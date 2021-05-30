Як ім'я впливає на нашу особистість і долю

Крістіан Джаррет

BBC Future

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Unsplash/Alex Moiseev

Перше, що люди зазвичай дізнаються про нас, - це ім'я, яке обрали нам батьки. І воно може дивовижним чином впливати на те, як нас сприймають інші, і отже, визначати все наше життя.

Ви напевно міркували про те, як батьки сформували вашу особистість - чи виховували вони вас в любові, чи були надто суворими, щедрими, вимогливими.

Але, можливо, ви не так часто думали про те, як могло вплинути на вашу долю дароване ними ім'я.

Втім, обрати ім'я своїй дитині - непросте завдання. Для багатьох батьків це випробування їхньої креативності або спосіб виразити свою особистість.

Але батьки не завжди усвідомлюють - я, наприклад, ні, - що, те, як вони назвуть свою дитину, може зіграти роль у формуванні її вдачі.

"Ім'я служить для ідентифікації людини і щоденного спілкування з нею, і отже, воно стає основою сприйняття себе", - пояснює Девід Чжу, психолог з Університету Аризони, який вивчає психологію імені.

Особистість людини визначає, звісно, багато чинників. Це й гени, і наш життєвий досвід, і люди, з якими ми спілкуємось, і ролі, які ми обираємо, як у сімейному житті, так і в професії.

Серед усього цього досить легко забути про те, який вплив має ім'я на нас. Але воно залишається з нами від народження до кінця життя (якщо тільки ми не вирішимо його змінити).

Як зазначив 1961 року один із засновників психології особистості Гордон Олпорт, "якорем нашої ідентичності протягом усього життя залишається наше ім'я".

Автор фото, Catherine Delahaye/Getty Images Підпис до фото, Ім'я - це невіддільна частина нашої ідентичності, яка залишається з нами все життя, якщо ми не вирішимо його змінити

Наші імена насамперед розповідають про нашу етнічну приналежність чи інші аспекти походження, що з огляду на соціальні упередження має неминучі наслідки.

Так, американські дослідження, проведені після терактів 11 вересня, виявили, ім'я арабського походження в резюме знижувало шанси кандидата на посаду. І це, звичайно, несправедливо.

Але навіть і у межах однієї культури імена можуть бути більш поширеними або рідкісними, вони можуть мати певні позитивні чи негативні конотації, можуть бути привабливими і ні, модними і застарілими.

Всі ці особливості неминуче впливають на те, як інші сприймають нас і як ми ставимось до себе.

Дослідження 2000-х років, проведене американською психологинею Джин Твенге, показало, що люди, яким не подобалося власне ім'я, гірше адаптувалися психологічно.

Вочевидь, це було пов'язано з невпевненістю у собі та низькою самооцінкою, адже "ім'я стає символом власного "я", пише Твенге та її співавтор.

В одному німецькому дослідженні 2011 року користувачів сайту знайомств запитали, чи хотіли б вони познайомитися з людьми, виходячи з їхнього імені.

Дослідники виявили, що люди з іменами, які на той час вважали не такими модними, наприклад, Кевін, мали менше успіху, ніж кандидати з більш модними іменами, як-от Александр.

Інше німецьке дослідження також показало, що люди рідше допомагали незнайомцю з іменем, яке мале негативні конотації. Імена Сінді та Шанталь мали найбільше число негативних оцінок.

А от найбільш позитивними дослідження виявило Софі та Марі, жінкам з такими іменами допомагали найбільше.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Імена швидко входять і виходять з моди, як і пов'язані з ними асоціації

Ставлення людей, без сумніву, впливає на наш характер. Бути відкритою і щирою людиною складніше, якщо ти все життя стикаєшся з відмовою, причиною якої є лише непопулярне ім'я.

Таких висновків дійшли й інші дослідження. Ті користувачі додатків для знайомств, якими частіше нехтували через ім'я, були, як правило, менш освіченими та мали нижчу самооцінку.

Схоже, що їхня непопулярність на сайті знайомств в цілому відбивала те, як їх сприймають у житті взагалі.

Інші дослідники пішли ще далі. Психологи з Пекіна вивчили імена сотень тисяч людей, які були засуджені за злочини.

Відкинувши інші соціальні чинники, науковці з'ясували, що люди з непопулярним іменем або іменем, яке мало негативні конотації (наприклад, те, яке здавалося менш "привабливим" або "моральним"), частіше скоювали протиправні дії.

Ім'я дійсно може впливати на долю людини таким чином, пояснює керівник дослідження Хуацзянь Цай з Пекінського інституту психології, адже від нього залежить, як ми ставимося до себе і як інші ставляться до нас.

"З огляду на це, я б порадив батькам дуже ретельно обирати імена своїм малюкам, беручи до уваги асоціації, які ім'я викликає в їхній культурі", - каже дослідник.

Утім, інші дослідження також вказують і на потенційний корисний вплив імені на долю людини.

Милозвучні імена, які легко вимовити, приміром, Марла (у порівнянні з більш різкими Ерік чи Кірк), сприяють тому, що їхнього носія частіше вважають приємною людиною з усіма перевагами, які з цього випливають.

Оригінальні імена можуть бути невигідними у короткостроковій перспективі, адже їх зазвичай сприймають більш негативно. Однак у довгостроковій перспективі вони можуть плекати в свого власника почуття унікальності.

Інше дослідження доктора Цая показало, що рідкісне ім'я підвищує шанси людини на більш незвичну кар'єру, наприклад, кінорежисера.

Автор фото, Lisa Kling/Getty Images Підпис до фото, Ім'я може навіть зробити нас більш креативними та прогресивними

"Люди, які в дитинстві відчували свою унікальність, частіше шукають нетрадиційний шлях у кар'єрі", - зазначає Цай.

Це узгоджується й з теорією "номінативного детермінізму", яка стверджує, що значення імені впливає на наші життєві рішення. Вочевидь, це пояснює чимале число неврологів із прізвищем Брейн ("мозок" англійською) та інші кумедні збіги.

Незвичне ім'я може навіть зробити нас більш креативними та прогресивними, показало дослідженнями Чжу з Університету штату Аризона та його колег.

Дослідивши імена керівників понад тисячі фірм, науковці з'ясували, що директори з рідкісними іменами частіше дотримувалися нестандартної бізнес-стратегії. Виходить, імена спонукали їх і у подальшому житті вирізнятися серед інших, доходить висновку Чжу.

Майбутні батьки можуть резонно спитати, що ж тоді обрати: ім'я поширене, яке зробить дитину улюбленцем серед однолітків, чи оригінальне, яке дозволить відчувати себе особливим і досягти творчих успіхів.

На думку Чжу, завдання у тому, щоби знайти компроміс - ім'я, яке буде досить простим, але яке можна легко перетворити на щось більш своєрідне.

"Батьки мають допомогти дитині усвідомити свою унікальність, створивши, можливо, оригінальне прізвисько, або часто говорячи з дитиною про те, чим вона особлива".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!