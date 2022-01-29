Спочатку кар'єра, а потім - кохання та секс. Як нове покоління ставиться до стосунків

Джессіка Клейн

BBC Future

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Ставлення сучасної молоді до кохання та сексу помітно відрізняється від попередніх поколінь. Чи є їхній підхід до стосунків більш прагматичним?

"Ви готові завести родину?"

Про це запитувала студентка Єльського коледжу Кьон Мі Лі у своєму тексті "Романтика в епоху покоління Z", який вона написала в лютому 2020 року для газети Yale Daily News.

На її думку, відповідь на це питання ствердна. Люди її покоління "не схильні до тривалих стосунків, тому що вони зосереджені на пошуку й дослідженні того, які відносини підходять їм найкраще".

Дедалі більше досліджень підтверджують цю думку. Покоління Z прагматично ставиться до стосунків у порівнянні з попередніми поколіннями, і вони помітно менше займаються сексом.

"Вони усвідомлюють, що на різних етапах життя у них можуть бути різні партнери, які задовольнятимуть різні потреби", - каже Джулі Арбіт, старша віцепрезидентка з глобальної аналітики Vice Media Group.

Її дослідження, в якому взяли участь 500 молодих британців і американців, показало, що лише один з 10 представників покоління Z "хотів би бути відданим одному партнеру".

Інші опитування показують схожу картину. Так, серед молодих індусів 66% визнають, що "не всі стосунки будуть постійними", а 70% - проти "обмежувальних романтичних відносин".

І дослідники, і представники покоління Z пояснюють це кількома чинниками.

По-перше, це покоління вступає у доросле життя у дуже непростий період: пандемія Covid-19, зміни клімату та фінансова нестабільність. Багато хто прагне спочатку досягти певної стабільності у власному житті, а вже потім починати стосунки з іншою людиною.

В інтернеті сьогодні багато інформації про стосунки, і молодим людям простіше сформулювати, чого вони від них хочуть та як не поставити під загрозу свою особистість та потреби.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед покоління Z помітно менше людей, які жорстко дотримуються гендерної бінарності, але багато охочих "досліджувати свою сексуальність"

"Вони дуже зосереджені на собі, - каже Арбіт, - але не тому, що вони егоїсти. Вони знають, що відповідальність за власний успіх і щастя лише в їхніх руках. Вони усвідомлюють, що мають подбати про себе, перш ніж зможуть піклуватися про інших".

Пошук стабільності

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"У 1960-70-х роках середньостатистичний 25-річний чоловік міг утримувати сім'ю на свої доходи й не очікувати, що його дружина працюватиме", - каже Стефані Кунц, директорка досліджень Ради з питань сучасні сім'ї в США.

Для багатьох представників покоління Z ця ідея більше не відповідає сучасним обставинам, а декому вона взагалі здається смішною.

Натомість покоління Z прагне спочатку створити міцну фінансову основу, а тому створення сім'ї відкладається на пізніший час, каже Аріель Куперберг, доцентка соціології з Університету Північної Кароліни:

"Людям потрібно все більше часу, щоби досягти фінансової стабільності".

Лі погоджується. Дівчина зазначає, що вона та її друзі радше віддадуть перевагу кар'єрі, а не стосункам, щоб досягти більш фінансово стабільного місця.

"Мало хто з моїх друзів вирішить переїхати в інше місце, щоби бути разом зі своїм партнером", - пояснює вона. Навпаки, вони найперше подумають про кар'єру, а вже потім, як підлаштувати під неї стосунки.

Дослідження Куперберг показує, що молоді люди покоління Z, які наполегливо будують кар'єру, рідше ходять на офіційні побачення, ніж міленіали.

"Я не думаю, що вони не хочуть мати довгострокові стосунки. Я думаю, що вони їх відкладають на потім" , - каже вона.

Куперберг також виявила, що теперішня економічна нестабільність змушує дедалі більше молодих людей повертатися до своїх батьків, тому вони не можуть дозволити собі жити самостійно у 20 років.

Пошук себе

Масштабне дослідження Vice Media Group "Кохання після локдауну" показало, що 75% людей не мали партнерів і ні з ким не зустрічалися під час пандемії. Багато респондентів зазначили, що вони хотіли провести час на самоті, щоб краще пізнати себе, перш ніж продовжити стосунки.

Молоді люди приділяють багато уваги пошукам самих себе. У соціальних мережах, як-от TikTok, багато обговорюють, як побудувати здорові стосунки або типи прихильності в парі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Молоде покоління більше зосереджене на кар'єрі й прагне досягти фінансової стабільності, перш ніж вступати у стосунки

"Підлітки говорять про свій тип прихильності до романтичного й сексуального партнера, використовуючи психологічні терміни, як-от "у мене тривожний стиль прихильності", - каже Лі.

Це знаменує дуже усвідомлений підхід до побачень, в рамках якого цінно шукати людину, яка має для вас сенс, а не просто того, кого ви вважаєте привабливим або цікавим.

Такі пріоритети, безумовно, притаманні не лише поколінню Z. Однак саме у нього є більше ресурсів, про які старші покоління, можливо, і не знали.

Розвиток ставлення до сексуальності та гендерних ролей також відіграє свою роль. Серед покоління Z помітно менше людей дотримується жорсткої гендерної бінарності та все більше прагне "досліджувати свою сексуальність", каже Куперберг.

Її дослідження показало, що приблизно 50% покоління Z ідентифікують себе як гетеросексуалів і "багато хто каже, що вони гетерогнучкі".

Ця відкритість до різних типів сексуальних партнерів і стосунків свідчить про те, що покоління Z не обов'язково шукає свою "єдину" людину, а радше різних людей для задоволення різних потреб: романтичних, сексуальних чи зовсім інших.

"Наші батьки, напевно, шукали когось тієї ж релігії чи тих самих політичних поглядів, - каже Арбіт. - А це покоління шукає чесності та пристрасті, а також когось, хто змусить їх встати з ліжка вранці".

"Вони відкриті для зустрічей з різними типами людей і дають людям шанс".

Ознака змін

Такий підхід до стосунків кардинально відрізняється від того, який застосовували старші покоління.

Дослідниця Кунц із Ради з питань сучасної сім'ї каже, коли вона брала інтерв'ю для своєї книги про сім'ю 1960-х і запитувала жінок, чому вони вирішили одружитися, "вони дивувалися й казали: "такі були часи".

"Тоді було відчуття, що шлюб - це те, що потрібно для початку дорослого життя. Тепер все навпаки", - додає дослідниця.

Якщо раніше сам шлюб був переходом у доросле життя, то сьогодні він - ознака того, що ви вже подорослішали. Суспільство вже деякий час рухається в цьому напрямку, кожне покоління стає більш гнучким у своїх уявленнях про традиційну сім'ю та її значення в житті.

Чи впливає суспільство такими установками на покоління Z, чи покоління Z формує нове суспільство, важко розібрати.

Утім, як виявила Куперберг, клас, стать чи релігія можуть впливати на ставлення молодих людей до кохання та пошуку партнерів.

"Білі люди більш схильні як до випадкових сексуальних стосунків, так і тривалих відносин, завдяки загалом вищому соціально-економічному положенню, ніж інші демографічні групи", - зазначає дослідниця.

На відміну від попередніх поколінь, покоління Z, здається, відкладає шлюб або постійне партнерство з суто прагматичних причин. Вони дорослішають у більш невизначеному світі. Проблеми, які турбували міленіалів, як-от зміни клімату, стають все гострішими, та виникають нові - пандемія.

Тому особиста стабільність стає пріоритетом номер один для покоління Z. Навіть більше, ніж для їхніх старших друзів.

"Ми жартуємо про те, хто першим з нас одружиться, - каже Лі, - ніби заручитися у 20 років - це так смішно".

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