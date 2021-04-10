На кордоні затримали автобус з Білорусі. Усі 35 пасажирів мали підроблений ПЛР-тест

1 година тому

Автор фото, Державна прикордонна служба України

Під час перевірки пасажирів автобуса з Білорусі, українські прикордонники виявили, що усі його пасажили мали підроблені результати ПЛР-тестів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Автобус зупинили у пункті пропуску "Дольськ", і під час перевірки результатів тесту на COVID-19 в інспектора виникли сумніви про їх дійсність.

Зрештою, усі 35 довідок виявилися фейковими, кажуть прикордонники.

"В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами", - додають у прикордонній службі.

Тож громадянам Білорусі відмовили в пропуску на територію України.

Автор фото, Державна прикордонна служба України Підпис до фото, У в'їзді булорусам відмовили

Про подію також поінформували Нацполіцію та направили повідомлення про ознаки кримінального правопорушення.

Загалом за минулу добу в Україні виявили 17 463 нові випадки COVID-19, 398 людей померли.

У Києві тим часом минула доба стала рекордною за кількістю смертей від ковіду - померла аж 51 людина.