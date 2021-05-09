Ідеальний презерватив. Якою буде контрацепція майбутнього

Шермен Лі

BBC Future

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Behrouz Mehri/AFP/Getty Images

За допомогою новітніх технологій вчені розробляють презервативи, які будуть міцнішими, тоншими та зручнішими. Вони міститимуть ліки від венеричних захворювань і надягатимуться без допомоги рук. Але головне, повторюють фахівці, - користуватися ними.

Він був правителем однієї з перших великих цивілізацій Європи близько 5 тисяч років тому. Але за легендою, у критського царя Міноса була одна проблема. Його сперма була отруйною.

Як свідчить історія, кілька коханок царя загинули після сексу з ним, коли він еякулював "зміями та скорпіонами".

Хоча це досить незвичне "венеричне захворювання", воно спонукало до винаходу, який міцно увійшов у наше життя. Цар Мінос - перша відома нам людина, яка користувалася презервативом.

Хоча виготовляли його із сечового міхура кози, він захищав партнерок царя під час статевого акту. (Втім, є деякі суперечки з приводу з того, чи надягав пристрій сам цар чи його коханки).

Тепер щороку в усьому світі продається майже 30 млрд презервативів. За даними організації UNAIDS, яку фінансує ООН, з 1990 року презервативи допомогли запобігти 45 млн випадків інфікування ВІЛ.

Однак за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня статевим шляхом передається 1 млн венеричних інфекцій. А щороку стається приблизно 80 млн незапланованих вагітностей.

Це спонукало багатьох експертів з питань охорони здоров'я наполягати на тому, що презервативи повинні відігравати ще більшу роль у захисті від хвороби та небажаної вагітності.

Сучасні чоловічі латексні презервативи забезпечують захист на 80% і більше від більшості захворювань, що передаються статевим шляхом. Ця цифра включає неправильне і навіть непослідовне використання презервативів.

При правильному застосуванні цей метод контрацепції може на 95% захищати від ВІЛ, свідчать дослідження.

Автор фото, Behrouz Mehri / AFP / Getty Images Підпис до фото, Презервативи перевіряють на міцність, надуваючи їх повітрям або наповнюючи рідиною, доки вони не лопнуть

Але все ще великою проблемою залишається переконати людей правильно користуватися презервативами, вважає Вільям Ярбер, директор Центру з профілактики СНІД/ЗПСШ при Університеті Індіани в Блумінгтоні.

"Як показує наше дослідження, люди не проти користуватися презервативами, але у декого був негативний досвід, хтось вірить у "погану репутацію" цього методу або не вміє користуватися ним правильно, отримуючи насолоду", - каже фахівець.

Існує безліч причин, чому люди не користуються презервативами: релігійні переконання, брак сексуальної освіти, фізичний чи моральний дискомфорт.

Розрив або зісковзування презервативу трапляється відносно рідко: у 1-5% випадків. Але це також впливає на впевненість людей і бажання ним користуватися.

Сподіваючись, що більше людей почне користуватися бар'єрним методом контрацепції, вчені взялися за вдосконалення презервативу за допомогою інноваційних матеріалів та нових технологій.

Одна з перспективних ідей - це використання графену. Це - надтонкий шар атомів вуглецю, винайдений нобелівськими лауреатами з Університету Манчестера у 2004 році.

Матеріалознавець Аравінд Віджаярагаван вважає, що "найтонший у світі, найлегший, найміцніший і теплопровідний матеріал" - ідеальний для покращення властивостей презервативів.

2013 року його команда отримала грант від Фонду Білла та Мелінди Гейтс на розробку інновацій презервативів. Але з графену неможливо виготовити окремий предмет, тому команда Віджаярагавана поєднує його з латексом або поліуретаном.

Така комбінація збільшує міцність плівки на 60% і зробить кондом тоншим на 20%, пояснює фахівець. Хоча у продажу презервативів з графену поки немає, команда зараз працює над комерціалізацією свого інноваційного матеріалу.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, У давнину презервативи виготовляли з кишки вівці, як-от цей екземпляр приблизно 1800 року

Інша група дослідників із Квінслендського Університету в Австралії намагається зробити презервативи тоншими і міцнішими, поєднуючи латекс із волокнами австралійської трави спиніфекс.

Смолу спиніфексу здавна використовували як клей корінні народи Австралії. Дослідники змогли зміцнити латекс наноцелюлозою, вилученою з цієї трави.

Отриманий латексний матеріал був на 17% міцнішим, і його також можна було зробити тоншим.

Команда наразі працює з виробниками презервативів, намагаючись оптимізувати виготовлення та методи обробки. Вони сподіваються, що зможуть зробити презервативи міцнішими і на 30% тоншими, ніж сучасні.

Матеріал також підходить для виготовлення міцніших і чутливіших рукавичок для хірургів.

Утім, латекс не дуже комфортний матеріал, він дорогий і може викликати алергію. Її має близько 4,3% населення планети, а це означає, що презервативи непридатні для мільйонів людей.

Доступні альтернативи з поліуретану або натуральної мембрани мають свої недоліки. Поліуретанові презервативи легше рвуться, а природні мембрани не захищають повністю від збудників ЗПСШ, зокрема гепатиту В та ВІЛ.

Інша група австралійських учених пропонує замінити латекс на "жорсткий гідрогель", міцну і еластичну полімерну мережу, просочену водою.

Автор фото, Yasuyoshi Chiba / Getty Images Підпис до фото, Щоби латексні презервативи були зручними у використанні, їм потрібне мастило, а з гідрогелю можна зробити самозмащувані презервативи

Гідрогелі можна спроєктувати так, щоби вони більше нагадували шкіру людини і були природнішими на дотик.

Оскільки гідрогель містить воду, його можна зробити самозмащуваним або додати в його структуру препарати від ЗПСШ, які виділятимуться під час використання.

Використання презервативів без додаткового змащення - ще одна проблема, на яку звернули увагу вчені.

Більшість мастильних матеріалів, які використовують на латексних презервативах, липкі, відштовхують воду та зникають під час використання. Однак дослідники з Бостонського університету виявили, що вони можуть додати до поверхні латексу тонкий шар гідрофільних, або водолюбних, полімерів.

Коли полімери контактують з водою, вони стають слизькими на дотик. Це означає, що вони можуть використовувати вологу з рідини для збереження слизькості та зменшення тертя протягом усього використання.

"Наше покриття залишається на латексних презервативах під час статевого акту, забезпечуючи безперервне змащення. Це вирішує одну з найбільших проблем", - каже Стейсі Чін, виконавча директорка і співзасновниця стартапу HydroGlyde Coatings.

Автор фото, Behrouz Mehri / AFP / Getty Images Підпис до фото, Більшість презервативів стандартного розміру, однак пеніси відрізняються довжиною та діаметром, тому презервативи рідко підходять ідеально

Ще одна проблема - зручна посадка презервативу. Один американський виробник, приміром, виготовляє презервативи на замовлення у 60 розмірах.

Дослідження, проведене Університетом Індіани у 2014 році, показало, що довжина ерегованих пенісів у 1661 сексуально активного чоловіка коливалася від 4 см до 26 см, а окружність - від 3 см до 19 см. При цьому середня довжина чоловічого презерватива становить 18 см.

З огляду на це Global Protection Corporation пропонує 10 варіантів довжини презервативів та дев'ять варіантів окружності.

Синтія Грем, професорка сексуального та репродуктивного здоров'я з Університету Саутгемптона та співробітниця Інституту Кінсі при Університеті Індіани, досліджувала способи одягання презервативу, які б спростили використання.

Вчені тестували презерватив з аплікатором, який можна вдягнути, не торкаючись.

Він також іде в обгортці, яка запобігає пошкодженню під час відкриття. Наразі аплікатор ще не пройшов необхідних клінічних випробувань через брак фінансування.

Утім, є й більш фундаментальні проблеми, які заважають використанню презервативів.

"Досить часто люди використовують презервативи лише для запобігання вагітності, але не передачі ЗПСШ. Ще гірше те, що багато молодих людей вважають, що більшість венеричних захворювань можна вилікувати, і їх це не турбує", - зазначає Синтія Грем.

Навіть якщо презервативи стануть ще міцнішими, тоншими та зручнішими, багато залежатиме від освіти.

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