Як бурові вежі перетворюються на коралові рифи

Ізабель Герретсен

BBC Future

Автор фото, Alamy

Що робити зі старими нафтогазовими платформами, які вивели з експлуатації? Виявляється, їхня підводна частина може перетворитися на дивовижну морську екосистему.

Сірі сталеві прогони Платформи Голлі здіймаються на 72 метри над поверхнею Тихого океану за кілька кілометрів від узбережжя Санта-Барбари.

Металева конструкція виведеної з експлуатації нафтової вишки над хвилями виглядає похмурою і неживою. Але у її підводній частині, на величезних сталевих опорах, що опускаються на 120 метрів до дна океану, вирує життя: строкаті риби, краби, морські зірки та мідії.

У світі існує понад 12 тисяч прибережних нафтогазових платформ. Коли запаси палива під ними вичерпуються, їхнє обслуговування стає невигідним. Поступова відмова від видобутку викопного палива згодом призведе до появи ще більшого числа неактивних вишок.

Виникає питання: що з ними робити? Витягти їх із води дуже дорого і трудомістко. Дозволити їм іржавіти і приходити в занепад - екологічний ризик, який може серйозно зашкодити морським екосистемам.

Утім, ці величезні споруди можуть бути надзвичайно корисними у несподіваний спосіб. Їхня підземна частина забезпечує ідеальний скелет для коралових рифів.

Оточені рибами та іншими морськими тваринами, бурові вежі, як-от Платформа Голлі, є багатими морськими ареалами, створеними людиною.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Підводна частина бурової вежі з часом поступово перетворюється на кораловий риф

Бурові установки перетворюють на рифи у США вже 40 років.

У 1984 році Конгрес США підписав Закон про розвиток рибальства, який заохочував перетворення неактивних вишок у середовища проживання морських видів.

П'ять прибережних штатів Мексиканської затоки - Алабама, Флорида, Луїзіана, Міссісіпі та Техас - вже перетворили понад 500 нафтогазових платформ на штучні рифи.

Коли нафтові компанії припиняють буріння, вони виводять свою платформу з експлуатації, герметизуючи нафтову свердловину.

Тоді вони можуть або демонтувати всю вежу, або перетворити її на риф, видаливши лише верхню частину конструкції.

Перетворення вежі на риф є привабливою пропозицією для нафтогазових компаній, тому що це значно дешевше, ніж повна утилізація споруди. На державну програму штучних рифів компанії витрачають лише половину заощаджених грошей.

Їх спрямовують на підтримку платформ, охорону моря та освіту.

Вишки у Мексиканській затоці, яка відома багатством морських видів, стали популярними у всьому світі місцями підводного плавання та риболовлі.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Виведені з експлуатації прибережні бурові вежі можна залишити для дикої природи

Морські біологи Емілі Гейзелвуд та Ембер Спаркс вирішили поширити цю практику й в інших частинах світу.

У 2014 році вони заснували організацію Blue Latitudes, яка роз'яснює нафтовим компаніям та урядам переваги перетворення старих бурових веж на рифи.

Компанії вже вдалося врятувати понад десяток великих морських екосистем від Таїланду до Західної Африки.

Морські бурові вишки - одне з найкращих місць для риб, стверджує морський біолог Мілтон Лав, який 20 років вивчав популяції риб біля нафтогазових платформ Каліфорнії.

Вони захищають тварин від хижаків, забезпечують їжею та дозволяють безпечно розмножуватися.

Для деяких видів бурові платформи стають навіть кращим місцем для нересту, ніж природні рифи, зазначає Лав. Підводна конструкція дозволяє крихітним личинкам осісти замість вільного дрейфування у воді.

Платформи зручні для морських окуней. Вони також допомогли відродити окуня-бокаччо, який був під загрозою зникнення.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Підводна частина конструкцій стає безпечним і зручним середовищем

"Ми виявили близько 400 тисяч молодих окунів на шести платформах. Ми не бачили такої кількості на природних рифах", - зазначає Лав.

Велика популяція риб на каліфорнійських платформах частково пов'язана з тим, що вони де-факто є заповідними територіями, навколо яких заборонена риболовля.

Є докази й того, що риби, переміщені на природний риф, повертаються на платформи. У 2008 році морський біолог з Університету штату Каліфорнія Кріс Лоу прикріпив датчики до риб, яких перемістили з трьох нафтових платформ на природний риф, що лежав за 18 км від них.

Чверть риб одразу повернулася на рідну платформу, решта зробила це протягом двох років між сезонами нересту.

Однією з причин, чому бурові вишки так подобаються рибам, це їхня висота. За словами Лав, платформа дозволяє рибам переміщатися на більшу глибину, не залишаючи свій ареал проживання.

Риби, які мешкають на мілководних рифах, наважуються покинути свою домівку, тільки коли повністю виростають. А платформа дозволяє рибам вільно рухатися вздовж неї, не відходячи далеко від захистку.

Каліфорнія - американський штат з найбільш амбітними екологічними цілями. До 2030 року штат прагне зменшити шкідливі викиди на 40% у порівнянні з 1990 роком. А до 2045 року повністю перейти на безвуглецеві джерела енергії.

Автор фото, Alami Підпис до фото, Є побоювання, що програми перетворення бурових вишок на рифи стимулюють видобувну галузь

"Каліфорнійці не хочуть бачити бурові вишки біля свого узбережжя", - зазначає морський еколог Крістен Гіслоп.

І це зрозуміло. Видобуток та спалювання викопного палива є основними причинами кліматичних змін. Нафтогазові вишки красномовно про це нагадують.

Є й інші побоювання. Програми перетворення вишок на рифи дозволяють нафтовим компаніям заощаджувати гроші, які вони можуть пустити на розширення, каже Гіслоп.

Дослідники із Blue Latitudes, однак, заявляють, що мета цих штучних рифів у тому, щоби захистити цінні морські ареали, пропонуючи альтернативу повному демонтажу платформи.

Якщо каліфорнійські платформи приберуть, це призведе до втрати 27 величезних морських екосистем. Деякі з цих бурових установок вищі за Ейфелеву вежу - платформа Harmony в каналі Санта-Барбара, приміром, сягає глибини 365 метрів.

"Каліфорнійські платформи - найбільші і найглибші у світі", - каже Гейзелвуд.

"Їхні сталеві конструкції ви вже не побачите, їх повністю захопила дика природа".

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