Спати всю ніч і в окремому від батьків ліжку? Що каже наука про сон немовлят

1 година тому

Чи достатньо спить малюк?

"Діти так само як і дорослі можуть відрізнятися за рівнем сну", - каже Еліс Грегорі, професорка психології сну з Університету Голдсмітса у Лондоні та авторка книги про сон Nodding Off: The Science of Sleep.