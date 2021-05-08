Який голос найсексуальніший

Вільям Парк

BBC Future

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Michal Bialozej/BBC

У багатьох національностей є уявлення про привабливий тембр голосу. Але чи дійсно деяким людям пощастило з цим більше і як зробити свій голос більш сексуальним?

У французів є термін voix de chambre à coucher, буквально "будуарний голос". Це глибокий і пристрасний тембр, який лунає надзвичайно спокусливо.

Як це пояснити? У деяких людей голоси об'єктивно більш привабливі, ніж в інших, і це не залежить від мови, якою вони розмовляють. Іншими словами - привабливий голос є наслідком нашого еволюційного розвитку.

Голос - це один зі способів оцінити людину. Людей з приємним тембром часто вважають компетентними, добрими та надійними, а отже, й привабливішими. Але що саме робить наш голос та вимову приємнішими за інших?

Деякі характеристики - універсальні для будь-якої культури. "Японка, американка чи француженка однаково надають перевагу чоловікам з низьким тембром голосу", - каже Мелісса Баркат-Дефрадас, лінгвістка з Університету Монпельє.

Низький голос вважають сексуально принадним й корінні народи від Амазонки до Танзанії та безліч інших культур світу. Люди асоціюють такі голоси з мисливськими здібностями, успіхом у кар'єрі та силою.

Навіть політик із нижчим голосом має більше шансів на обрання. Тембр голосу надає переваги як жінкам, так і чоловікам і під час прийому на роботу. Якщо ви бажаєте лунати більш компетентно, вам доведеться спуститися на одну-дві октави.

Але чому голос впливає на наше сприйняття людини й чи є винятки з цього правила?

Автор фото, Michal Bialozej/BBC Підпис до фото, Ледь помітні відмінності голосу можуть розповісти про стан здоров'я, соціальний статус та професію співрозмовника

У чоловіків і жінок голос починає знижуватися у підлітковому віці. Але передбачити, яким буде голос дорослого чоловіка, можна досить точно вже у віці семи років.

Дослідниця біоакустики з Ліонського університету Катажина Пісанська вивчає дорослішання голосів за допомогою британського документального серіалу "Up!", який розпочався у 1960-тих роках.

Він оповідає про життя 14 британців, починаючи з семирічного віку. Кожен сезон знімають також з інтервалом у сім років.

Висота голосу пов'язана з рівнем тестостерону, що відіграє роль під час сексуального відбору. З еволюційної точки зору сильніші чоловіки є сексуально більш бажаними. У танзанійських мисливців-збирачів низький голос вважають ознакою інших корисних навичок.

Висота голосу сама по собі нічого не означає, але вона може свідчити про мисливську вправність чоловіка і отже, його здатність забезпечить своїх дітей і передати свої гени далі.

Рівень тестостерону у чоловіків визначається впливом андрогенів матері (групи гормонів, до яких належить і тестостерон) на 8-24 тижнях вагітності. Таким чином властивість, яка відіграє важливу роль у нашому репродуктивному успіху, визначається ще до народження, каже Пісанська.

З жіночим голосом ситуація дещо складніша. Довгий час вважали, що чоловіки віддають перевагу жінкам з високими голосами. Адже, якщо голос з віком стає нижчим, високий тембр може бути ознакою молодості й родючості.

Той факт, що низький голос у жінок може також свідчити про авторитетність і компетентність, дає жінкам поле для маневрів, вважають дослідниці Пісанська і Баркат-Дефрадаса. Тобто залежно від ситуації жінки можуть змінювати тембр свого голосу.

Коли ми з кимось захоплено розмовляємо, ми мимоволі пристосовуємо висоту свого голосу до співрозмовника. Але коли ми вважаємо когось привабливим, все відбувається навпаки.

Чоловіки починають розмовляти нижчим голосом, а жінки - вищим. Що привабливішим нам здається співрозмовник, то більш помітна ця різниця.

Але, спитаєте ви, як ці дві протилежні поведінки узгоджуються на одному побаченні, де водночас і розмови захопливі, й співрозмовник нам здається привабливим.

Насправді відбувається й те, і те. Коли ми просто розмовляємо, ми пристосовуємося до висоти голосу співрозмовника, але коли хочемо показати, що він чи вона нам подобаються, тембр нашого голосу змінюється в зворотному напрямку.

Як пояснює Пісанська, жінки частіше зосереджуються на захопливій розмові, а чоловіки - на висловленні своєї прихильності.

Зниження чи підвищення тембру голосу є не лише ознакою того, як сильно нам подобається співрозмовник, але й робить нас більш привабливими в його очах.

Автор фото, Michal Bialozej/BBC Підпис до фото, Що нижчий голос у чоловіка, то вищий в нього рівень тестостерону, так тембр голосу може подавати сигнал про репродуктивні якості чоловіка

Ми можемо маніпулювати людьми за допомогою тембру голосу.

Втім, жінки можуть також знижувати голос у присутності чоловіка, який їм подобається, насамперед, якщо цей чоловік користується популярністю серед інших жінок.

Таких висновків дійшла Катажина Пісанська, коли відстежувала тембр голосу жінок під час швидких побачень. Дослідниця припускає, що таким чином учасниці випробування намагалися виглядати серйознішими і не такими наївними, як їхні конкурентки.

Той самий експеримент також з'ясував, що й чоловіки віддають перевагу жінкам з нижчим голосом. На думку Пісанської, це може свідчити про те, що смаки чоловіків змінилися і тепер вони шукають більш серйозних та амбіційних жінок.

"Можливо, тепер жінки намагаються лунати як чоловіки - більш професійно й авторитетно, - коментує дослідниця. - І можливо, в деяких культурах чоловікам більше подобаються жінки, які випромінюють зрілість і компетентність, а не обов'язково молодість і родючість".

Лінгвістка Баркат-Дефрадас погоджується з цим, хоча додає, що наразі цю тенденцію спостерігають лише у французів.

"Французи більше ніж чоловіки інших національностей віддають перевагу жінкам із нижчим голосом, - каже вона.

Виходить в концепції "будуарного голосу" щось таки є, і можливо, на відміну від решти світу, французькі чоловіки мають дещо інший смак.

Автор фото, Michal Bialozej/BBC Підпис до фото, Жінки часто понижують голос, коли розмовляють із привабливим для них чоловіком

А, можливо, вся справа у французькій мові й притаманній їй тональності? Адже невипадково саме французька лідирує у популярних опитуваннях про привабливість різних акцентів.

Складність дослідження мов полягає в тому, що вони відбивають національні стереотипи. Представники інших націй можуть романтизувати французів, асоціюючи їх з усіма принадами французької культури - їжею, вином, Парижем, Лазурним берегом.

Звичайно, для самих французів ці асоціації - складніші.

Але чи може певний акцент допомогти вам виглядати молодше чи більш мужньо? Люди мають неймовірний діапазон голосу, але також здатність розпізнавати фальшивку, каже Пісанська, посилаючись на дані ще не опублікованого дослідження.

"Якби ми могли постійно обманювати людей своїми голосами, вся система комунікації розвалилася б", - каже вона.

Прагнення створювати компетентне враження є однією з причин популярності "хриплуватого голосу" серед молодих американок. Жінки намагаються говорити нижчим голосом, ніж їхній природний тембр.

"Але наскільки мені відомо з досліджень, цей хриплуватий голос не робить жінку розумнішою, - каже Катажина. Наприклад, надмірне пониження голосу може навіть зашкодити вашим професійним перспективам, тому що жінки з грубими голосами не асоціюються в культурі з високим інтелектом.

Є й ще одна причина розмовляти своїм природним голосом. Вважають, що люди звичайної зовнішності і зі звичайним голосом мають генетичні особливості, які дозволяють їхньому організму швидко ідентифікувати патогени і знищувати їх.

Іншими словами, власники середньостатистичної зовнішності мають більше шансів передати здорові гени.

Можна помітити, що більшість цих досліджень було проведено за участю гетеросексуальних людей. Частково це пояснюються тим, що еволюційні біологи хочуть знайти пояснення поведінки сучасної людини під тиском відбору, якого зазнавали наші предки.

Наші прапрапрабабусі надавали перевагу тим чоловічим якостям, які допомагали краще піклуватися про сім'ю, тоді як чоловіки шукали молодших жінок, які мали попереду багато репродуктивних років.

Катажина Пісанська погоджується, що дослідники переважно зосереджені на чоловічих голосах. Це стосується й досліджень за участю гетеросексуальних чоловіків, які показують, що смаки чоловіків-геїв у цілому нагадують жінок-натуралок.

Проте дослідження представниць ЛГБТ+ практично не проводилися.

Теорія привабливості голосу має біологічне пояснення. Але чи актуальний такий підхід сьогодні? Лише в тому випадку, якщо ваша головна мета - знайти партнера, який дасть вашим дітям хороші гени.

Всі інших цілком може задовольнити просто хороший співрозмовник.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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