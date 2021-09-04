Чому ідея повернутися до колишніх така приваблива

Браян Луфкін

BBC Future

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Люди розстаються з поважних причин. Чому ж тоді так багато колишніх пар знову починають стосунки?

У липні Дженніфер Лопес і Бен Аффлек оголосили, що вони знову разом. Зіркова пара розсталася 17 років тому, вони зустрічалися два роки й навіть встигли заручитися.

Возз'єднання Лопес і Аффлека бурхливо обговорювали соцмережі, поринувши у ностальгію за нульовими та пригадуючи стосунки інших гламурних пар.

Лопес і Аффлек звісно не могли не привернути увагу, але історії про те, як колишнє кохання спалахує з новою силою, привабливі й самі по собі.

За статистикою, майже половина пар, які розсталися, знову починають стосунки. І хоча часто цей досвід стає негативним, ідея нового спалаху почуттів вабить багатьох.

Пандемія стала додатковим тригером. Локдаун без можливості нових знайомств та тривога за своє життя кинули людей в обійми колишніх.

На думку психологів, якщо обидва партнери зацікавлені у відновленні стосунків, а також готові докласти чимало зусиль, результат може бути цілком позитивний.

Чому нас тягне до колишніх

У поверненні до колишніх відносин є одна суттєва перевага - ви добре уявляєте, якими вони будуть. "Для тривалих стосунків дуже важливо добре знати партнера", - зазначає Майкл Макналті, сімейний психотерапевт та тренер Інституту Готмана у Чикаго.

Він пояснює, що у кожних романтичних стосунках є "вічні розбіжності". Це точки можливих конфліктів, як-от спільне житло, гроші, секс, діти, друзі, родина.

Вони є й у щасливих пар, адже відносини - це завжди союз двох принципово різних людей з різними світоглядами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Возз'єднання з колишнім може мати казковий хепі-енд, якщо обидва партнери готові серйозно переглянути стосунки

Згідно з дослідженнями Інституту Готмана, ці вічні розбіжності становлять 69% проблем, з якими стикається більшість пар у стосунках.

Тривалі проблеми, що повільно жевріють, отруюють відносини набагато дужче, ніж вибухові, але короткочасні конфлікти.

"Багато шлюбів або стосунків закінчуються льодом, а не вогнем", - каже Макналті. Деяким парам "надто складно говорити про розбіжності у ключових питаннях та працювати над ними. Вони віддаляються, перетворюючись на співмешканців, а не подружжя чи коханців".

Вступаючи у нові стосунки, люди очікують, що вони будуть кращими за попередні. Однак, як зазначає Макналті, "69% вічних розбіжностей з одним партнером, так і залишаться 69% вічних розбіжностей з іншим".

Коли ви повертаєтесь до колишніх, ви вже знаєте, якими будуть ці вічні розбіжності. Починати все з чистого аркуша з новою людиною здається набагато складнішим.

"Ви продовжуєте на тому місці, на якому зупинилися", - каже Джудіт Куріанскі, консультантка з питань стосунків і сексу й професорка психології з Педагогічного коледжу Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Знайомі незнайомці

Ще однією перевагою повернення до колишніх є зміни, що відбулися за той час, який ви провели окремо. Ваш колишній партнер міг зрости і змінитися у кращий бік.

І вам точно є, з чим порівняти.

За словами Куріанскі, це - одна з найпоширеніших причин перезавантаження старого роману - "відчуття, що ви обидва подорослішали".

Віолетт де Аяла, директорка жіночого нетворкінгу FemCity з Маямі, розповідає, як вдруге вийшла заміж за свого колишнього чоловіка.

"Коли ми знову почали зустрічатися, було приємно, тому що ми знали одне одного, але дещо в нас змінилося", - каже вона.

"Ми обидва працювали над моментами, які потребували цього, й у деяких питаннях нам довелося заново познайомитися одне з одним".

"Він більше не сприймав наші стосунки як належне. Він почав дарувати мені ретельно обмірковані подарунки, може зупинитися у будь-яку мить, щоби виразити свої почуття до мене і свою вдячність. Спочатку так не було".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відновлення колишнього роману - точно не для всіх, кажуть експерти, але перевагою буде те, що ви добре знаєте одне одного

І навпаки, якщо ви довгий час жили окремо, ви одразу усвідомлюєте токсичні звички колишнього партнера. І це знання також може бути корисним. Відчуття, що ви знову наступите на ті самі граблі, убереже вас від тієї самої катастрофи вдруге.

"Головне, щоби люди повністю усвідомлювали, що було головною проблемою у колишніх стосунках, і могли чесно відповісти, чи змінилась ситуація тепер", - підсумовує Макналті.

"Апокаліптична любов і секс"

Утім, перш ніж ностальгійно зануритися у листування з колишнім, спитайте себе, навіщо ви це робите - адже багато що може піти не так.

Дослідники Інституту Кінсі з'ясували, що у травні минулого року, коли світ жив в умовах локдану, принаймні кожна п'ята людина надсилала текстові повідомлення своїм колишнім.

"Я називаю це "апокаліптичним коханням і сексом", - каже Куріанскі. - Якщо завтра вже не настане, краще зупинитися на тому, що я маю".

Дослідниця вивчала романтичні стосунки у періоди катастроф і тероризму. Вона зазначає, що люди повертаються до колишніх коханців, адже ця людина колись давала відчуття безпеки та любов.

Замисліться, чому вас тягне до старого полум'я. Можливо, тому що ви намагаєтесь заспокоїти тривогу від страшних заголовків новин, а не тому, що дійсно сумуєте за стосунками і готові докласти серйозних зусиль, щоби покращати їх.

Куріанскі також радить поговорити з друзями та родиною, перш ніж знову поринути у старий роман. Багато хто відреагує негативно.

Але мета цього - не у тому, щоби спровокувати близьких засуджувати ваших колишніх, а в тому, щоби вони допомогли вам повернутися на Землю й нагадали, чому стосунки були невдалими.

"Будьте готові до негативної реакції. Більшість напевно скаже: "Що? Ви знову збираєтесь бути разом? Та ти жартуєш? Навіщо це тобі?" - каже Куріанскі.

Вони можуть нагадати вам про дуже неприємні речі. Це - один з найскладніших моментів.

Багато чого можна пригадувати, але має бути взаємна домовленість вибачити одне одному.

Багато з нас сумують за втраченим коханням.

Якщо ми підійдемо до цих стосунків реалістично і зі здоровим глуздом та якщо погляди на стосунки в обох партнерів збігаються, з цього може вийти щось хороше.

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