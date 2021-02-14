Чи зупинить вакцинація поширення Covid-19

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Поки що ми не маємо доказів того, що будь-яка з вакцин проти Covid-19 може повністю захистити людей від зараження. То як тоді досягти колективного імунітету?

Насправді більшість вакцин не захищають від інфекції повністю, навіть якщо вони й блокують появу симптомів. В результаті вакциновані люди можуть несвідомо переносити та поширювати збудників хвороб. Іноді вони можуть навіть розпочати епідемії.

"Ефективний" або "стерильний" імунітет

Щеплення допомагає досягти двох видів імунітету. Так званий "ефективний" імунітет не дозволяє патогену спричинити серйозне захворювання. Але він не може завадити вірусу потрапити в організм і навіть розмножуватися в ньому.

Другий - "стерильний імунітет". Він повністю знешкоджує інфекцію, запобігаючи навіть безсимптомним випадкам. Цього прагнуть всі розробники вакцин, але досягти такого імунітету вдається вкрай рідко.

Наприклад, для менінгіту, спричиненого бактеріями Neisseria meningitidis, існує безліч вакцин для десятків різних штамів. Однак деякі з них все одно дозволяють людям переносити патогени.

Незалежно від того, чи була людина прищеплена, вона може також заразитися кашлюком, гепатитом В, епідемічним паротитом і (часто, але не завжди) грипом. Тим не менше, всі ці щеплення дуже ефективні для запобігання розвитку серйозних симптомів та ризику шпиталізації.

Як працює стерильний імунітет

Ефективний імунітет виробляється поєднанням білих кров'яних клітин, В- і Т-лімфоцитів, з антитілами. Тоді як стерильний імунітет покладається насамперед на антитіла, зокрема на нейтралізуючі антитіла, які захищають організм від патогенів.

Ці антитіла прикріпляються до оболонки збудника і не дають йому взаємодіяти з клітинами слизової поверхні носа, горла або легень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ізраїль вже вакцинував понад половину своїх громадян, а значить тут вже можна вивчати, як вакцини впливають на передачу інфекції

У випадку з коронавірусом нейтралізуючі антитіла з'єднуються з відростками на поверхні вірусу, за допомогою яких він проникає у клітини.

Щоб виробити стерильний імунітет, вакцини повинні стимулювати достатню кількість таких антитіл. Адже вони мають уловлювати всі частинки вірусу, які потрапляють в організм, і негайно їх знезброювати.

Який тип імунітету дають вакцини Covid-19?

"Якщо коротко, ми цього поки що не знаємо, тому що вони нові", - каже Кіт Ніл, почесний професор епідеміології з Ноттінгемського університету.

Ефективність доступних наразі вакцин від Covid-19 оцінювали насамперед за здатністю запобігти симптомам хвороби. Припинення поширення інфекції - це наступна мета.

Вченим вже відомо, що антитіла в організмі людей, які перехворіли природним шляхом, не завжди захищають від повторного зараження.

Хоча воно у більшості випадків може проходити безсимптомно, ризик передачі вірусу залишається.

Втім, вже є перші дані про те, що деякі вакцини можуть зменшити поширення вірусу, навіть якщо вони не здатні припинити його повністю. Один із способів зробити це - зменшити кількість вірусних частинок в організмі людини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навіть після щеплення людина може залишатися переносником певних штамів бактерій, які викликають менінгіт

Крім того, довести наявність стерильного імунітету також вкрай важко.

Оскільки більшість клінічних випробувань не перевіряли, чи зупиняють вакцини передачу вірусу, вчені вивчають, як вакцини впливають на рівень інфікування там, де їх вже широко застосовують.

Наприклад, ми можемо очікувати, що у Великій Британії спалахи хвороби знизяться у будинках для людей похилого віку. Тому що їх вакцинують першими.

Ось, що наразі відомо про здатність сучасних вакцин зупинити поширення інфекції.

Oxford-AstraZeneca

За останніми даними, опублікованими 1 лютого, вакцина зменшує кількість випадків виявлення вірусу на 67% після одноразової стандартної дози. Як зазначили вчені, це показує "потенціал значного зменшення передачі".

Pfizer-BioNTech

Переконливих доказів того, що вакцина Pfizer-BioNTech може запобігти зараженню людей коронавірусом і, отже, зупинити його поширення, поки що немає. Але є деякі ознаки того, що це можливо.

На початку січня генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що дослідження на тваринах показали, що вакцина захищає від передачі вірусу, хоча це не доведено у людей.

Зовсім нещодавно Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виявило, що через тиждень після повної вакцинації лише у 317 людей із 715 425 був позитивний результат на коронавірус.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вакцини від Covid-19 поки що не оцінювали на здатність зупинити поширення хвороби

Це, однак, не є клінічним випробуванням, а тому такий результат могли дати карантинні міри у грудні.

Дослідження ізраїльського постачальника медичних послуг - Maccabi Healthcare Services - виявило схожі обнадійливі результати. З 163 тисяч людей, які пройшли повний курс вакцинації, інфікованими були лише 31. У такі самій групі невакцинованих людей було 6500 випадків інфекції.

Moderna

Хоча тестування вакцини Moderna не передбачало перевірку на поширення інфекції, учасників перевіряли на наявність Covid-19 перед першою і другою дозами. Іншими словами, це дало можливість порівняти рівень зараження у цих групах.

Вакцина Moderna може запобігти двом третинам безсимптомних випадків вже після першої дози. Однак у цього дослідження були обмеження. Кількість людей, які мали позитивний результат на коронавірус, була невеликою, тому така оцінка - не зовсім точна.

Novavax

Ця вакцина поки що не схвалена для використання будь-де у світі. Як й у інших вакцин, її здатність запобігти інфікуванню або передачі вірусу у людей, не доведена.

Однак дослідження, проведені на резус-макаках показали, що досить висока доза вакцини повністю зупиняла поширення вірусу.

Ці результати поміщають Novavax в ексклюзивну групу вакцин, які можуть повністю запобігти безсимптомній передачі інфекції й у інших приматів. Це хороший знак, адже фізіологія дихальних шляхів у них дуже схожа на людську.

Наразі дослідники перевіряють, чи здатна вакцина створити стерильний імунітет й у людей.

Неповний колективний імунітет

Здатність вакцини запобігати передачі вірусу впливає на вироблення колективного імунітету.

"Якщо вакцини не зупинять передачу повністю, нам треба буде прищеплювати більшу кількість людей", - пояснює Майкл Хед, старший науковий співробітник Саутгемптонського університету.

Автор фото, Russell Cheyne/ Reuters Підпис до фото, Дослідники очікують, що спалахи хвороби в будинках для людей похилого віку знизяться, тому що групу вакцинують однією з перших

За його словами, поріг колективного імунітету поки що невідомий, тому що досягти його ані природним шляхом, ані вакцинацією поки що не вдалося.

Колективний імунітет - це непрямий захист від інфекційного захворювання, який з'являється, коли перехворіє певна кількість людей.

Поріг колективного імунітету залежить від багатьох різних чинників. Наприклад, від репродуктивного індексу вірусу, тобто кількості людей, яких може заразити один носій інфекції.

На репродуктивний індекс впливає регіон, де ви живете, штам вірусу та карантинні умови.

Це означає, що єдиного порогу колективного імунітету не може бути, однак його можна оцінити приблизно.

За деякими підрахунками, колективний імунітет з'явиться, якщо 60-72% людей отримають вакцину, яка повністю виключає передачу вірусу. Однак якщо ефективність вакцини становить 80%, то потрібно вакцинувати від 75% до 90% людей.

Це помітно більше, ніж планують вакцинувати багато країн. Велика Британія, приміром, має на меті прищепити кожного дорослого до вересня - це приблизно 75% населення в цілому. Але це за умови, що кожна доросла людина в країні захоче вакцинуватися і може це зробити за станом здоров'я.

Втім, багато вчених не сподіваються повністю усунути вірус. На цей час мета полягає в тому, щоб максимально зменшити його передачу.

На думку інших, припинення передачі вірусу взагалі не є важливим. Якщо достатньо людей буде вакциновано, не має значення, чи поширюватимуть вони вірус, адже імунітет буде в кожного.

Проте це питання може бути вирішальним для тих, хто не може бути прищепленим, як-от вагітні, маленькі діти або люди з серйозними вадами здоров'я.

А поки ми не отримаємо остаточні відповіді на ці питання, нам доведеться поводитися так, наче ми не були вакциновані, навіть коли зробимо щеплення.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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