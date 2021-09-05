Історія Левінскі та повернення "Ранкового шоу". Серіали вересня

1 година тому

Автор фото, Tamara Arranz/ Netflix Підпис до фото, Паперовий будинок

Серед телевізійних цікавинок вересня - дослідження гучного скандалу Клінтон-Левінскі в "Американській історії злочинів", повернення дуету Дженніфер Еністон і Різ Візерспун у "Ранковому шоу" та декілька науково-фантастичних екранізацій.

Фундація (Foundation)

Автор фото, Apple TV+

Серіал, заснований на однойменній трилогії Айзека Азімова, присвяченій бурхливим подіям майбутньої цивілізації. У центрі сюжету - математик і революціонер доктор Гарі Селдон, який передбачає падіння Галактичної Імперії та збирає навколо себе групу вигнанців щоби врятувати людство.

Вони називають себе "Фундацією" й намагаються вирішити, які найважливіші речі потрібно передати нащадкам.

У головних ролях знялися Джаред Гарріс ("Чорнобиль", "Божевільні"), Лі Пейс ("Гоббіт", "Стражі галактики") та молода акторка Лу Ллобелл.

Це перша екранізація науково-фантастичної саги Азімова.

Подивитися трейлер можна тут.

Прем'єра 24 вересня на Apple TV+.

Y: Останній чоловік (Y: The Last Man)

Автор фото, Rafy Winterfeld/FX

Ще одна екранізація однойменної науково-фантастичної серії коміксів DC Comics.

Події серіалу відбуваються у постапокаліптичному світі, в якому залишились самі жінки.

Пандемія вбила усіх ссавців з Y-хромосомою, тобто чоловічої статі, але одному чоловіку й його домашньому улюбленцю, мавпі, дивовижним чином вдалося вижити.

Сюжет оповідає про нього та його родину, які намагаються осягнути, чому він вижив і що очікує людство в майбутньому.

Ролі виконали Даян Лейн, Бен Шнетцер та Ешлі Романс. Трейлер можна подивитися тут.

Прем'єра 13 вересня на FX і Hulu у США та 22 вересня на Disney+ у Великій Британії.

Імпічмент: Американська історія злочинів (Impeachment: American Crime Story)

Автор фото, Kurt Iswarienko/FX)

Наприкінці 1998 року тодішньому президенту США Біллу Клінтону вперше за понад 100 років в американській політиці загрожував імпічмент. Причиною був позов про сексуальні домагання, який подала співробітниця державної адміністрації Пола Джонс, та його роман зі стажеркою Білого дому Монікою Левінскі.

Деталі одного з найгучніших в історії політичних скандалів досліджує продюсер Райан Мерфі у третьому сезоні серіалу-антології "Американська історія злочинів".

Попередні два присвячені справі О. Джей Сімпсона (2016) та вбивству Джанні Версаче (2018).

У головних ролях - Біні Фельдштейн (Моніка Левінскі), Анналей Ешфорд (Пола Джонс) і Сара Полсон (Лінда Тріпп, головна інформаторка у справі).

Серіал оповідає про те, як змінилося життя цих трьох жінок, як опинилися в центрі національної кризи.

Сама Моніка Левінскі спочатку не давала згоди на зйомки серіалу, але Раяну Мерфі вдалося її переконати. В інтерв'ю Hollywood Reporter продюсер зазначив, що не став би знімати серіал без її схвалення.

Трейлер можна подивитися тут.

Прем'єра 7 вересня на FXу США та Канаді.

Статеве виховання (Sex Education)

Автор фото, Sam Taylor/Netflix

Третій сезон серіалу, який вже встиг стати культовим, оповідає про подальші події у житті старшокласників школи Мурдейл.

У школі з'являється нова директорка (зірка "Дівчат" Джеміма Кірке), яка одразу запроваджує жахливу шкільну форму. Доктор Джин Мілберн (Джилліан Андерсон) вагітна, Ерік (Нкуті Гава) та Адам (Коннор Свінделлс) офіційно оголошують про свої стосунки, а Еймі (Еймі Лу Вуд) занурюється у тему фемінізму.

А що буде з Отісом (Аса Баттерфілд) та Мейв (Емма Маккі) після того, як важливе голосове повідомлення, відправлене Отісом наприкінці другого сезону, так і не дійшло до неї. Дивіться анонс третього сезону тут.

Прем'єра 17 вересня на Netflix.

Сцени з подружнього життя (Scenes from a Marriage)

Автор фото, Jojo Whilden/HBO

Чи є шанси на успішний ремейк авторського шедевра?

Такий виклик кинув собі ізраїльський шоураннер Хагай Леві ("Коханці", "Наші хлопці"), взявшись за класику кінематографа "Сцени з подружнього життя" Інгмара Бергмана.

Це - історія кохання у шести епізодах, яку Бергман зняв за власним сценарієм у 1973 році.

Події нового серіалу відбуваються у США сьогодні, але в центрі уваги так само шлюб на межі розколу й складні стосунки героїв, технічної директорки Міри (Джессіка Честейн) і професора філософії Джонатана (Оскар Ісаак). Це - дослідження сучасного кохання, шлюбу та розлучення у всій складній палітрі почуттів від екстазу до туги.

Судячи з трейлеру, серіал віддає данину стилістиці оригіналу, відтворюючи культові сцени й глибоко особистий діалог героїв. Утім, гендерний баланс відносин у парі суттєво змінюється.

Дивіться трейлер тут.

Прем'єра 12 вересня на каналі HBO в США.

Опівнічна меса (Midnight Mass)

Автор фото, Eike Schroter/ Netflix

Творець "Привидів будинку на пагорбі" та "Привидів маєтку Блай", маестро жахів Майк Фленаган повертається з новою моторошною казкою для Netflix.

Сюжет "Опівнічної меси" - доволі класичний для горорів. Після повернення місцевого священника на ізольований острів жителі громади починають помічати дива.

Коли релігійний запал набирає обертів, стає зрозуміло, що відбувається дещо незвичне.

Очолюють акторський склад Фленагана Зак Гілфорд ("П'ятничні нічні вогні") і Геміш Лінклейтер ("Гра на пониження").

Міні-серіал налаштовує на осінь та створює гелловінський настрій, і як свідчить трейлер, триматиме нас у жаху всі сім епізодів.

Прем'єра 24 вересня на Netflix.

Американська іржа (American Rust)

Автор фото, Matthias Clamer/Showtime

Якщо ви шукали, чим заповнити порожнечу після завершення серіалу "Мейр з Істтауна", тепер у вас є "Американська іржа". Дія цієї кримінальної драми також розгортається у провінційному містечку в Пенсильванії.

Це - екранізація роману Філіпа Маєра 2009 року, в центрі якого історія керівника поліції (Джефф Деніелс), особисто залученого у розслідування вбивства. Головним обвинуваченим у справі стає син жінки (Мойра Тірні), яку він кохає.

Герою Деніелса доведеться ухвалювати непрості рішення й припускатися помилок. Дивіться трейлер тут.

Прем'єра відбудеться 12 вересня на Showtime у США.

Паперовий будинок (La casa de papel)

Автор фото, Tamara Arranz/ Netflix

Це - останній сезон іспанської кримінальної драми про зухвале пограбування Королівського монетного двору, сплановане групою авантюристів.

Наприкінці попереднього сезону банду захопили у Банку Іспанії й тримали протягом 100 годин.

Ставки надто високі. "Мозок" операції, Професор, заарештований, його члени банди - у заручниках всередині банку, вони оплакують товаришів і не розуміють, як втекти.

Що станеться з Професором та вцілілими грабіжниками? Готуйтеся до насиченого подіями екшну. Трейлер тут.

Прем'єра на Netflix: перша частина - 3 вересня, друга - 3 грудня.

Ранкове шоу (The Morning Show)

Автор фото, Apple TV+

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун повертаються на екрани у новому сезоні драми про популярний ранковий випуск новин.

Перший сезон завершився драматичним виступом ведучих Алекс (Еністон) та Бредлі (Візерспун), які у прямому ефірі телешоу розповіли про систематичні сексуальні домагання у мережі UBA.

У другій частині серіал торкнеться не менш гострих тем, серед яких і пандемія Covid-19.

Прем'єра 17 вересня на Apple TV+.

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