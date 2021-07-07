Діти підробляють тести на ковід за допомогою коли. Як це працює

Марк Лорч

BBC Future

1 година тому

Діти винайшли спосіб, як добитися хибно позитивного результату тесту на ковід й прогуляти школу. Як це працює?

Діти завжди винаходили хитрі способи прогуляти школу. Останній з них - це підробити тест на ковід за допомогою безалкогольного напою.

Відео з інструкцією, як це зробити, поширюються у TikTok ще з грудня минулого року. А деякі британські школи вже попереджають батьків про можливі хитрощі дітлахів.

Але як фруктові соки та кола здатні змінити результати тесту і чи є спосіб відрізнити підроблений позитивний результат від справжнього? Розбирався професор хімії з Університету Халла.

По-перше, я вирішив перевірити, чи дійсно це так. Я відкрив пляшку з колою та апельсиновим соком і капнув декілька крапель на два експрес-тести. Як слідувало очікувати, за кілька хвилин на обох з'явилися дві смужки, тобто результат був позитивним.

Як функціонують такі портативні тести? Якщо його відкрити, всередині ви побачите смужку нітроцелюлози, матеріалу, схожого на папір, і невелику червону прокладку, заховану під пластиковим корпусом.

Червона прокладка містить антитіла, які зв'язуються з вірусом. Вони розміщені на наночастинках золота (це дійсно крихітні частинки золота, які здаються червоними), щоби можна було побачити, де у пристрої антитіла.

Коли ви робите тест, ви змішуєте зразок вашого біоматеріалу з рідким розчином, який забезпечує оптимальний рівень pH, і потім додаєте краплю розчину на смужку.

Рідина просочує нітроцелюлозну смужку і вбирає наночастинки золота з антитілами. Якщо у рідині присутній вірус, він зв'язується з антитілами.

Далі на смужці напроти позначки "Т" (тест) ще більше антитіл, які також з'єднуються з вірусом. Але ці антитіла не можуть вільно рухатися - вони прилипають до нітроцелюлози.

Коли помічені золотом червоні антитіла проходить крізь цей другий набір антитіл, вони також чіпляють вірус.

Автор фото, Mark Lorch Підпис до фото, Кислота у безалкогольних напоях та фруктових соках призводить до хибного результату екпрес-тесту, однак ПЛР-тест має показати правильний результат

Таким чином вірус зв'язується з обома наборами антитіл, залишаючи антитіла з наночастинками золота на смужці біля позначки "Т", що свідчить про позитивний результат.

Якщо антитіла не зв'язуються з вірусом, вони рухаються далі по смужці, де зустрічають третій набір антитіл напроти позначки "С" (контроль). Вони чіпляють залишки золота і показують, що тест зроблено правильно.

Отже, як безалкогольний напій спричинює появу червоної лінії напроти позначки "Т"? Можливо, напої містять компоненти, які антитіла розпізнають і зв'язуються з ними, як із вірусом.

Але це досить малоймовірно. Антитіла, які використовують у таких тестах, дуже чутливі до вірусу.

У слизу з носа та слині, які ви збираєте ватною паличкою, міститься купа різноманітних елементів, зокрема й інших вірусів і навіть залишків вашого сніданку, але антитіла на них не реагують.

То чому ж вони реагують на безалкогольний напій?

Скоріше за все, дещо у кока-колі та соку впливає на те, як антитіла функціонують. Усі напої, які "обманюють" тест мають дещо спільне - вони дуже кислі.

Лимонна кислота у помаранчевому соку, фосфорна - в колі й яблучна - в яблучному соку підвищують рН цих напоїв до 2,5-4.

Це досить жорсткі умови для антитіл, які еволюціонували в крові з майже нейтральним рН приблизно 7,4.

Підтримка ідеального рівня кислотності для антитіл є ключем до правильної роботи тесту, й саме це - завдання розчину з яким ви змішуєте ваш біоматеріал, перш ніж зробити тест.

Автор фото, Oli Scarff / AFP / Getty Images Підпис до фото, У багатьох британських школах регулярно проводять перевірку на коронавірус за допомогою експрес-тестів

Якщо колу змішати з цим розчином, результат тесту буде негативним.

Але без нейтралізації розчином антитіла піддаються впливу кислоти. Вона суттєво змінює їхню структуру й функції.

Антитіла - це білки, які складаються з блоків амінокислот, що з'єднуються між собою. Ці ланцюги мають дуже специфічну структуру. Навіть незначна зміна ланцюгів може суттєво вплинути на функцію білка. Кисле середовище впливає на делікатну структуру білка, він більше не функціонує належним чином. У цьому випадку він втрачає чутливість антитіл до вірусу.

Але чому тест показує саме позитивний результат, а не залишається порожнім, приміром?

Ймовірне пояснення полягає в тому, що антитіла напроти позначки "Т" прилипають безпосередньо до частинок золота, коли вони проходять повз, даючи хибно позитивний результат.

Чи є спосіб виявити хибно позитивний результат?

Антитіла (як і більшість білків) здатні відновлюватися, якщо їх повернути до більш сприятливих умов. Тому я спробував промити тест, в який крапнув колу, за допомогою розчину з набору.

Після цього антитіла на смужці відновили нормальну функцію й відпустили золоті частинки. Тест показав справжній результат - негативний.

Діти, я аплодую вашій винахідливості, але тепер, коли я розкрив ваші хитрощі, я пропоную вам розробити декілька експериментів, щоби перевірити мою гіпотезу.

Можливо, ми зможемо оприлюднити ваші результати у рецензованому журналі.

Марк Лорч - професор хімії й наукової комунікації з Університету Халла у Великій Британії.

Статтю перепубліковано з видання The Conversation за ліцензією Creative Commons.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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