Щеплення дітей від Covid-19. Що відомо

Джозі Глаушуж

BBC Future

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Понад половина дітей від 12 років і деякі молодші діти в Ізраїлі отримали першу дозу вакцини від Covid-19. Деякі діти вже навіть щеплені бустерною дозою. Що нам відомо з цього досвіду?

Наприкінці серпня 2021 року Талія Шмуел відвезла свого п'ятирічного сина до місцевої медичної клініки в Єрусалимі. Дитині зробили першу вакцини від Covid-19. Хлопчик народився з вадою серця, а тому є особливо вразливим до хвороби.

"Щоразу коли він хворіє, у нього розвивається пневмонія, - каже мати. - А хворіє він часто".

Шмуел, в якої є ще двоє дітей, мала отримати спеціальний дозвіл від міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на вакцинацію сина через його юний вік. Жінка схвильована, але впевнена, що зробила правильний вибір.

"Я і мій чоловік - аналітики досліджень, ми перевіряємо різні джерела. Так, цифри свідчать про можливі побічні ефекти вакцини. Однак побічні ефекти Covid-19 для сина набагато гірші".

Дедалі більше країн світу починають пропонувати щеплення від Covid-19 дітям від 12 років. Досвід Ізраїлю, який вже розпочав вакцинацію своїх юних громадян, може бути цікавим.

На початку цього року країна швидко щепила велику частину свого дорослого населення, а у червні, після спалахів коронавірусу в школах, рекомендувала робити щеплення дітям, яким уже виповнилося 12 років.

Наразі ця вікова група може зробити вже третю бустерну дозу. З липня розпочалася вакцинація дітей віком 5-11 років, які мають хронічні захворювання легенів та серцеву недостатність.

Утім, хоча вакцину Pfizer-BioNTech визнали безпечною для дітей, остаточне рішення може бути складним. Діти набагато рідше хворіють на Covid-19, а тому навіть невелика кількість побічних реакцій на вакцину може стати аргументом проти.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після відкриття ізраїльських шкіл у вересні число дітей з позитивним результатом тесту на Covid-19 почало зростати

"Вакцина ефективна", - каже Ніколь Рітц, спеціалістка з дитячих інфекційних хвороб Університетської дитячої лікарні Базеля у Швейцарії.

"Але що менше вік дитини, то більш обережними ми маємо бути. У майбутньому це, напевно, буде вакцина, яку роблять у перший рік життя, як і багато інших, які ми робимо".

Але збирати дані про побічні реакції складніше. П'ятирічна дитина не скаже, "у мене в серці дивне відчуття, я сьогодні не почуваюся щасливим".

Попри незначні протести більшість ізраїльських батьків готові зробити щеплення своїм дітям. На жовтень 2021 року 53,7% дітей у віці 12-15 років і 84% 16-19-річних отримали перше щеплення, повідомляє інформаційна панель МОЗ Ізраїлю.

Аргументом для багатьох батьків став страх перед хворобою та втома від частих шкільних карантинів. Турбує їх і те, що діти відстають у навчанні або дистанційне навчання у школі влаштоване неефективно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На думку деяких експертів, щеплення дітей та молоді є важливим у боротьбі з пандемією

Поширення вкрай заразного варіанту Delta посилило страх чергових карантинів.

Після відкриття ізраїльських шкіл 1 вересня число дітей з позитивним тестом на Covid-19 почало стрімко зростати. Протягом місяця понад 54% позитивних тестів в Ізраїлі були у дітей віком від 0 до 19 років, згідно з інформаційною панеллю ізраїльського міністерства охорони здоров'я.

Деякі діти потрапили на карантин після одного дня навчання. Другий рік поспіль ізраїльтяни, які планували нарешті зустріти єврейський Новий рік у синагогах, влаштовували імпровізовані молебні просто неба у місцевих парках.

Деякі експерти стверджують, що щеплення дітей допоможе розірвати цикл хвиль епідемії.

Епідеміолог Манфред Грін з Університету Хайфи в Ізраїлі пояснює, що про заразність коронавірусу вчені знали на самому початку пандемії, однак штам Delta виявився ще більш заразним.

Представники сфери охорони здоров'я сподівалися, що пандемію вдасться контролювати, якщо імунітет виробиться у 60-70% населення. Тепер вони розуміють, що цей відсоток має бути набагато більшим.

Вакцинація дітей зменшить число людей без імунітету серед населення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Батьки сподіваються, що щеплення дітей нарешті зупинить нескінченні закриття шкіл на карантини

Діти часто хворіють безсимптомно або з помірними симптомами, але, наприклад, у США число госпіталізацій дітей та підлітків зросло майже у п'ять разів з червня до серпня 2021 року. Це пов'язують з новим штамом Delta.

В Ізраїлі з усіх пацієнтів у важкому стані в жовтні діти становили 0,2-0,5% відсотків. Загалом з початку пандемії від Covid-19 в Ізраїлі померли 12 дітей.

Діти також мають певний ризик тривалих симптомів, головного болю та втоми, відомих як "довгий ковід".

З огляду на це вакцинація дітей віком 5-11 років, навіть тих, хто не має хронічних захворювань, має сенс, вважають дослідники.

Як свідчить вакцинація дітей в Ізраїлі, серйозних побічних ефектів практично немає.

У деяких щеплених вакциною Pfizer-BioNTech в Ізраїлі розвинулося рідкісне запалення серцевого м'яза, міокардит, але його частота становить від одного на 3000 до одного на 6000 хлопчиків і юнаків віком від 16 до 24 років.

Але Грін зазначає, що цей стан піддається лікуванню, хоча й може потребувати госпіталізації. Таке ускладнення, однак, може спричинити і зараження Covid-19. Ізраїльське дослідження за участю дорослих від 16 років і старше показало, що ризик міокардиту "значно підвищувався" після зараження Covid-19 у порівнянні з вакцинацією.

Утім, деякі ізраїльські чиновники охорони здоров'я висловлюють більш обережну позицію.

"Вакцинація дітей у віці до 12 років порушує складні медичні, етичні та соціальні питання", - зазначив Аді Нів-Ягода, експерт з питань політики охорони здоров'я Тель-Авівського університету і член консультативної групи МОН Ізраїлю.

Ці занепокоєння поділяє Ніколь Рітц з Університетської дитячої лікарні Базеля. "Ви робите щеплення молодшим дітям, щоб захистити їх або щоби захистити суспільство?" - запитує вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі інші країни, зокрема США, також розпочали вакцинацію дітей

Якщо хвороба протікає легко у більшості дітей, то вакцинація буде корисна лише для невеликої групи з них, схильних до важких захворювань, як-от ожиріння, діабет або захворювання легенів.

Але якщо єдиною перевагою імунізації дітей є захист їхніх бабусь і дідусів, то "ця вакцина має бути надзвичайно безпечною", каже лікарка.

Рітц вказує на нещодавній звіт Центру з контролю та профілактики захворювань США, який відстежив стан здоров'я 8,9 мільйона американських підлітків віком 12-17 років, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech.

Система повідомлень про небажані ефекти вакцин (Vaers) отримала 9 246 повідомлень про побічні дії після щеплення, що становить одного на кожну тисячу вакцинованих пацієнтів.

Понад 90% цих побічних явищ були "несерйозними", як-от запаморочення та головний біль. Решта, або 9,3%, стосувалися серйозних станів, як-от біль у грудях, блювота, лихоманка та міокардит.

"Система Vaers не мала жодного повідомлення про смерть у результаті міокардиту", - зазначено у звіті CDC.

Однак поширення штаму Delta спонукало деяких дослідників змінити свій погляд на вакцинацію дітей.

"Дехто говорить, чому діти повинні вакцинуватися не заради себе, а заради суспільства? Але діти не живуть окремо від суспільства. Коли хворіють їхні батьки, бабусі та дідусі чи їхні сусіди, це також впливає на них", - зазначає Грін.

Батькам може бути важко ухвалити рішення на тлі численних досліджень та статистики. Але дехто просто відчуває полегшення та надію.

"Якби я могла, я б не замислюючись щепила своїх дітей, яким ще немає 12 років", - каже Гіла Роуз, незалежна письменниця й редакторка з Ізраїлю. ЇЇ дітям - 18, 15 (обидва щеплені), 11 і 7 років (близнюки).

Причинами вакцинації дітей Роуз називає поширення штаму Delta і постійні карантини в школах.

Закриття шкіл теж має наслідки. "Діти дійсно страждають, - каже жінка. - Одна справа, коли ми думали, що це триватиме кілька місяців або рік. Але тепер це вже третій зіпсований навчальний рік".

Роуз не сумнівається у необхідності щепити своїх молодших дітей, розглядаючи вакцинацію, як звільнення від карантинів.

"Я буду першою у черзі на щеплення, - каже жінка. - Можливо, це саме те, що нарешті зупинить пандемію".

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