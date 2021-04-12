Як Гагарін був інструментом пропаганди на Заході. Хлопець із щирою усмішкою

Стівен Доулінг

BBC Future

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Його подвигом захоплювалися, в усіх кутках світу його вітали натовпи. Як усміхнений і харизматичний Гагарін змінював похмурий імідж Радянського Союзу на Заході.

Вся справа була в усмішці.

Перший кадровий склад радянської космонавтики налічував близько двох десятків людей. Серед них були Герман Тітов, наймолодший космонавт, який полетів у космос у 26 років, та Олексій Леонов, який першим вийшов у відкритий космос.

Усі вони були піонерами, однак усі вони йшли слідами іншого.

Космонавт, який першим вийде не орбіту Землі, повинен був бути врівноваженим і впевненим, здатним здійснити місію, яку ще не виконувала жодна людина у світі. Але крім технічної майстерності він повинен був мати дещо іще.

Посмішка Юрія Гагаріна могла розтопити найхолодніше серце, встояти перед нею не могли навіть представники найвищих ешелонів радянської влади.

Коли головний конструктор галузі ракетобудування Сергій Корольов вперше зустрівся з радянськими космонавтами, більшу частину зустрічі він проговорив із харизматичним Гагаріним. Згодом Корольов назве його своїм "маленьким орлом".

Історична місія Гагаріна на ракеті "Восток-1" 12 квітня 1961 року тривала годину і 48 хвилин - менше ніж перегляд звичайного фільму у кінотеатрі.

Колишній ливарник, а потім льотчик був мініатюрного зросту - лише 155 см, що ідеально підходило для крихітної капсули "Востоку".

Він полетів у космос з космодрому "Байконур", почувши у навушники зухвале "Поїхали!" І повернувся на Землю менш ніж за дві години. Спускний апарат приземлився поблизу російського міста Енгельс, а сам Гагарін за кілька хвилин спустився на парашуті.

Свідками важкого падіння капсули на землю стали колгоспник та його дочка. Незабаром вони почули вітання дивної постаті у сріблястому костюмі.

"Я сказав їм, не бійтеся, я такий же радянський громадянин, як і ви, я спустився з космосу і мені потрібен телефон, щоб зателефонувати в Москву!" - писав Гагарін пізніше у своїх спогадах.

За кілька тижнів обличчя космонавта стане одним із найбільш впізнаваних у світі.

***

Юрій Гагарін став першою людиною, яка завоювала космос. Проте політбюро мало для нього ще одну місію - завоювати світ.

Керівництво Радянського Союзу знало, що у разі успіху місії перша людина в космосі стане відомою всьому світу. Вона також стане зброєю м'якої сили.

Автор фото, Gamma Keystone / Getty Image Підпис до фото, Cліпуча усмішка Гагаріна зробила його обличчя одним з найбільш впізнаваних у світі

Поки Гагарін не повернувся живим на Землю, радянський уряд тримав місію в таємниці. Однак після його повернення державна новинна агенція ТАСС оголосила новину на весь світ.

Вона приголомшила всіх, зокрема США, які прагнули обійти Радянський Союз у космічних перегонах.

"Близько 4 ранку на східному узбережжі Сполучених Штатів почали розриватися телефони. Репортери вимагали відповіді представників NASA на депешу ТАСС, - розповідали в американському космічному управлінні про місію Гагаріна.

"Джон Пауерс на прізвисько "Коротун" напівсвідомо відповів на перший дзвінок - "Ми ще спимо".

І того ж дня в американській пресі з'явився славетний заголовок: "СРСР відправив людину у космос - за словами речника, США сплять".

Тоді Гагарін був лише ім'ям, раніше невідомим радянським пілотом ВПС, що став дослідником космосу.

А 14 квітня, через два дні після повернення на Землю, СРСР покаже космонавта світу під час величезного параду на Червоній площі в Москві, який відвідали мільйони радянських громадян.

"Микита Хрущов наполягав, щоби демонстрація була незапланованою", - розповідає Том Елліс, професор історії холодної війни з Лондонської школи економіки.

"І вона дійсно стала стихійною, ці дивовижні кадри робітників та студентів, які радіють і танцюють усі разом".

Урочистості з нагоди повернення Гагаріна стали найбільшими з завершення Другої світової війни за 16 років до цього.

Харизма і чарівна посмішка Гагаріна швидко завойовують світ. Запрошення відвідати країну летять з усіх кінців світу.

"Всюди його зустрічає натовп, навіть у Великій Британії, яка була в американському таборі холодної війни, - розповідає Елліс. - Нам тепер дуже важко зрозуміти інтерес. Люди просто хотіли його побачити".

Скромне походження Гагаріна - знахідка для радянської пропаганди. Він народився в родині селян у невеликому селі поблизу Смоленська. Під час німецької окупації родину вигнали з їхнього будинку і вони майже два роки прожили в землянці.

Гагаріну пощастило пережити війну, хоча він і провів кілька місяців у лікарні. Він обдарований студент - насамперед у техніці та математиці, але не заучка. Під час навчання він працює у ливарному цеху і має значні досягнення в спорті.

Пізніше, закінчивши військово-авіаційне училище, він літає на винищувачах "МіГ" на півночі Росії, недалеко від фінського кордону.

З кількох сотень кандидатів він потрапляє у двадцятку перших космонавтів СРСР.

Автор фото, Joel Sagat/AFP/Getty Images Підпис до фото, Подвиг Гагаріна увіковічений пам'ятниками на кшталт цього у Москві

Візит Гагаріна у Велику Британію, через три місяці після історичного польоту, обговорювали обережно. Сполучене Королівство відмовляється запросити космонавта на державному рівні, хоча його супроводжує офіційна делегація.

Несподіванкою для влади стає величезний ажіотаж перед приїздом Гагаріна. Профспілка робітників ливарних заводів - на честь колишньої професії космонавта - запрошує Гагаріна до Манчестера, і Гагарін приймає запрошення, подовживши свій візит.

"Є пам'ятний момент, коли він приїхав до Манчестера, дощило, однак він залишився у машині з відкритим верхом, тому що, як він сказав, "люди прийшли подивитися на мене".

Гагарін вирушає у світове турне у часи зростання напруги між Сходом і Заходом. До спорудження Берлінської стіни лишається кілька місяців. Через кілька днів після його польоту відбувається підтримана Штатами операція в затоці Свиней на Кубі.

Через рік Кубинська ракетна криза як ніколи раніше наблизить світ до ядерного протистояння.

На тлі цих подій візит Гагаріна стає рідкісним моментом радості і, можливо, способом розрядити ситуацію.

"Коли він приїхав сюди, до Англії, його бачили супергероєм", - розповідає Гурбір Сінгх, журналіст з питань космосу, який написав книгу про візит Гагаріна до Великої Британії. "Він пережив те, чого ніхто не переживав до нього. Крім рекордів швидкості та висоти, які він встановив... він також зазнав мікрогравітацію, невагомість і відчуття того, як це побувати за межами Землі".

Запуск "Спутника-1" 1957 року спричинив паніку серед західних держав, які сприйняли це як доказ арсеналу балістичних ракет СРСР. Але "Спутник" не виконав своєї історичної місії, згорівши в атмосфері приблизно через три місяці.

"Гагарін був людиною, людиною з неймовірною вдачею, він виявився щирою та захопливою особистістю. І ця його посмішка! Кожен, з ким я говорив, пам'ятав її".

Автор фото, Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images Підпис до фото, Образ Гагаріна не втратив своєї легендарності після розпаду Союзу

Візит Гагаріна став непростим завданням для британського уряду. Він зустрівся з прем'єр-міністром Гарольдом Макмілланом і Королевою у Букінгемському палаці, хоча обидві зустрічі не були заплановані спочатку.

Британці безперечно мали визнати величезне технологічне досягнення - і хоробрість цієї людини, адже ризик польоту був дуже високим.

Як з'ясувалося пізніше, Гагаріну пощастило. Його модуль повернення не зміг належним чином від'єднатися від орбітального модуля. Кабелі не вдалося перерізати правильно, і два апарати почали обертатися з шаленою швидкістю, поки дроти не роз'єдналися.

Усі на Заході визнавали, що це величезне досягнення Радянського Союзу.

"Британські політики опинилися у дуже незручному становищі. Вони не могли не визнати досягнення СРСР, але й засмучувати союзників по той бік Атлантики теж не хотіли.

Зрештою знайшли компроміс - запрошення відвідати Велику Британію надійшло не від уряду, а від інших установ, зокрема й мера Ньюкасла.

На руку зіграла й виставка, присвячена Радянському Союзу, яка розпочалася саме за день до прибуття космонавта.

Хоча Гагарін вже побував у Празі й столиці Фінляндії Гельсінкі, за словами Гурбіра Сінгха, візит до Лондона був вершиною, тому що "це було серце капіталістичного Заходу".

Автор фото, Hoxton/Getty Images Підпис до фото, Популярність Гагаріна в Британії стала несподіванкою для уряду, візит до прем'єр-міністра і королеви довелося влаштовувати поспішно

Усміхнений Гагарін був "набагато привабливішим обличчям комунізму", зазначає професор Том Елліс.

"Гагарін - дійсно харизматична фігура. Він був втіленням самого Радянського Союзу. Його дитинство було перерване війною... він пройшов шлях від колгоспу до зірок лише за 27 років. Це те, що також зробив і Радянський Союз".

Коли батьки Гагаріна прийшли на парад у його честь на Червоній площі, їх попросили вдягнутися просто. Так радянська пропагандистська машина формувала ідеал "від тесляра до космонавта".

Оспівування простого походження Гагаріна має глибші причини, ніж протиборство радянських і західних ідеалів, вважає професор Елліс.

Початок 1960-х - це період величезних змін на світовій арені, коли колишні колонії нарешті здобувають незалежність.

Як зазначає Елліс, подвиги Гагаріна - як досягнення СРСР - стають "моделлю розвитку" для багатьох нових націй. "СРСР відправляє їм важливий меседж: "Дивіться, ми теж були технологічно відсталими, і нам вдалося просунутися вперед і полетіти в космос за короткий проміжок часу".

Безтурботний, усміхнений Гагарін став публічним образом чогось потужнішого - гігантської технічно-промислової бази, здатної спроєктувати і побудувати ракету, щоб відправити людину в космос.

Гагарін зробив зупинку в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку (технічно він не ступив на американську землю, тому що з аеропорту його доставили в ООН на гелікоптері).

Він також відвідав деякі нові незалежні країни: Індію, Шрі-Ланку та Афганістан.

На відміну від більшості інших космонавтів-сучасників - приміром, Олексія Леонова, який помер у 2019 році у віці 85 років - Гагарін застиг у часі.

Його статуї і зображення, як і сам космонавт, ніколи не постаріють. Повернувшись зі світового турне, Гагарін став заступником директора нового Центру підготовки космонавтів.

Раптова слава та тиск дипломатичних обов'язків стають випробуванням для його шлюбу. Ходили чутки про випивку та подружні зради. Була навіть історія про те, що Гагарін вистрибнув з вікна, коли його дружина застала його в ліжку з іншою жінкою.

А потім Гагарін зосередився на підготовці до повернення в космос. Космонавт був резервним пілотом першої місії "Союз" у квітні 1967 року. Ця місія закінчилася трагедією, в якій загинув друг Гагаріна Володимир Комаров.

Автор фото, Daily Herald / Getty Images Підпис до фото, Гагаріна всюди вітали натовпи, захоплені його подвигом

Радянська влада заборонила Гагаріну брати участь у космічних польотах. Однак він продовжував польоти на реактивних літаках, щоб мати достатню кількість льотних годин.

В одному з таких рейсів, у березні 1968 року, Гагарін загинув. Його навчально-тренувальний винищувач МіГ-15 розбився в лісі під Москвою. Загибель космонавта, якому було всього 34 роки, й досі оточена теоріями змови та суперечками.

"Коли він загинув, у Радянському Союзі все пішло шкереберть, - каже професор Елліс. "Помер Корольов. Американці випереджають у космічних перегонах, створивши "Сатурн-5", ракету, яка зрештою доставить їх на Місяць".

Слава Гагаріна переживе радянську космічну програму, яку затьмарили американці.

"Його героїзм увіковічений, - каже Елліс. - Коли Ніл Армстронг відвідає Радянський Союз, його так само радісно зустріне натовп. NASA пояснили це тим, що Армстронг був трохи схожий на Гагаріна".

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