Як видобуток корисних копалин спотворює Землю

Річард Фішер, Хав'єр Хіршфельд

BBC Future

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з найбільших шахт залізної руди на планеті у Караджасі в Бразилії

Людське прагнення отримати найновішу електроніку, вдосталь палива та багатств земних надр залишає руйнівні сліди на поверхні земної кулі. Ці фотографії промовисто розповідають, як видобуток корисних копалин змінює краєвиди планети.

Щоразу коли ми видобуваємо дорогоцінний метал, вугільне паливо або руду, ми стираємо розділ в історії нашої планети.

За словами письменниці Астри Тейлор, копалини - це "конденсоване минуле" Землі, яке оповідає про епохи океанів магми, тропічних лісів або гідротермальних випаровувань. Вони осідають та кристалізуються протягом мільйонів років, щоб за лічені хвилини зникнути під колесами техніки або від вибухівки.

З того часу, як люди вперше усвідомили, що земля під ними приховує багатства, вони почали несамовито копати, шукаючи, що там лежить.

Видобуток корисних копалин забезпечує майже всі галузі нашого сучасного життя, але його наслідки для планети даються взнаки далеко від наших домівок.

Коли на власні очі бачиш сліди гірничої промисловості, ставлення до побутових речей може змінитися.

Навіть ці слова передаються за допомогою видобутих копалин - за цим екраном, у заплутаній електроніці приховані метали, які тисячоліттями лежали під землею.

І наше прагнення отримувати дедалі новіші і кращі гаджети сприяє тому, що десь у світі видобуток корисних ресурсів стає все більшим і ширшим.

Ці фотознімки є мовчазним свідченням того, як видобувна промисловість змінила земний ландшафт.

Якщо залізні руди та інші корисні копалини є "конденсованим минулим", тоді те, що ми бачимо тепер, - наше поранене майбутнє.

Автор фото, Shen Longquan / Getty Images Підпис до фото, Пегматит-3 у китайському місті Сіньцзян - одна з найбільших шахт у світі, де видобувають 84 види корисних копалин

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайське Смарагдове озеро у провінції Цінхай - занедбана зона видобутку

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розробка корисних копалин залишила сіль та інші мінерали, які надають гігантським ставкам зеленуватого відтінку

Автор фото, Peter Adams/Getty Images / Getty Images Підпис до фото, Окислені мінерали заліза у гірському районі Ріо-Тінто провінції Уельва в Іспанії

Автор фото, Peter Adams / Getty Images Підпис до фото, Змішуючись із водою, мінерали заліза розтікаються, як акварельна фарба

Автор фото, Peter Adams / Getty Images) Підпис до фото, Коли мінерали взаємодіють з повітрям, вони червоніють, а осідаючи у воді, поступово темніють

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шахта Бінгемського каньйону, також відома як Мідна шахта Кеннекотта в Юті, нагадує гігантський відбиток пальця

Автор фото, Ronaldo Schemidt / Getty Images Підпис до фото, Золотий рудник Лос-Філос у штаті Герреро в Мексиці

Автор фото, Joao Laet / Getty Images Підпис до фото, Есперанка IV - нелегальний табір видобутку золота у Бразилії неподалік від території корінного народу Менкрагноті

Автор фото, Cris Bouroncle / Getty Images Підпис до фото, В іншому місці Амазонки, у Перу, незаконний видобуток золота знищив ліси у басейні річки Мадре-де-Діос

Автор фото, Martin Bernetti / Getty Images Підпис до фото, Хвостосховище, яке використовують для зберігання побічних продуктів видобутку міді, у Ранкагуа в Чилі

Автор фото, Martin Bernetti / Getty Images Підпис до фото, Мідь є одним з основних продуктів експорту Чилі

Автор фото, Martin Bernetti / Getty Images Підпис до фото, Висушена земля навколо ще одного хвостосховища у Чилі

Автор фото, Martin Bernetti / Getty Images Підпис до фото, Сліди екскаваторів навколо чилійської мідної шахти

Автор фото, Martin Bernetti / Getty Images Підпис до фото, Висушена земля навколо ще одного хвостосховища у Чилі

Автор фото, Yuri Smityuk / Getty Images Підпис до фото, Занедбана олов'яна шахта у Кавалерово в Росії нагадує поверхню іншої планети. Тут колись видобували 30% усього олова в Радянському Союзі

Автор фото, Ina Fassbender / Getty Images Підпис до фото, Відкрита шахта бурого вугілля Гарцвайлер у німецькому місті Юхен

Автор фото, Ina Fassbender / Getty Images Підпис до фото, Лігнітове вугілля - це м'яке викопне паливо, яке виготовляють із стисненого природного торфу

Автор фото, Xavier Galiana / Getty Images Підпис до фото, Відкрита вугільна шахта сягає горизонту поблизу Махагами, в індійському штаті Джаркханд

Автор фото, Ali Atmaca / Getty Images Підпис до фото, Шахта турецької корпорації Eti в Ескішехірі, де виробляють ключовий компонент батарей - літій

Автор фото, Ali Atmaca / Getty Images Підпис до фото, Зі збільшенням попиту на електроніку та електромобілі потреби в літії швидко зростають

Автор фото, Wolfgang Kaehler/Getty Images Підпис до фото, Одна з найбільших уранових шахт у світі в Намібії

Автор фото, Nicolas Economou/Getty Images) Підпис до фото, Занедбаний рудник з видобутку магнезиту біля селища Вавдос у Халкідіках (Греція)

Автор фото, Alexander Ryumin/Getty Images Підпис до фото, Засніжений алмазний рудник "Мир" у Росії. Таку спадщину ми залишаємо нащадкам

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