Виразка Бурулі: бактерія, яка "пожирає" плоть

Гаррієт Констебл

BBC Future

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Вчені вважають, що ці пухнасті нічні істоти можуть відігравати ключову роль у передачі виразки Бурулі

Останнім часом в Австралії збільшується кількість випадків виразки Бурулі. Вчені намагаються зрозуміти причини спалаху важкої хвороби.

Адам Ноель вважав, що це - укус комара. Він помітив невелике почервоніння і припухлість на задній частині щиколотки близько тижня тому, але цятка не проходила. Лікарі вважали, що це - подразнення шкіри.

Ще через два тижні на місці подразнення з'явилася дірка. Чоловіка це стривожило, і він знову поїхав до лікарні у Мельбурн.

Це сталося у квітні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу в Австралії. Медперсонал був перевантажений і Ноелю сказали, що приводу для хвилювання немає - рана швидко загоїться.

Однак вже за кілька днів крізь отвір у рані, яка стала розміром із тенісний м'ячик, він побачив своє сухожилля. Він поїхав до лікарні Сент-Вінсент, однієї з провідних в Австралії, де йому нарешті поставили діагноз - виразка Бурулі.

Ця бактеріальна хвороба може спричинити великі відкриті рани і, якщо її не лікувати, призвести до відмирання тканин.

З моменту, коли Ноель вперше помітив цятку на нозі, до остаточного діагнозу і початку лікування минуло приблизно шість тижнів. Лікарі кажуть, він міг втратити ногу.

Чоловік впевнений, що підчепив хворобу у своєму саду. Він перекопував ґрунт і вирубав дерева та, імовірно, зруйнував житло опосумів.

Так - опосуми. Вчені переконані, що ці пухнасті нічні істоти можуть відігравати ключову роль у передачі виразки Бурулі людям. Вони теж страждають від цієї хвороби. Бактерії Бурулі - Mycobacterium ulcerans - містяться у великій кількості в їхніх фекаліях.

Розширення міст в останні роки зруйнувало значну частину природного середовища опосумів. Збільшення контактів між ними й людьми, вочевидь, і спричинює зростання випадків захворювання.

Автор фото, Annette Ruzicka Підпис до фото, Виразку Бурулі спричинює бактеріальна інфекція, яка може знищити м'які тканини, якщо її не лікувати

Виразка Бурулі, яку колись вважали хворобою дикої місцевості, швидко наближається до Мельбурна. Лікарі та вчені намагаються зупинити її, перш ніж вона досягне п'ятимільйонного міста.

Загроза зростає

Ноель живе у Мельбурні, а його сім'я має віллу на березі моря за 100 км від міста. Це - заможна територія, популярна серед туристів і відпочивальників, і натрапити на екзотичну тропічну хворобу тут здається малоймовірним.

Однак випадки виразки Бурулі у штаті Вікторія зросли за останні роки більш ніж утричі: з 65 у 2014 році до 218 минулого року.

Хворобу лікують великою дозою двох міцних антибіотиків: рифампіцину, який використовують також для лікування інших серйозних бактеріальних інфекцій, як-от туберкульоз і проказа, та моксифлоксацину, який застосовують у лікуванні чуми.

Залежно від тяжкості виразки потрібні також високі дози стероїдів і хірургічне втручання.

Якщо виразку Бурулі не лікувати, вона швидко руйнує шкіру й м'які тканини. "Незалежно від первісної ділянки ураження, хвороба спричинює значні наслідки абсолютно у всіх", - зазначає Деніел О'Браєн, лікар-інфекціоніст і фахівець з Бурулі.

Це - агресивна виразка, яка може спричинити спотворення великої ділянки тіла, що потребуватиме серйозної операції та може призвести до тривалої втрати працездатності. "Вона може буквально зжерти цілу кінцівку", - каже О'Браєн. Серед його пацієнтів були й маленькі діти, які довелося зробити до 20 операцій.

Хвороба має й серйозні економічні наслідки. Ноелю, який працює на телебаченні, довелося взяти місяць лікарняного. Рана не дозволяла йому працювати стоячи протягом тривалого часу. Стероїдні препарати сильно збуджували.

Автор фото, Annette Ruzicka Підпис до фото, До Деніела О'Браєна щотижня звертаються 5-10 нових пацієнтів з виразкою Бурулі

"Я шалено зрадів, коли їхній курс закінчився", - каже чоловік. Але за сім місяців він все ще повинен приймати антибіотики. Інші пацієнти скаржилися на побічні дії антибіотиків: нудоту, молочницю, розлад шлунку.

Невивчена хвороба

Багато питань і досі залишаються незрозумілими, наприклад, як саме відбувається зараження.

"Поки ми не отримаємо відповіді на це питання, нам буде важко зупинити поширення хвороби", - зазначає О'Браєн.

Наразі вчені досліджують гіпотезу, що поширенню хвороби сприяють опосуми та їхні фекалії. Комарі та інші комахи, що жалять, переносять бактерії з опосумів або навколишнього середовища на людей. Бактерії потрапляють в організм людини через укус.

Але наразі це - лише теорія, ніхто точно не знає, чи заражаються люди безпосередньо від комарів, через ґрунт або від самих опосумів.

Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує виразку Бурулі як "хворобу, яку ігнорували": їй не приділяють особливої уваги і про неї відомо не так багато. Вперше її виявили в Уганді у 1897 році.

Оскільки хворіють на неї переважно бідні громади з обмеженим доступом до медичних послуг, "часу, сил та ресурсів на її вивчення просто не було", зазначає О'Браєн.

Сам лікар багато років працював у Західній Африці, лікуючи хворих на виразку Бурулі та супутні захворювання: проказу та туберкульоз.

Автор фото, Annette Ruzicka Підпис до фото, Дослідниця Кім Бласделл відстежує рівень зараженості опосумів бактеріями Бурулі на австралійському півострові Морнінгтон

В Австралії хворобу вперше виявили у штаті Вікторія в 1948 році, тоді зафіксували лише кілька випадків.

Проте, за словами експертів, тепер виразка Бурулі стає дедалі більш поширеною.

Ніхто не знає, як вона сюди потрапила, зазначає Кім Бласделл, старша наукова співробітниця CSIRO, австралійського національного наукового агентства, яка вивчає зв'язок між опосумами, виразкою Бурулі та людьми.

Низький рівень поінформованості про хворобу може мати катастрофічні наслідки, пояснює дослідниця. Люди тижнями не звертаються до лікаря, втрачаючи дорогоцінний час.

Розвиток хвороби

Поширення хвороби пов'язують зі швидким розвитком регіону. На півострові Морнінгтон почали вирубати ліси з моменту прибуття європейців у 1803 році. Але збільшення населення в останні роки посилило вирубку.

Це означає, що тварини, зокрема, й опосуми, переміщаються в ліси, які залишилися, і їхня концентрація збільшується. Так само збільшується на одній ділянці й концентрація бактерій.

Забудова територій також означає, що люди тісніше контактують із тваринами. Опосуми мешкають на чайних деревах, але вони також добре пристосовуються й до міського середовища, наприклад, до садів.

Вони залишають у садах свої екскременти, бігають по дахах і гаражах, каже Бласделл.

Автор фото, Annette Ruzicka Підпис до фото, Опосуми процвітають у зеленому приміському середовищі, вони знаходять багато їжі в садах людей

Опосуми є захищеним видом в Австралії - вбивати тварин або шкодити їм заборонено. Щоби позбутися опосумів, люди часто струшують їх з дерев або відлякують спеціальним спреєм.

Це збільшує контакти з тваринами і підвищує ризик зараження.

Вирубання лісів пов'язують зі спалахом не лише виразки Бурулі, а й багатьох інших хвороб.

"Ми чинимо великий тиск на природні системи; людей і худоби набагато більше, ніж диких тварин. Коли вони починають змагатися за ресурси, вони тісніше контактують одне з одним", - пояснює Розмарі Макфарлейн, доцентка кафедри охорони здоров'я в Університеті Канберри.

Отже, проблема не в самих опосумах, а в тому, що ми стали ближче до них, ніж будь-коли раніше.

Пошуки відповідей

У 2018 році О'Браєн опублікував статтю в Медичному журналі Австралії із закликом негайно фінансувати наукові дослідження хвороби.

Приблизно у той же час 13-річна дівчинка на ім'я Елла Крофтс звернулася до уряду по допомогу в лікуванні хвороби. Дівчинка перенесла виразку на коліні і потребувала трьох операцій та місяців лікування.

За тиждень після публікації О'Браєну вдалося зібрати 2,3 млн доларів.

На отримані гроші О'Браєн разом з дослідниками навколишнього середовища, інфекціоністами та експертами з поведінки людей шукає відповідь на ключове запитання: як передається хвороба?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Знищувати опосумів або шкодити їм в Австралії заборонено

Зібравши інформацію про розмір популяції опосумів, кількість бактерій в їхніх фекаліях та у навколишньому середовищі та комарів, вчені зможуть розробити стратегію запобігання хворобі.

Це допоможе не лише австралійцям. Щороку майже 3 тисячі людей у всьому світі заражаються Бурулі. Втім, пандемія коронавірусу загальмувала дослідження, отримати подальше фінансування стало важче.

О'Браєн хвилюється, що Сovid-19 знову відверне увагу від цієї хвороби.

"Пандемія показала нам, що не можна сприймати кожну хворобу окремо. Коронавірус є респіраторним захворюванням, Бурулі - бактеріальним, але обидві хвороби - наслідки взаємодії людей з природою і обидві хвороби завдають серйозною шкоди людству". - каже О'Браєн.

"Вивчення уроків одного захворювання важливе для боротьби з іншим".

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