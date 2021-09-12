Те, як ви рахуєте на пальцях, видає ваше походження

Ананд Джагатія

BBC Future

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Anand Jagatia/BBC

Майже всі діти у світі вчаться рахувати за допомогою пальців, але робимо ми це по-різному. Тож який метод кращий?

Як ви рахуєте до 10 на пальцях? Ви починаєте з великого або вказівного пальця? Лівою рукою чи правою? Дактилономія (рахування за допомогою рук) здається простою й інтуїтивною річчю, й люди в усьому світі роблять це майже однаково.

Зрештою, той факт, що ми маємо десять пальців на руках і десять цифр практично у всіх системах числення - не випадковість. Десяткова система власне й виникла через те, що у нас 10 пальців.

Якби люди мали 8 або 12 пальців, то й система числення, скоріше за все, була б іншою. Про цей зв'язок свідчить й походження англійського слова digit "цифра" з латині, де digitus означало "палець".

Утім, в різних культурах люди рахують на пальцях по-різному.

Наприклад, у Великій Британії та багатьох інших країнах Європи рахувати починають з великого пальця і закінчують мізинцем.

У США рахують, починаючи від вказівного пальця і завершуючи великим. У деяких частинах Близького Сходу, наприклад в Ірані, починають навпаки з мізинця.

Відрізняється й те, чи загинають люди пальці у кулак або навпаки розгинають їх у відкриту долоню.

Цікаво, що дослідники довгий час не звертали уваги на ці культурні розбіжності, зазначає Андреа Бендер, професорка когнітивістики, культури та мови з Бергенського університету в Норвегії.

"Більшість вважала, що рахування на пальцях є важливим лише для навчання дітей", - каже Бендер. Однак згодом велика різноманітність типів рахування таки привернула увагу.

В Індії, наприклад, для рахування використовують лінії між фалангами пальців. Це означає, що кожен палець може представляти чотири числа, а вся рука - 20.

А у деяких частинах Східної Африки, як-от Танзанія, носії деяких мов банту використовують дві руки симетрично.

Наприклад, число шість вони показують вказівним, середнім і безіменним пальцями обох рук.

Корінні жителі Мексики з Північного Паме рахують на кісточках пальців. А носії нині вимерлої мови юкі у Каліфорнії використовували пробіли між пальцями.

Деякі культури для позначення чисел використовують взагалі не пальці, а символи.

Китайці, приміром, рахують від одного до п'яти так само як у США, а числа від шести до десяти зображують жестами.

Шість показують, розгинаючи великий палець і мізинець, а десять - показуючи або кулак, або схрещені вказівний та середній пальці.

Стародавні римляни також використовували розумну (але важку для освоєння) символічну систему, яка дозволяла їм рахувати тисячі.

Бендер припускає, що насправді існують тисячі способів рахувати на пальцях, а дослідникам відомі лише декілька з них. Її група планує розпочати масштабне опитування, щоби детальніше задокументувати способи рахування у різних народів світу.

Вчені-когнітивісти, як Бендер, зазначають, що нам ще багато належить виявити про зв'язок між жестами та вивченням мов. Наприклад, жести можуть впливати на те, як ми чуємо слова. Але нам не відомо, що саме первісне - жест чи слово.

"Найцікавіше - це те, які когнітивні наслідки мають ці відмінності? Як різні системи підрахунку впливають на опанування дітьми арифметики?", - каже дослідниця.

Колись сотні тисяч років тому наші предки почали рахувати й розробили різні системи підрахунку, підсумовує Бендер.

Те, як ми рахуємо на пальцях, показує не лише, звідки ми родом, але й проливає світло на те, як ми навчилися розуміти поняття числа - як діти й як вид.

Попри те, що рахування на пальцях виглядає простим як один-два-три, насправді це не так.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.