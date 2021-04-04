Чому не треба боятися кошмарів? І чим вони корисні

Вільям Парк

BBC Future

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Погані сни дозволяють нам добре обробити емоції, пережиті за день. Вони також відіграють важливу роль у лікуванні багатьох психічних захворювань.

У розпал пандемії все більше людей почали скаржитися на дивні сни. Найбільше це було помітно у тих, хто важко переніс хворобу або жив у країнах із жорстким локдауном.

Занепокоєння карантином, тривога про себе і близьких сплітаються з іншими буденними думками, залишаючи людину розгубленою після прокидання.

Для людей на передовій боротьби з пандемією сни перетворилися на кошмари. Зі 114 лікарів та 414 медсестер з Уханю, які взяли участь у дослідженні, кожен четвертий розповів, що бачить страшні сни.

Скарги на кошмари зросли під час національних локдаунів, причому найбільше від них страждали молодь, жінки та люди з тривожним розладом чи депресією. Дослідників травматичних станів це явище не дивує.

Періоди стресу, які тривають місяцями або роками і зачіпають все населення, є досить незвичними. Їх можна порівняти хіба що з війнами у нещодавній історії. Але ми знаємо, що хронічний стрес дуже впливає на нашу когнітивну функцію, каже докторантка Університету Макмастера в Канаді Рейчел Хо.

Дослідження, в якому взяли участь школярі 10-12 років із Сектора Гази, показало, що понад половині з них кошмари снилися більше чотирьох ночей на тиждень. Діти насамперед уразливі, тому їхній мозок ще розвивається.

Яскраві сни допомагають нам обробити емоції попереднього дня, каже Джоанн Девіс, клінічний психолог з Університету Талси. До того ж неприємні сни допомагають лікувати травму.

Як нас захищають погані сни

Джоанн Девіс та інші психологи починають розуміти зв'язок між снами, психічними розладами та їхнім значенням для збереження емоційної стабільності.

Під час сну впорядковуємо та зберігаємо свої спогади про пережитий день, а також трохи обробляємо старі спогади. Це відбувається впродовж всієї ночі, але у фазі швидкого руху очей (REM) - перед тим, як прокинутися, або під час занурення у сон - ми зберігаємо свої найбільш емоційні спогади.

Саме ці емоційні спогади і стають предметом наших снів.

Поганий сон може бути корисним. На думку вчених, сон у фазі REM зберігає наші спогади, зменшуючи подальші емоційні реакції на ці події.

Наприклад, якщо на вас накричав начальник, а потім вам це наснилося, ви менше переживатимете з приводу цієї події, побачивши наступного разу боса.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зазвичай ми пам'ятаємо сни, які наснилися нам перед пробудженням або під час зануренням у сон

Ідея, що сни вчать нас контролювати емоції, є досить привабливою. Але які докази ми маємо?

Дослідники помітили, що після поганого сну ділянка мозку, яка готує нас до страху, реагує активніше. Так, ніби сон натренував нас на цю ситуацію.

Що довше люди відчували страх уві сні, то менше активувалися центри емоцій в їхньому мозку, коли їм показували страшні зображення.

Вочевидь, скидання емоційного багажу за ніч дозволяє нам почати новий день "з нуля". Дослідження свідчать, що рівень кортизолу, гормону, який допомагає регулювати реакцію на стрес, є найвищим вранці. Тобто на початку дня ми здатні краще реагувати на стрес.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Емоційні сни допомагають нам краще підготуватися до стресів наступного дня

Лікування кошмарів

Звичайно, одна справа - бачити погані сни час від часу, зовсім інша - хронічні кошмари.

"З кошмарами переробляння емоцій відбувається дещо інакше, - каже клінічний психолог Джоанн Девіс. - Можливо, ваш мозок і має намір пропрацювати емоційну подію, але ви прокидаєтесь, і процес, таким чином, не завершується".

"Якщо погані сни постійно повторюються, вони перетворюються на своєрідну звичку, - зазначає Девіс. Деякі її пацієнти бачили кошмари впродовж десятиліть.

"Вони намагалися впоратися з проблемою самостійно, уникали сну або намагались засинати якомога швидше".

Серед пацієнтів Девіс - люди, які пережили травму: ветерани, військовослужбовці, діти та дорослі з біполярним розладом. Психотерапевтка лікує їх за допомогою експозиції, релаксації і рескрипт-терапії (ERRT).

В ході такої терапії пацієнт записує кошмар так, як він йому наснився. Це етап експозиції, який насамперед добре працює у випадках тривожних розладів.

Або пацієнт вигадує нове закінчення свого поганого сну - тобто переписує його (рескрипт).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Метод записування поганого сну і переписування його кінцівки допомагають налагодити сон пацієнтам з хронічними кошмарами

Пацієнти, які застосовують метод рескрипту, не починають бачити сни з вигаданим "хепі-ендом". Однак погані сни в них зазвичай або припиняються взагалі, або стають менш емоційними і згодом також зникають.

Девіс вважає, що кошмари потрібно лікувати не просто як симптом.

"Ще кілька десятиліть тому кошмари вважали побічним симптомом ПТСР, - каже вона. - Тепер, на думку лікарів, лікування кошмарів може допомогти впоратися з багатьма психічними проблемами, як-от депресія або зловживання алкоголем чи наркотиками".

Джоанн Девіс впевнена, що страшні сни можуть бути ранньою ознакою різних проблем. Емоційні сни часто сняться одразу після значущої події або через п'ять-сім днів. Така затримка, як правило, характерна для подій, які мають глибоке особисте значення.

Хронічні кошмари добре лікуються методом тренування стресових ситуацій в уявленні (IRT), хоча дослідникам поки що не зрозуміло, як саме працює цей метод.

У будь-якому разі всі методи терапії кошмарів зосереджуються на тому, щоб пацієнти не прокидалися вночі, даючи мозку відновити когнітивні функції.

Хоча розуміння причин та методи лікування кошмарів значно покращилися за останні кілька років, пандемія створила нові виклики для людей, які проходять терапію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лікування кошмарів допомагає впоратися з багатьма психічними проблемами

У багатьох людей, які ефективно долали хронічні кошмари, вони почалися знову.

На думку невролога з Ліонського університету Бенджаміна Путуа, "збільшення кошмарів під час кризи означає не лише повернення травматичних спогадів, але й потребу в емоційній регуляції".

Тож коли вам знову насниться дурний сон, подумайте про те, що таким чином ваш мозок намагається регулювати емоції, позбуваючись від стресів попереднього дня.

Турбуватися варто лише в тому випадку, якщо кошмари стають регулярними і впливають на ваше здоров'я.

Але більшості людей поганий сон піде на користь.

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