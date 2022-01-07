Як ми обираємо найкращого друга

Ізабель Герретсен

BBC Future

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вміння заводити здорові дружні стосунки вважають важливою навичкою, однак ми не вчимо цього наших дітей. Як це зробити?

Багатьом із нас пандемія коронавірусу показала, хто наші найближчі друзі. Не маючи можливості спілкуватися з багатьма знайомими, ми обмежили свої стосунки невеликим колом близьких людей.

Для дітей ситуація була ще більш драматичною.

Під час тривалого дистанційного навчання багато хто сумував за приятелями, насамперед - за своїми найкращими друзями.

Найкращий друг - це не просто людина, з якою нам приємно проводити час, це той, кому ми повністю довіряємо. У дитинстві ми вважаємо їх ледь не родичами, їхні домівки можуть бути такими ж знайомими, як і наші власні.

У дорослому житті ми знаємо, що можемо зателефонувати їм у будь-який момент, щоби поділитися радістю або поскаржитися на невдачу.

"З найкращим другом завжди є відчуття близькості, усвідомлення, що людина поруч із вами, що вона вас підтримує", - каже Ребекка Грабер, викладачка психології з Університету Сассекса у Великій Британії.

"Хоча зазвичай йдеться про уявну підтримку, а не про реальну", - додає вона.

Як свідчать дослідження, у тісних соціальних зв'язках є безперечні еволюційні переваги. Але якими саме будуть ці зв'язки - варіантів багато. Розуміння цього допоможе тим, хто прагне знайти найкращого друга, але поки що не може.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, І діти, й дорослі часто зав'язують дружбу на спільних інтересах

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"Традиційно ми сприймали дружбу як частину культури. Проте це - глибше й фундаментальніше явище", - каже Лідія Денворт, авторка книги "Дружба: еволюція, біологія та надзвичайна сила соціальних зв'язків".

Спостерігаючи за іншими видами, як-от бабуїни та дельфіни, ми усвідомили, яке важливе значення має близька дружба, каже Денворт.

Такі дружні стосунки не обов'язково мають бути ексклюзивними. Ви можете мати не одного, а багатьох друзів, головне, що ці зв'язки підтримуються з часом.

Як і люди, дельфіни заводять друзів на ґрунті спільних інтересів. Дослідження 2019 року показало, що самці дельфінів, які шукають їжу в глибоких водах, зазвичай взаємодіють з самцями, які також дотримуються такої практики.

Такі міцні зв'язки можуть тривати десятиліттями і мають вирішальне значення для успішного спарювання кожного самця, зазначає Мануела Біззоззеро, дослідниця з Університету Цюриха й провідна авторка дослідження.

Вченим відомо, що міцні дружні стосунки допомагають подолати негаразди юнацького життя й павіанам.

Приматолог Жанна Альтманн із Принстонського університету з'ясувала 2003 року, що дружба між дорослими самками павіанів збільшує шанси на виживання їхніх немовлят.

Інше дослідження показало, що павіани з міцними соціальними зв'язками менш схильні до стресу, й що жінки намагаються завести нові стосунки, коли близьку подругу вбивають хижаки.

"Близькі друзі допоможуть вам відбиватися від левів, - каже Денворт. - Нам теж потрібна допомога у боротьбі з левами, саме це й роблять наші друзі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вміння заводити міцні дружні стосунки допоможе дітям у подальшому житті

Як подружитися

Знаходити друзів і підтримувати з ними стосунки - це навичка, яка розвивається з часом.

Приблизно з чотирьох років діти починають усвідомлювати, що інші люди можуть мати думки, інтереси та почуття, які відрізняються від їхніх.

Ця нова здатність, яку називають "теорія розуму", допомагає дітям заводити друзів, каже Ейлін Кеннеді-Мур, клінічний психолог і авторка "Посібнику для дітей, як заводити та зберігати друзів".

У дітей зазвичай прагматичний погляд на дружбу, вони утворюють тісні зв'язки з однолітками на ігровому майданчику чи з однокласниками, каже Кеннеді-Мур.

"Це підхід - люби того, хто поруч".

"Діти мають перевагу, адже багато часу протягом дня вони проводять разом з двома десятками однолітків", - каже дослідниця.

"У дорослому віці потрібні цілеспрямовані зусилля, щоб знаходити та розвивати дружбу".

Згідно з одним дослідженням, дорослим потрібно провести разом близько 50 годин, щоб стати приятелями, 90 годин, щоби вважати одне одного друзями і понад 200 годин, щоб стати близькими друзями, які мають емоційний зв'язок.

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Психологи кажуть, що дружба допомагає дітям підготуватися до близьких стосунків, зокрема й романтичних.

"Найкраща дружба схожа на закоханість", - каже Кеннеді-Мур.

"Близькі дружні стосунки допомагають дітям практикувати навички, які їм знадобляться в інтимних стосунках протягом усього життя. Вони вивчають інших людей і себе, вчаться справлятися з такими почуттями, як самотність, ревнощі та розчарування".

Якщо діти не розповідають про друзів вдома, це не означає, що у них їх немає, каже дослідниця. Вони можуть віддавати перевагу спокійнішому стилю спілкування з іншими.

Батьки можуть допомогти дітям у створенні дружніх стосунків, влаштовуючи веселі зустрічі поза школою.

"Діти зазвичай стають друзями, займаючись цікавими речами разом, отже, ви можете допомогти їм, знайшовши заняття, які відповідають їхній особистості".

Батьки також можуть навчити свою дитину, як долучатися до ігор інших. "Формула: дивися, а потім приєднуйся, - каже Кеннеді-Мур. - Дивися, що робить інша дитина, а потім приєднуйся до справи, не перериваючи її".

Корисно для здоров'я

Добрі дружні стосунки корисні для психічного й фізичного здоров'я. Дослідження показують, що дружба позитивно впливає на серцево-судинне та нейроендокринне здоров'я, а також на імунну систему.

Згідно з оглядом 148 досліджень, проведеним 2010 року, дружба має більше користі для здоров'я, ніж відмова від куріння, схуднення або фізичні вправи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Близька дружба зміцнює здоров'я, витривалість і щастя

Близькі друзі і міцна родина знижують ризик смертності на 50%, свідчить аналіз.

Самотність та ізоляція впливає на смертність так само як куріння 15 сигарет щодня, показало опитування 20 тисяч американців.

Гарвардське дослідження, яке розпочалося у 1938 році під час Великої депресії і відстежувало понад 700 чоловіків протягом усього їхнього життя, виявило, що задоволеність людей своїми стосунками у віці 50 років була кращим провісником фізичного здоров'я пізніше, ніж рівень холестерину.

Ці висновки свідчать про важливість ставлення до дружби як до "мети всього життя", каже Денворт. "Ніколи не пізно заводити нових друзів, але краще починати раніше".

Головне - це якість і взаємність відносин, а не число друзів, зазначають вчені.

Такі зв'язки допомагають дітям справлятися з труднощами.

Діти, які мають найкращого друга, менше відчувають самотність і депресію та мають вищу самооцінку.

Одне дослідження показало, що близькі друзі допомагають дітям із сімей з низькими доходами легше переносити життєві негаразди.

Проте саме по собі звання "найкращого друга" не є гарантією якісних стосунків. Як показує дослідження 2007 року, надмірне обговорення проблем може посилювати симптоми депресії та тривоги.

Діти, які ще не знайшли свого особливого друга, мають багато можливостей попереду. До того ж у дитинстві дружба є досить мінливою. Дітям важко усвідомити, що навіть найкращі друзі згодом можуть віддалитися або розійтися, каже дослідниця Ребекка Грабер.

"Діти не вміють переживати втрату цих стосунків", - каже Грабер. Вона додає, що батьки мають обговорювати з дітьми такі речі та підтримувати їх.

Різниця культур

Вибір одного найкращого друга не завжди вважають ідеальною моделлю стосунків. У багатьох культурах заведено проводити час із ширшим колом людей, яке складається з родини та однолітків.

У невеликих сільських спільнотах діти ходять до школи зі своїми двоюрідними братами і сестрами, вважаючи їх друзями, а не родичами, каже Еван Кіллік, антрополог з Університету Сассексу.

"У західних міських суспільствах мати близького друга - дуже важливо, тому що ми не маємо такої мережі родичів", - пояснює дослідник.

В одному нещодавньому дослідженні вчені порівнювали дружбу росіян і канадців. Вони виявили, що для росіян дружба означає більш інтимний зв'язок, який ґрунтується на довірі та близькості.

"Російська модель передбачає - менше друзів, але глибші й більш інтенсивні стосунки", - каже Марина Дусерен, авторка дослідження з Університету Квебеку в Монреалі.

У канадській моделі - більший акцент на повазі незалежності людей і менше очікувань від друзів. "Ніхто не думає, що близький друг має бути поруч у біді, попри будь-що", - каже Дусерен.

Дослідниця звертає увагу й на приголомшливі розбіжності у тому, як говорять про дружбу носії російської та англійської мов.

Росіяни вживають термін "друг" лише для людей, з якими вони дуже близькі, а тих, з ким просто приємно проводити час, вважають "приятелями" ("дружище" і "кореш"), зазначає дослідниця.

Тоді як в англійській мові слово "друг" може позначати "широкий діапазон стосунків".

Такій різниці у ставленні до дружби може бути історичне пояснення, каже Дусерен.

"У Радянському Союзі було надзвичайно ризиковано мати близькі стосунки, навіть у сім'ях, - каже вона. - Треба було обрати кількох людей, кому ви могли б повністю довіряти. Поняття довіри є дуже важливим у російській дружбі".

Хоч би ким був ваш друг, товаришем по дитячому майданчику, родичем, людиною, на яку завжди можна покластися, чи навіть дельфіном, який любить глибоководне полювання, мати союзника у житті, безперечно, важливо.

Хтось має такі зв'язки з раннього дитинства. Комусь це вдається пізніше. Але, як зазначає Денворт, знайти найкращого друга ніколи не пізно.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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