.

Аабі наголошує, що більше доз вакцини ви отримуєте, то сильнішим є цей загадковий побічний ефект. "Імунна система якимось чином сприятливо реагує на таку стимуляцію", - каже вчений.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щеплення БЦЖ, яке роблять у перші місяці життя, суттєво покращує імунну систему людини

Втім, покращують імунітет не лише вакцини. Люди, які природним чином перенесли інфекційні хвороби, як-от кір, мали кращі шанси на виживання у подальшому житті.

Це також пов'язують з імунним тренуванням, яке отримує організм і яке допомагає йому боротися з іншими захворюваннями.

Хоча приховані переваги вакцинації вже рятують життя мільйонів людей щороку, Ааабі вважає, що їхній потенціал не використовують повною мірою.

Вчений вважає, що позитивні побічні ефекти щеплення повинні враховуватися при розробці програм вакцинації. Але це непросто, адже не всі вакцини однаково здатні до цього.

Щеплення і стать

Прикладом цього є вакцина від кору. Коли Аабі та його команда запровадили нову вакцину у Гвінеї-Бісау в 1990-х, вони з жахом виявили, що вона подвоїла рівень смертності дівчат. Лише через роки вчені зрозуміли, що сталося.

Неспецифічні побічні ефекти присутні у багатьох вакцинах, від коклюшу до поліомієліту, віспи, жовтої лихоманки та грипу. Але найкраще вони працюють саме в тих, які містять живі віруси.

Патогенні мікроорганізми в них здатні відтворювати свої копії, але їх послаблюють, щоби вони не були такими шкідливими. Тоді як бактерії та віруси у "деактивованих вакцинах" знешкоджені під дією тепла або хімічних речовин і не можуть розмножуватися.

Оскільки живі вакцини мають позитивний побічний ефект, а деактивовані - ні, порядок, в якому їх призначають, є важливим.

Тепер є багато доказів того, що якщо дітям вводять деактивовану вакцину після живої, вона перешкоджає позитивному ефекту останньої.

До появи нової вакцини від кору у Гвінеї-Бісау дітям призначали дозу деактивованої вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця (АКДП), а потім живу вакцину проти кору, яку вводили у віці дев'яти місяців.

Але нову вакцину почали давати малюкам у чотири місяці, тобто АКДП слідувала після неї. (Інші деактивовані вакцини, наприклад, проти поліомієліту, також можуть зіпсувати корисний ефект, якщо їх вводити у неправильній послідовності)

Попри те, що вчені тепер усвідомлюють важливе значення порядку введення вакцин, Аабі каже, що на практиці це далеко не завжди беруть до уваги. Це означає, що багато дітей не отримують додаткових переваг вакцинації.

Незрозуміло, однак, чому порядок щеплень мав значення лише для дівчат. На сьогодні проведено ще дуже мало досліджень того, як відрізняється чоловіча та жіноча імунна система.

"Імунологія чомусь залишається сліпою до статі, - зазначає Аабі. - Дослідження про смертність у малорозвинених країнах ніколи не враховують стать, завжди йдеться про дітей загалом. Тому ми вважаємо, що їхня реакція є однаковою, проте це не так".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хоча віспу вдалося остаточно перемогти, вакцина від неї могла б запобігти багатьом іншим хворобам

Дослідження неодноразово показували, що імунна система жінок сильніша за чоловічу. Вони легше переносять інфекції, менш сприйнятливі до раку та більш схильні до надмірних реакцій імунітету, як-от аутоімунні захворювання та алергія.

Імунна реакція жінок на щеплення також більш потужна.

"Жіноча імунна система повинна відрізнятися від чоловічої з дуже простих причин, організм жінки має завагітніти і не відторгнути плід. Тому її імунна система має складніший механізм зворотного зв'язку. І він функціонує від самого народження", - пояснює Аабі.

Якби програми щеплення враховували додаткові переваги вакцин і те, як ними найкраще скористатися, щороку можна було б запобігти 1,1 мільйона смертей. Але й наслідки ігнорування цього також можуть бути катастрофічними.

Парадокс перемоги

1980 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я оголосила, що тривала і рішуча кампанія з вакцинації дітей назавжди ліквідувала віспу.

Але щойно вірус було знищено, щеплення від нього також зникло. У Великій Британії дітям, народженим після 1971 року, не робили його, і це може мати серйозні наслідки для їхнього здоров'я.

"Як у Гвінеї-Бісау, так і у Данії вакцина проти віспи мала значні побічні переваги. Але коли вакцину вилучили, не було проведено жодного дослідження наслідків цього", - зазначає Аабі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афганістан - одне з небагатьох місць на Землі, де поліомієліт все ще не побороли

Сьогодні світ наблизився до ще однієї перемоги. Поліомієліт викоренили майже в усіх куточках Землі. Африку офіційно проголосили вільною від вірусу на початку цього місяця, після того, як його повністю знищили у Нігерії.

Поліомієліт залишився тільки в окремих районах Афганістану та Пакистану.

Це, однак, спричинило занепокоєння з приводу вакцини. Щеплення від поліомієліту, як і від віспи має цілу низку позитивних неспецифічних ефектів.

Наприклад, вакцині від поліомієліту у 2004 році частково приписували зменшення дитячої смертності приблизно на 67% у Гвінеї-Бісау, попри те, що сам поліомієліт там вже було повністю знищено.

"Коли ми викорінимо хворобу повністю, ми припинимо вакцинацію живою вакциною. Ми вважаємо, що робимо щось хороше, але насправді ми можемо збільшити смертність", - пояснює Аабі.

Попри хибні підозри противників вакцинації, за іронією долі, єдиним маловідомим ефектом щеплення є його суттєві переваги для здоров'я.

Вочевидь, настав час усвідомити весь потенціал вакцинації, поки не пізно.

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