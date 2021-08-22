Чому люди цілуються, а тварини - ні

Вільям Парк

BBC Future

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Michal Bialozej

Далеко не всі у світі цілуються в губи. Тож чи можуть різноманітні цілунки, якими обмінюються люди, розповісти дещо важливе про цей інтимний акт?

Дослідження 168 культур світу показало, що поцілунки заведені менш ніж у половині з них.

Професор антропології Університету Невади у Лас-Вегасі Вільям Янковяк виявив також, що романтичними є лише 46% поцілунків у губи, решта - батьківські або дружні.

Дві теорії, чому люди мають потребу в цілунках, походять від ідеї, що в дитинстві нам подобаються дотики до губ. Одне пояснення стверджує, що дотик до губ пов'язаний з грудним вигодовуванням і є вродженим рефлексом.

Друга гіпотеза припускає, що цілунки мами й дитини є наслідком "передачі їжі". Можливо матері наших прадавніх предків пережовували їжу й передавали її малюку прямо в рот у перші роки життя.

Так, приміром, роблять наші найближчі родичі шимпанзе та інші великі мавпи.

"Але я думаю, що ключ до питання, чому люди цілуються або ні, полягає у тому, що чуттєвість можна виявляти й багатьма іншими способами", - зазначає Янковяк.

Культури, які не цілуються в губи, мають інші способи висловити свої інтимні почуття, каже авторка Шеріл Кіршенбаум.

"Існує, наприклад, малайський поцілунок, який описав ще Дарвін. Жінка присідає навпочіпки, а чоловік нависає над нею, й вони швидко вдихають запах одне одного".

На островах Тробріан, біля східного узбережжя Папуа-Нової Гвінеї, закохані покусують одне одному вії.

"Для багатьох з нас це не здається верхом романтики, але для них - це так", - каже Кіршенбаум.

Автор фото, Unsplash

Поцілунок у губи або будь-який інший створює мить обміну близькою, інтимною інформацією між двома людьми.

Однак цілуватися, притискаючи губи до губ партнера - майже унікальна людська поведінка. Якщо поцілунки мають еволюційну мету, тоді чому не цілуються тварини?

Докладно це питання вивчала Мелісса Хогенбум у статті для BBC Earth 2015 року. Одна з причин, чому нам потрібно наблизитися до обличчя партнера, це добре відчути його запах.

Він розкриває чимало корисної інформації, як-от раціон людини, наявність хвороб, настрій та спорідненість.

У багатьох тварин нюх набагато тонший, ніж у нас, а тому в них немає потреби наближатися до обличчя.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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