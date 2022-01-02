Як пережити Різдво й Новий рік у колі родини і не пересваритись

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Javier Hirschfeld/Getty Images

Різдво й Новий рік - час любові та теплих родинних застіль, які, однак, досить часто перетворюються на справжнє поле битви. Як вчасно побачити підводне каміння та отримати від свята задоволення.

"Щаслива сім'я - переддень раю", - кажуть віддавна. А це змушує припустити, що нещаслива сім'я - пекло на Землі.

Напередодні сімейних свят, Нового року й Різдва, багато хто з жахом очікує зустрічі з родичами. Неприємних моментів не уникнути: хтось буде незадоволений частуванням, в когось прорвуться ревнощі, що давно накопичувалися, через те, що хтось когось любить сильніше...

А ще й розбіжності у політичних поглядах та життєвій позиції! Загалом, спілкування з родичами дивним чином витягує назовні найгірше, що ховається в нас. А багато хто вирішує й зовсім не збиратися.

Якщо в серіалах сімейні сварки виглядають кумедно, в реальному житті - приємного мало.

"Найчастіший наслідок відчуження, яке виникло після суперечки - почуття самотності й провини", - каже Люсі Блейк, психолог з університету Західної Англії і авторка книги, що готується до публікації "Жодна сім'я не ідеальна. Як впоратися з непривабливою реальністю".

Панацеї від цих почуттів не існує. Однак розуміння того, що стає причиною непорозуміння в сім'ї, допомагає уникнути болючих моментів та полегшити стрес.

Люди не люблять розповідати про невдалі сімейні урочистості та проблеми з близькими. В результаті нам часто здається, що такі проблеми переживаємо лише ми.

На думку Люсі Блейк, негативні почуття посилюють соцмережі.

Люди часто викладають фото бездоганних сімейних свят із сяючими обличчями родичів, а заплаканих - ніколи.

"Вигляд чужого щастя змушує гостріше відчувати власну самотність", - наголошує психолог.

Автор фото, Javier Hirschfeld Підпис до фото, Соціальні мережі посилюють почуття провини та самотності під час свят

Утім, дані анонімних опитувань говорять про те, що складні стосунки переживає більше сімей, ніж здається.

Під час одного з таких досліджень приблизно третина учасників заявила, що мало спілкується із рідними, хоча зберігає до них емоційну прихильність. Із тих, хто контактує з близькими постійно, більшість охарактеризували стосунки як "напружені" чи "неоднозначні", і лише 28% зазначили, що мають повну гармонію у відносинах.

В іншій роботі німецькі дослідники спробували виявити, скільки сімей мають відчужені стосунки. Відносини розглядалися як "відчужені", якщо батьки та діти спілкувалися рідше одного разу на місяць і не відчували емоційної близькості. Близько 20% заявили про відчужені стосунки з батьком і 9% - з матір'ю.

Охолодження не завжди виникає через скандали. Навіть дрібний обмін уколами залишає болючі сліди.

Більшість таких історій мають схожі риси.

Спільне минуле

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У будь-яких стосунках з різних причин може виникнути напруга, але сварки в сім'ї насамперед часто відбуваються через різні інтерпретації подій спільного минулого.

Будь-яке невдале зауваження провокує незадоволення, яке давно накопичувалося. На відміну від товариства з чужими людьми, у сім'ї емоційні ставки неймовірно високі. Що ближче нам людина, то більшого ми від неї чекаємо і то більше ображаємося.

"Виникає відчуття, що твою відданість і любов образили, - каже Террі Аптер, британський психолог і автор кількох книг, зокрема, "Важкі мами" та "Заплутані стосунки сестер". - Для людини є дуже важливим її статус у сім'ї та відчуття, що її правильно розуміють".

Багато батьків, приміром, вважають своїм правом висловлюватися про зовнішність, кар'єрні рішення та особисте життя дорослих дітей. Але навіть слушне зауваження здатне пробудити в людині спогади про несправедливу, на її думку, критику, якої вона зазнавала підлітком, і спричинити хворобливу реакцію.

Між братами і сестрами нерідко існує суперництво за батьківську увагу і любов, що йде з дитинства

Нетактовний коментар старшого брата змушує думати, що він, як і раніше, вважає, ніби знає все краще, а поганий настрій молодшої сестри, що вона вередує, щоб привернути увагу.

Автор фото, Javier Hirschfeld/Getty Images Підпис до фото, Навіть дрібні сімейні негаразди можуть надовго зіпсувати відносини

Самі по собі такі речі виглядають незначними. Можливо, брат висловив зауваження у дещо дратівливій формі, але він дійсно бажав вам добра. Можливо, сестра переживає не найкращий день у житті. Але коли такі речі повторюються, складається враження, що це - нескінченний день бабака.

"Якщо людину щось у минулому не влаштовувало, легко виникає відчуття, ніби все повторюється, - каже Террі Аптер. - А якщо ви заднім числом незадоволені тим, як відповіли, моральний дискомфорт посилюється".

Зіткнення культур

Спілкування з батьками дружини та чоловіка має додаткові виклики, зазначає Аптер. У сімей - різна культура стосунків та моделі поведінки. Певні речі - хто має запропонувати вимити посуд або як звертатися до родичів - люди сприймають як щось зрозуміле. І те, що в одній сім'ї - дружній жарт, в іншій може стати образою.

Прихід в іншу сім'ю в чомусь нагадує еміграцію: потрібен час, щоб навчитися розуміти чужу поведінку та способи виражати почуття. "Труднощі перекладу" призводять до образ, які згодом накопичуються.

Особливо боляче буває, коли в майже неминучих сутичках із батьками партнера він чи вона не стають на вашу сторону. Можливо, людина, вихована в інших поняттях, не відчуває твоєї правоти або не привчена суперечити старшим у своїй сім'ї - все одно почуваєшся покинутим на чужій території. "У такій ситуації "зрада" - цілком слушне слово", - вважає Террі Аптер.

Психолог наголошує, що невдоволення часто не висловлюється вголос. "Здається, що вам затикають рота і не дають бути собою", - зауважує він.

Практичні поради

Усунути всі сімейні конфлікти за одне Різдво було б дивом, а от спробувати не зіпсувати свято - цілком можливо, каже Террі Аптер.

По-перше, не захоплюйтесь алкоголем. "Люди думають, що випивка знімає напругу, але найчастіше вона робить нас нестримними", - вказує психолог.

Автор фото, Javier Hirschfeld/Getty Images Підпис до фото, Якщо занадто намагатися зробити свято ідеальним, то, швидше за все, буде лише гірше

По-друге, не висувайте завищених вимог. Якщо заздалегідь багато думати про те, як зробити, щоб все пройшло ідеально, і сидіти у постійній напрузі, буде лише гірше.

"Психологи називають це сильним внутрішнім збудженням, - пояснює Аптер. - Надмірна пильність, як би чого не вийшло, все тільки псує. Прагнучи влаштувати "дуже хороше" свято ви можете зробити його дуже поганим". Краще заздалегідь сказати собі, що якихось напружених моментів уникнути не вдасться, але вони не повинні зруйнувати вечір загалом.

"Краще думати не про те, як у жодному разі не допустити чвар, а про те, як їх згладити", - каже Аптер.

По-третє, дуже корисно, відчувши невдоволення чи роздратування, не терпіти, а пожаліти себе та вийти в іншу кімнату чи на вулицю, щоб охолонути.

Цього року потрібно насамперед правильно налаштуватися, адже багато зберуться вперше після великої перерви, спричиненої пандемією.

"Очікування можуть бути навіть вищими, тому що минулого року ви могли пропустити Різдво, і забути, чим воно може обернутися", - підсумовує Аптер.

Зрештою, на світі немає жодної ідеальної родини, так само, як немає ідеального Різдва, Хануки чи Нового року.

Але усвідомлення своїх та чужих недоліків та потенційних конфліктних зон може зробити свята цілком приємними.

Девід Робсон пише на науково-популярні теми. Його нова книга "Ефект очікувань. Як ментальні установки можуть змінити життя" виходить на початку 2022 року. Читайте його у Twitter @d_a_robson

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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